iOS 27 : Apple prépare encore trois nouveautés majeures pour septembre

Qu'en penser ?



Si ces informations se confirment, Apple aurait donc volontairement gardé sous silence plusieurs annonces. La stratégie n’est pas nouvelle : la firme continue régulièrement d’ajouter des fonctionnalités entre les premières bêtas et la sortie finale de ses systèmes.



Pour les utilisateurs, cela signifie que l’expérience iOS 27 pourrait encore évoluer sensiblement au cours de l’été. Et alors que les rumeurs autour de l’iPhone pliant, de l’iPhone 18 Pro et des nouvelles Apple Watch continuent de s’intensifier, Apple semble vouloir conserver quelques surprises pour la rentrée.