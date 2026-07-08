Cette batterie 165W Anker est en promo : mon modèle préféré de 2026, parfaite pour les vacances !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Si, comme moi, vous voyagez avec un véritable écosystème Apple sur le dos, vous connaissez le problème : l’autonomie ne pardonne pas. Entre un MacBook Pro sollicité pour du montage vidéo, un iPhone utilisé en partage de connexion toute la journée et un iPad qui accompagne les trajets ou les soirées à l’hôtel, une simple batterie externe ne suffit plus. La Anker PowerBank 25K 165W promet justement de répondre à ces besoins avec une capacité généreuse, une recharge rapide et assez de puissance pour alimenter plusieurs appareils simultanément.
Dès le déballage, on sent qu'on a affaire à du sérieux. Ce n'est pas une simple batterie de secours pour finir la journée, c'est une véritable réserve d'énergie. Avec ses 25 000 mAh sous le capot, elle offre une capacité monstre tout en restant autorisée en cabine avion (juste en dessous de la limite fatidique des 100 Wh, un détail crucial pour les grands voyageurs). Certes, avec ses 595 grammes, elle pèse son poids, mais la finition est impeccable et respire la solidité habituelle de la marque.
Ce qui impressionne le plus, c'est la puissance délivrée. On parle ici de 165W au total ! Concrètement, si vous branchez un seul appareil sur l'un des ports USB-C principaux, vous obtenez jusqu'à 100W. C'est suffisant pour recharger rapidement un MacBook Pro, très pratique lorsqu'on n'a que 20 minutes d'escale entre deux vols.
J'ai pu y brancher simultanément mon Mac, mon iPhone et mes AirPods sans que la batterie ne bronche. Elle est capable de gérer jusqu'à 4 appareils en même temps. Et grâce à la technologie ActiveShield 2.0, Anker promet de surveiller en permanence la température. De quoi rassurer ceux qui, comme moi, ont toujours une petite appréhension à laisser charger du matériel coûteux à pleine vitesse.
C'est là que Anker marque de vrais points. Fini la chasse au câble USB-C au fond du sac : cette batterie intègre deux câbles USB-C directement dans le châssis, dont un rétractable qui est vraiment pratique et robuste à l'usage et l'autre qui peut servir de dragonne (avec un système d'attache bien pensé). C'est le genre de détail qui devient indispensable une fois qu'on y a goûté.
Enfin, impossible de ne pas mentionner l'écran intelligent. Ce n'est pas juste un gadget : savoir exactement combien de watts entrent et sortent, et surtout avoir une estimation précise du temps de charge restant en heures et minutes, c'est un confort dont je ne peux plus me passer.
Anker PowerBank 25K 165W
Dès le déballage, on sent qu'on a affaire à du sérieux. Ce n'est pas une simple batterie de secours pour finir la journée, c'est une véritable réserve d'énergie. Avec ses 25 000 mAh sous le capot, elle offre une capacité monstre tout en restant autorisée en cabine avion (juste en dessous de la limite fatidique des 100 Wh, un détail crucial pour les grands voyageurs). Certes, avec ses 595 grammes, elle pèse son poids, mais la finition est impeccable et respire la solidité habituelle de la marque.
Ce qui impressionne le plus, c'est la puissance délivrée. On parle ici de 165W au total ! Concrètement, si vous branchez un seul appareil sur l'un des ports USB-C principaux, vous obtenez jusqu'à 100W. C'est suffisant pour recharger rapidement un MacBook Pro, très pratique lorsqu'on n'a que 20 minutes d'escale entre deux vols.
J'ai pu y brancher simultanément mon Mac, mon iPhone et mes AirPods sans que la batterie ne bronche. Elle est capable de gérer jusqu'à 4 appareils en même temps. Et grâce à la technologie ActiveShield 2.0, Anker promet de surveiller en permanence la température. De quoi rassurer ceux qui, comme moi, ont toujours une petite appréhension à laisser charger du matériel coûteux à pleine vitesse.
Une conception très pratique
C'est là que Anker marque de vrais points. Fini la chasse au câble USB-C au fond du sac : cette batterie intègre deux câbles USB-C directement dans le châssis, dont un rétractable qui est vraiment pratique et robuste à l'usage et l'autre qui peut servir de dragonne (avec un système d'attache bien pensé). C'est le genre de détail qui devient indispensable une fois qu'on y a goûté.
Enfin, impossible de ne pas mentionner l'écran intelligent. Ce n'est pas juste un gadget : savoir exactement combien de watts entrent et sortent, et surtout avoir une estimation précise du temps de charge restant en heures et minutes, c'est un confort dont je ne peux plus me passer.