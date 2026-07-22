Le Light Flip veut vous désintoxiquer du smartphone

On en dit quoi ?



L'idée d'un téléphone qui vous lâche la grappe tout en restant agréable à regarder, avec de la couleur et une vraie photo, est franchement séduisante sur le papier. Reste que 280 euros pour un appareil livré dans un an, sans écran tactile et sans dispo française confirmée, ça demande une sacrée conviction. Light vise clairement ceux qui en ont assez de leur smartphone, et pour une fois le sevrage a l'air un peu moins punitif.