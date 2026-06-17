Commodore lance le Callback 8020, un téléphone à 500 euros qui a une grosse particularité

On en dit quoi ?



L'idée a du sens en fait. Pouvoir rester joignable sans perdre du temps avec ds notifcations inutiles pour sur WhatsApp ou LinkedIn. Sauf que voilà, on parle ici de 500 euros pour un clapet qui fait tourner Android et laisse passer seulement quelques trucs comme WhatsApp comme Spotify. Le vrai blocage tient à deux familles d'applis interdites, soit à peu près ce qu'un réglage gratuit propose déjà sur n'importe quel téléphone. Alors certes le logo Comodore est sexy et l'appareil a de la gueule, mais bon... La vraie question, c'est de savoir qui paiera un tel prix pour gagner le droit de moins regarder son écran.