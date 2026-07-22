Le Light Flip veut vous désintoxiquer du smartphone
Par Vincent Lautier - Publié le
Light, le petit fabricant new-yorkais connu pour ses téléphones anti-distraction, remet le clapet au goût du jour. Son Light Flip reprend la silhouette du Motorola Razr, avec un vrai écran couleur cette fois, mais vire toutes les applications qui vous scotchent des heures. Il est déjà en précommande à 299 dollars, pour une livraison prévue en avril 2027.
Light s'est fait un nom avec des téléphones volontairement limités, censés vous décoller de l'écran. Jusqu'à présent, la marque misait sur un affichage noir et blanc un peu austère qui refroidissait pas mal de monde. Le Light Flip change de méthode. On retrouve le format à clapet cher aux années 2000, une charnière qui claque bien quand on referme, et surtout un écran OLED en couleur. Le tout tourne sous LightOS, le système maison pensé pour aller à l'essentiel. Comptez 299 dollars en précommande sur la boutique de la marque, soit environ 280 euros une fois converti, sachant qu'aucun prix ni aucune date officielle ne sont pour l'instant annoncés pour la France.
Sous ses airs rétro, l'appareil n'a pourtant rien d'un vieux Nokia ressorti du placard, puisqu'il embarque la 5G, un port USB-C et même une prise casque de 3,5 mm qu'on croyait disparue, avec en prime le partage de connexion. Tout se pilote au clavier T9 et à la croix directionnelle, l'écran couleur n'ayant rien de tactile, une gymnastique qui rappellera des souvenirs à ceux qui textotaient avant les smartphones. Light a aussi eu la bonne idée de garder une batterie amovible, planquée derrière une plaque vissée comme sur les vieux modèles. Son capteur photo de 50 mégapixels ne sort au final que des images de 12 mégapixels, et six teintes sont prévues, du gris clair au rouge. Clapet refermé, l'appareil se fait totalement muet, à peine trahi par une petite diode qui clignote quand un message arrive.
Ce que le Light Flip laisse de côté pèse autant que ce qu'il garde. Exit le fil d'actualité sans fin et la grille d'applications qui vous happe une demi-heure sans que vous l'ayez vraiment décidé, il ne reste que les appels, les messages et un filet de données, le reste passant volontairement à la trappe. Le vrai bémol, c'est l'attente. La livraison n'est pas prévue avant le printemps prochain, soit presque un an à patienter pour un appareil qu'on ne peut aujourd'hui que regarder en photo.
L'idée d'un téléphone qui vous lâche la grappe tout en restant agréable à regarder, avec de la couleur et une vraie photo, est franchement séduisante sur le papier. Reste que 280 euros pour un appareil livré dans un an, sans écran tactile et sans dispo française confirmée, ça demande une sacrée conviction. Light vise clairement ceux qui en ont assez de leur smartphone, et pour une fois le sevrage a l'air un peu moins punitif.
Un clapet qui joue la carte nostalgie
Light s'est fait un nom avec des téléphones volontairement limités, censés vous décoller de l'écran. Jusqu'à présent, la marque misait sur un affichage noir et blanc un peu austère qui refroidissait pas mal de monde. Le Light Flip change de méthode. On retrouve le format à clapet cher aux années 2000, une charnière qui claque bien quand on referme, et surtout un écran OLED en couleur. Le tout tourne sous LightOS, le système maison pensé pour aller à l'essentiel. Comptez 299 dollars en précommande sur la boutique de la marque, soit environ 280 euros une fois converti, sachant qu'aucun prix ni aucune date officielle ne sont pour l'instant annoncés pour la France.
Tout ce qu'il faut, rien de ce qui accroche
Sous ses airs rétro, l'appareil n'a pourtant rien d'un vieux Nokia ressorti du placard, puisqu'il embarque la 5G, un port USB-C et même une prise casque de 3,5 mm qu'on croyait disparue, avec en prime le partage de connexion. Tout se pilote au clavier T9 et à la croix directionnelle, l'écran couleur n'ayant rien de tactile, une gymnastique qui rappellera des souvenirs à ceux qui textotaient avant les smartphones. Light a aussi eu la bonne idée de garder une batterie amovible, planquée derrière une plaque vissée comme sur les vieux modèles. Son capteur photo de 50 mégapixels ne sort au final que des images de 12 mégapixels, et six teintes sont prévues, du gris clair au rouge. Clapet refermé, l'appareil se fait totalement muet, à peine trahi par une petite diode qui clignote quand un message arrive.
Un téléphone de moine
Ce que le Light Flip laisse de côté pèse autant que ce qu'il garde. Exit le fil d'actualité sans fin et la grille d'applications qui vous happe une demi-heure sans que vous l'ayez vraiment décidé, il ne reste que les appels, les messages et un filet de données, le reste passant volontairement à la trappe. Le vrai bémol, c'est l'attente. La livraison n'est pas prévue avant le printemps prochain, soit presque un an à patienter pour un appareil qu'on ne peut aujourd'hui que regarder en photo.
On en dit quoi ?
L'idée d'un téléphone qui vous lâche la grappe tout en restant agréable à regarder, avec de la couleur et une vraie photo, est franchement séduisante sur le papier. Reste que 280 euros pour un appareil livré dans un an, sans écran tactile et sans dispo française confirmée, ça demande une sacrée conviction. Light vise clairement ceux qui en ont assez de leur smartphone, et pour une fois le sevrage a l'air un peu moins punitif.