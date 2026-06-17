Commodore lance le Callback 8020, un téléphone à 500 euros qui a une grosse particularité
Par Vincent Lautier - Publié le
Commodore, la marque culte du C64, est de retour avec son tout premier téléphone. Le Callback 8020 est un clapet sous Linux qui bloque volontairement les navigateurs et les réseaux sociaux, directement au niveau du système. Le tarif démarre à 499,99 euros, les précommandes ouvrent le 30 juin et la sortie est prévue pour le dernier trimestre 2026.
Vous connaissez sûrement le Commodore 64, sorti en 1982, qui est un des ordinateurs personnels les plus vendus de l'histoire. La marque, a passé quelques décennies dans les limbes après la faillite de la société en 1994. En juillet 2025, Christian Simpson, un youtubeur britannique connu sous le pseudo Peri Fractic et créateur de la chaîne Retro Recipes, a racheté pour une somme à sept chiffres le nom et les logos d'origine, avant d'en prendre la tête. Le Callback 8020 est sa première vraie machine.
Sous le capot, pas d'Android maison mais Sailfish OS, un système Linux développé par le finlandais Jolla, fondé par d'anciens ingénieurs de Nokia. Une couche de compatibilité fait quand même tourner plus de 99 % des applications Android, donc WhatsApp, Signal, Spotify, Maps ou Uber fonctionnent normalement. Le vrai truc qui change tout, c'est que les navigateurs web et les réseaux sociaux sont complètement bloqués au niveau du système : on ne peut tout simplement pas les installer. Tout le reste va dans le sens du sevrage, avec une commande au clavier T9 (le célèbre), un écran tactile désactivé par défaut et pas la moindre trace de 5G, ce qui n'est pas génial pour la durabilité de l'appareil au passage. Mais bon, la batterie est remplaçable, les coques se remplaçent, et on retrouve une prise jack 3,5 mm, une radio FM, quelques jeux Commodore 64 et un Snake maison.
Le ticket d'entrée est un peu déconnant, puisqu'il est fixé à 499,99 euros pour les versions Basic beige, ProtoPET blanche et SX argentée. La Starlight transparente bleutée passe à 549,99 euros, et une Founders Edition plaquée or coiffe la gamme à 640 euros. Les précommandes pour ce petit appareil ouvrent à la fin du mois. Les premières livraisons sont prévus dès la fin de l'année 2026.
L'idée a du sens en fait. Pouvoir rester joignable sans perdre du temps avec ds notifcations inutiles pour sur WhatsApp ou LinkedIn. Sauf que voilà, on parle ici de 500 euros pour un clapet qui fait tourner Android et laisse passer seulement quelques trucs comme WhatsApp comme Spotify. Le vrai blocage tient à deux familles d'applis interdites, soit à peu près ce qu'un réglage gratuit propose déjà sur n'importe quel téléphone. Alors certes le logo Comodore est sexy et l'appareil a de la gueule, mais bon... La vraie question, c'est de savoir qui paiera un tel prix pour gagner le droit de moins regarder son écran.
Une marque légendaire
Vous connaissez sûrement le Commodore 64, sorti en 1982, qui est un des ordinateurs personnels les plus vendus de l'histoire. La marque, a passé quelques décennies dans les limbes après la faillite de la société en 1994. En juillet 2025, Christian Simpson, un youtubeur britannique connu sous le pseudo Peri Fractic et créateur de la chaîne Retro Recipes, a racheté pour une somme à sept chiffres le nom et les logos d'origine, avant d'en prendre la tête. Le Callback 8020 est sa première vraie machine.
J'étais accro à mon smartphone, justifie-t-il pour expliquer ce retour au clapet, quelque peu étonnant.
Un clapet sous Linux qui fait le tri
Sous le capot, pas d'Android maison mais Sailfish OS, un système Linux développé par le finlandais Jolla, fondé par d'anciens ingénieurs de Nokia. Une couche de compatibilité fait quand même tourner plus de 99 % des applications Android, donc WhatsApp, Signal, Spotify, Maps ou Uber fonctionnent normalement. Le vrai truc qui change tout, c'est que les navigateurs web et les réseaux sociaux sont complètement bloqués au niveau du système : on ne peut tout simplement pas les installer. Tout le reste va dans le sens du sevrage, avec une commande au clavier T9 (le célèbre), un écran tactile désactivé par défaut et pas la moindre trace de 5G, ce qui n'est pas génial pour la durabilité de l'appareil au passage. Mais bon, la batterie est remplaçable, les coques se remplaçent, et on retrouve une prise jack 3,5 mm, une radio FM, quelques jeux Commodore 64 et un Snake maison.
Mais à quel prix ?
Le ticket d'entrée est un peu déconnant, puisqu'il est fixé à 499,99 euros pour les versions Basic beige, ProtoPET blanche et SX argentée. La Starlight transparente bleutée passe à 549,99 euros, et une Founders Edition plaquée or coiffe la gamme à 640 euros. Les précommandes pour ce petit appareil ouvrent à la fin du mois. Les premières livraisons sont prévus dès la fin de l'année 2026.
On en dit quoi ?
L'idée a du sens en fait. Pouvoir rester joignable sans perdre du temps avec ds notifcations inutiles pour sur WhatsApp ou LinkedIn. Sauf que voilà, on parle ici de 500 euros pour un clapet qui fait tourner Android et laisse passer seulement quelques trucs comme WhatsApp comme Spotify. Le vrai blocage tient à deux familles d'applis interdites, soit à peu près ce qu'un réglage gratuit propose déjà sur n'importe quel téléphone. Alors certes le logo Comodore est sexy et l'appareil a de la gueule, mais bon... La vraie question, c'est de savoir qui paiera un tel prix pour gagner le droit de moins regarder son écran.