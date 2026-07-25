Urgences, l'app qui peut vous sauver la vie, affiche désormais les incendies (+ code promo)

• Nouvel accueil, entièrement repensé pour accéder plus rapidement à la bonne action.

• Numéros d’urgence et services utiles dans 51 pays, traduits dans la langue de l’application.

• Vigilances météo importantes affichées directement sur l’accueil.

Conseils de prévention adaptés aux canicules, orages, inondations, vents violents, feux de forêt et autres phénomènes.

• Zones surveillées pour suivre son domicile, son lieu de vacances ou la ville d’un proche.

• Carte des incendies récents, basée sur les zones brûlées cartographiées par le programme européen Copernicus EFFIS.

• Prévention des noyades et accès rapide aux gestes de premiers secours.

• Tunnel “Je ne sais pas quoi faire”, qui oriente l’utilisateur selon la situation.

• Fiches médicales multiples pour soi, ses proches et ses animaux.

• Nouvelle application Apple Watch, avec notamment un guidage du rythme du massage cardiaque.

• Widgets et raccourcis Siri pour accéder rapidement aux appels, lieux utiles et informations médicales.