iOS 27 : Apple prépare encore trois nouveautés majeures pour septembre
Par Laurence - Publié le
La WWDC 2026 a permis à Apple de présenter les principales nouveautés de ses systèmes d'exploitation : Siri AI, les nouvelles fonctions d’Apple Intelligence et les améliorations de stabilité ont largement occupé le devant de la scène. Pourtant, selon Mark Gurman, elle aurait encore plusieurs cartes dans sa manche. Trois fonctionnalités importantes n’auraient pas été finalisées à temps pour la conférence et pourraient apparaître d’ici la sortie publique d’iOS 27 prévue en septembre.
En effet, elle n'a pas évoqué le nouveau système d’extensions de Siri, alors qu'elle travaillait sur une évolution majeure permettant à des services tiers d’intelligence artificielle de s’intégrer directement à l’assistant vocal. L’idée serait de dépasser le simple partenariat actuellement en place avec ChatGPT pour offrir un véritable système d’extensions ouvert à plusieurs acteurs.
À terme, des modèles comme Gemini de Google, Claude d’Anthropic ou d’autres assistants IA pourraient être sollicités directement depuis Siri. Contrairement à l’intégration actuelle de ChatGPT, négociée spécifiquement entre Apple et OpenAI, ce nouveau système reposerait sur une API standardisée. Les développeurs pourraient alors connecter leurs modèles à Siri sans accord commercial particulier avec Apple.
Selon Mark Gurman, plusieurs raisons pourraient expliquer ce retard : les tensions réglementaires autour du DMA européen, la volonté d’Apple de laisser davantage de visibilité à Siri AI lors de son lancement, les relations parfois compliquées avec OpenAI ou encore le risque de brouiller le message autour du partenariat stratégique récemment signé avec Google Gemini. Une chose semble néanmoins acquise : Apple travaille toujours activement sur cette fonction.
Autre nouveauté attendue mais absente de la première bêta : la personnalisation avancée de l’application Appareil photo. Selon les précédentes rumeurs, Apple préparait une interface permettant aux utilisateurs de réorganiser librement les commandes et raccourcis présents dans l’application photo.
L’objectif serait de permettre à chacun d’adapter l’interface à ses usages, en mettant en avant les fonctions qu’il utilise le plus souvent. Pour l’instant, seule l’intégration de Siri AI dans l’application a été aperçue dans les premières versions d’iOS 27.
Cette personnalisation pourrait finalement arriver en même temps que l’iPhone 18 Pro à l’automne, offrant ainsi un argument supplémentaire pour accompagner le lancement des nouveaux smartphones.
Enfin, Apple préparerait également un nouveau cadran pour l’Apple Watch. Plus précisément, il s’agirait d’une version simplifiée du célèbre cadran Modular Ultra réservé jusqu’à présent aux Apple Watch Ultra.
Cette déclinaison conserverait la grande horloge centrale qui fait le succès du cadran original, tout en supprimant une partie des complications afin de le rendre plus lisible et compatible avec d’autres modèles de montres.
Apple n’a fait aucune mention de cette nouveauté lors de la WWDC ou dans la première bêta de watchOS 27, mais sa présentation pourrait coïncider avec l’arrivée de la prochaine génération d’Apple Watch attendue en septembre.
Si ces informations se confirment, Apple aurait donc volontairement gardé sous silence plusieurs annonces. La stratégie n’est pas nouvelle : la firme continue régulièrement d’ajouter des fonctionnalités entre les premières bêtas et la sortie finale de ses systèmes.
Pour les utilisateurs, cela signifie que l’expérience iOS 27 pourrait encore évoluer sensiblement au cours de l’été. Et alors que les rumeurs autour de l’iPhone pliant, de l’iPhone 18 Pro et des nouvelles Apple Watch continuent de s’intensifier, Apple semble vouloir conserver quelques surprises pour la rentrée.
Siri devrait bientôt accueillir Gemini, Claude et d’autres IA
En effet, elle n'a pas évoqué le nouveau système d’extensions de Siri, alors qu'elle travaillait sur une évolution majeure permettant à des services tiers d’intelligence artificielle de s’intégrer directement à l’assistant vocal. L’idée serait de dépasser le simple partenariat actuellement en place avec ChatGPT pour offrir un véritable système d’extensions ouvert à plusieurs acteurs.
À terme, des modèles comme Gemini de Google, Claude d’Anthropic ou d’autres assistants IA pourraient être sollicités directement depuis Siri. Contrairement à l’intégration actuelle de ChatGPT, négociée spécifiquement entre Apple et OpenAI, ce nouveau système reposerait sur une API standardisée. Les développeurs pourraient alors connecter leurs modèles à Siri sans accord commercial particulier avec Apple.
Selon Mark Gurman, plusieurs raisons pourraient expliquer ce retard : les tensions réglementaires autour du DMA européen, la volonté d’Apple de laisser davantage de visibilité à Siri AI lors de son lancement, les relations parfois compliquées avec OpenAI ou encore le risque de brouiller le message autour du partenariat stratégique récemment signé avec Google Gemini. Une chose semble néanmoins acquise : Apple travaille toujours activement sur cette fonction.
Une application Appareil photo plus personnalisable
Autre nouveauté attendue mais absente de la première bêta : la personnalisation avancée de l’application Appareil photo. Selon les précédentes rumeurs, Apple préparait une interface permettant aux utilisateurs de réorganiser librement les commandes et raccourcis présents dans l’application photo.
L’objectif serait de permettre à chacun d’adapter l’interface à ses usages, en mettant en avant les fonctions qu’il utilise le plus souvent. Pour l’instant, seule l’intégration de Siri AI dans l’application a été aperçue dans les premières versions d’iOS 27.
Cette personnalisation pourrait finalement arriver en même temps que l’iPhone 18 Pro à l’automne, offrant ainsi un argument supplémentaire pour accompagner le lancement des nouveaux smartphones.
Une nouvelle version du cadran emblématique de l’Apple Watch Ultra
Enfin, Apple préparerait également un nouveau cadran pour l’Apple Watch. Plus précisément, il s’agirait d’une version simplifiée du célèbre cadran Modular Ultra réservé jusqu’à présent aux Apple Watch Ultra.
Cette déclinaison conserverait la grande horloge centrale qui fait le succès du cadran original, tout en supprimant une partie des complications afin de le rendre plus lisible et compatible avec d’autres modèles de montres.
Apple n’a fait aucune mention de cette nouveauté lors de la WWDC ou dans la première bêta de watchOS 27, mais sa présentation pourrait coïncider avec l’arrivée de la prochaine génération d’Apple Watch attendue en septembre.
Qu'en penser ?
Si ces informations se confirment, Apple aurait donc volontairement gardé sous silence plusieurs annonces. La stratégie n’est pas nouvelle : la firme continue régulièrement d’ajouter des fonctionnalités entre les premières bêtas et la sortie finale de ses systèmes.
Pour les utilisateurs, cela signifie que l’expérience iOS 27 pourrait encore évoluer sensiblement au cours de l’été. Et alors que les rumeurs autour de l’iPhone pliant, de l’iPhone 18 Pro et des nouvelles Apple Watch continuent de s’intensifier, Apple semble vouloir conserver quelques surprises pour la rentrée.