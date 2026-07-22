Cette mini-série déjantée a été entièrement tournée à l’iPhone 17 Pro

UNE TELENOVELA DÉJANTÉE EN 14 ÉPISODES

UNE PUB PARFAITE POUR L’IPHONE 17 PRO

SHOT ON IPHONE

Qu’en penser ?



Apple ne cherche plus seulement à prouver que l’iPhone est capable de filmer comme une caméra professionnelle. Avec Nido de Villanas, la firme montre aussi qu’un smartphone peut devenir un véritable outil de création pour des formats pensés dès le départ pour les réseaux sociaux. Ce mélange entre démonstration technologique et divertissement s’inscrit parfaitement dans la stratégie de la campagne Shot on iPhone, qui privilégie désormais des contenus capables de toucher un public bien au-delà des passionnés de photo ou de vidéo.

Présentée comme un microdrame,. Chaque épisode dure environ deux minutes et est diffusé sous la forme de YouTube Shorts, un format pensé pour être visionné sur smartphone.Au programme : ambitions démesurées, secrets de famille, trahisons et rebondissements improbables. Apple assume pleinement le côté parodique de la série, qui reprend tous les codes des célèbres telenovelas mexicaines avec un ton volontairement excessif.Au-delà de son intrigue, il ne faut pas s'illusionner :. L’objectif est de montrer qu’un smartphone peut aujourd’hui produire des images dignes de productions bien plus ambitieuses.Apple met notamment en avant, parmi lesquelles on trouve le Mode Action pour stabiliser les scènes en mouvement, le zoom optique de qualité 8x, les ralentis et les changements de mise au point ainsi que différentes techniques de cadrage et de suivi des sujets.Depuis plusieurs années,. La campagne Shot on iPhone est devenue un véritable laboratoire marketing, permettant à la marque de démontrer les progrès réalisés par ses capteurs photo et vidéo sans recourir à des démonstrations techniques.Avec Nido de Villanas,et parfaitement adapté aux plateformes sociales. Les 14 épisodes sont d’ores et déjà disponibles sur la chaîne YouTube officielle d’Apple.