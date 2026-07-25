Urgences, l'app qui peut vous sauver la vie, affiche désormais les incendies (+ code promo)
Par Didier Pulicani - Publié le
C'est une app
Depuis 2024, Urgences a énormément évolué. La version 6 constitue une refonte presque complète de l’application, mais les dernières nouveautés prennent surtout du sens avec l’actualité de cet été.
L’application affiche maintenant les vigilances météo importantes avec des conseils de prévention adaptés, permet de surveiller plusieurs zones géographiques et intègre une carte des zones récemment touchées par des incendies.
Elle continue évidemment de proposer les numéros d’urgence adaptés au pays, les gestes de premiers secours, les lieux utiles autour de soi, les fiches médicales, les widgets et l’application Apple Watch.
Depuis le début de l’été, plusieurs personnes ont écrit spontanément à Morgan pour le remercier. L’application les avait aidées dans des situations concrètes, notamment lors de malaises liés à la chaleur ou pour accéder rapidement aux conseils de prévention.
D’après les statistiques anonymisées de l’application, plus de 1 400 appels vers les services d’urgence ont été lancés depuis Urgences en Europe depuis le début de l’été.
L’application facilite l’accès au bon numéro et déclenche l’appel, mais elle ne peut évidemment pas savoir ce qui s’est passé ensuite.
Les principales nouveautés :
La version 6 est toujours gratuite et disponible ici :
coup de coeurde la rédaction depuis des années, elle est française et développé par Morgan Camilleri, co-fondateur de BandBand et la maque de bracelets pour Apple Watch Eternel, qui a créé l'application
Urgencesqui avait alors rencontré un certain succès.
Depuis 2024, Urgences a énormément évolué. La version 6 constitue une refonte presque complète de l’application, mais les dernières nouveautés prennent surtout du sens avec l’actualité de cet été.
Urgences : météo et incendies
L’application affiche maintenant les vigilances météo importantes avec des conseils de prévention adaptés, permet de surveiller plusieurs zones géographiques et intègre une carte des zones récemment touchées par des incendies.
Elle continue évidemment de proposer les numéros d’urgence adaptés au pays, les gestes de premiers secours, les lieux utiles autour de soi, les fiches médicales, les widgets et l’application Apple Watch.
Des utilisateurs (réellement) sauvés
Depuis le début de l’été, plusieurs personnes ont écrit spontanément à Morgan pour le remercier. L’application les avait aidées dans des situations concrètes, notamment lors de malaises liés à la chaleur ou pour accéder rapidement aux conseils de prévention.
Une utilisatrice m’a également expliqué avoir reçu une notification concernant un risque de feu près du domicile de sa grand-mère. Elle a pu la prévenir et vérifier immédiatement la situation [...] Ce ne sont que quelques témoignages parmi les utilisateurs, mais c’est précisément pour ce type de situations que je continue à développer Urgences depuis maintenant seize ans.
Un chiffre intéressant
D’après les statistiques anonymisées de l’application, plus de 1 400 appels vers les services d’urgence ont été lancés depuis Urgences en Europe depuis le début de l’été.
L’application facilite l’accès au bon numéro et déclenche l’appel, mais elle ne peut évidemment pas savoir ce qui s’est passé ensuite.
Les principales nouveautés :
• Nouvel accueil, entièrement repensé pour accéder plus rapidement à la bonne action.
• Numéros d’urgence et services utiles dans 51 pays, traduits dans la langue de l’application.
• Vigilances météo importantes affichées directement sur l’accueil.
Conseils de prévention adaptés aux canicules, orages, inondations, vents violents, feux de forêt et autres phénomènes.
• Zones surveillées pour suivre son domicile, son lieu de vacances ou la ville d’un proche.
• Carte des incendies récents, basée sur les zones brûlées cartographiées par le programme européen Copernicus EFFIS.
• Prévention des noyades et accès rapide aux gestes de premiers secours.
• Tunnel “Je ne sais pas quoi faire”, qui oriente l’utilisateur selon la situation.
• Fiches médicales multiples pour soi, ses proches et ses animaux.
• Nouvelle application Apple Watch, avec notamment un guidage du rythme du massage cardiaque.
• Widgets et raccourcis Siri pour accéder rapidement aux appels, lieux utiles et informations médicales.
• Numéros d’urgence et services utiles dans 51 pays, traduits dans la langue de l’application.
• Vigilances météo importantes affichées directement sur l’accueil.
Conseils de prévention adaptés aux canicules, orages, inondations, vents violents, feux de forêt et autres phénomènes.
• Zones surveillées pour suivre son domicile, son lieu de vacances ou la ville d’un proche.
• Carte des incendies récents, basée sur les zones brûlées cartographiées par le programme européen Copernicus EFFIS.
• Prévention des noyades et accès rapide aux gestes de premiers secours.
• Tunnel “Je ne sais pas quoi faire”, qui oriente l’utilisateur selon la situation.
• Fiches médicales multiples pour soi, ses proches et ses animaux.
• Nouvelle application Apple Watch, avec notamment un guidage du rythme du massage cardiaque.
• Widgets et raccourcis Siri pour accéder rapidement aux appels, lieux utiles et informations médicales.
Concernant les incendies, je reste volontairement prudent : l’application ne prétend pas afficher les fronts de feu en direct. Elle montre des zones récemment brûlées détectées par satellite et renvoie vers les informations et consignes officielles.
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La version 6 est toujours gratuite et disponible ici :
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