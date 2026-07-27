iOS 26.5.2 vide la batterie de certains iPhone : êtes-vous concerné ?
Par Laurence - Publié le
Chaque mise à jour d’iOS s’accompagne de son lot de témoignages sur l’autonomie. Cette fois, plusieurs utilisateurs affirment qu’iOS 26.5.2 provoquerait une consommation anormalement élevée de la batterie, notamment sur les iPhone les plus récents. Un phénomène constaté par de nombreux utilisateurs comme on peut le lire sur les forums spécialisés, et par certains de nos lecteurs.
Un de nos lecteurs, qui utilise un iPhone 16 Pro avec une batterie proche de 90 %, en fait la triste expérience. En effet, l’autonomie s’est nettement dégradée depuis iOS 26.5.2. Aucun problème matériel n’a été détecté et toutes les optimisations classiques sont activées : mode Économie d’énergie, limitation de l’activité en arrière-plan ou encore batterie adaptative.
Même constat lors d’une utilisation beaucoup plus légère :
Sur Reddit, plusieurs fils sont consacrés au sujet, avec des dizaines (des centaines ?) de commentaires d’utilisateurs évoquant une autonomie en forte baisse. Les témoignages concernent principalement les iPhone 16 Pro, mais aussi certains iPhone 17 Pro et 17 Pro Max.
Plusieurs utilisateurs expliquent devoir recharger leur iPhone deux à trois fois par jour, alors qu’ils tenaient auparavant facilement une journée complète. D’autres évoquent une perte de plus de 10 % de batterie en une vingtaine de minutes avec une simple écoute de musique ou une navigation légère. Certains affirment également avoir contacté Apple pour signaler le problème, tandis que d’autres indiquent que la dernière bêta d’iOS 26.6 n’apporterait pas d’amélioration notable.
Après une mise à jour importante, il n’est pas rare qu’un iPhone consomme davantage d’énergie pendant quelques heures, voire quelques jours. L’appareil peut notamment réindexer les photos, reconstruire certaines bases de données ou effectuer diverses optimisations en arrière-plan.
En revanche, lorsque cette consommation persiste plusieurs jours après l’installation, elle peut révéler un bug logiciel, une application qui fonctionne anormalement en arrière-plan ou un problème propre à certaines configurations. À ce stade, Apple n’a pas reconnu l’existence d’un problème généralisé avec iOS 26.5.2, et aucune note de version ne fait état d’un correctif à venir.
Si les témoignages continuent de se multiplier, Cupertino pourrait être amenée à corriger le problème dans une prochaine mise à jour. En attendant, la rédaction est intéressée par vos retours. Avez-vous constaté une baisse sensible de l’autonomie depuis iOS 26.5.2 ? Si oui, précisez le modèle de votre iPhone, l’état de santé de la batterie et le type d’utilisation concerné afin de déterminer si un schéma commun se dégage.
Les problèmes d’autonomie font partie des critiques les plus fréquentes après une mise à jour d’iOS, mais ils ne se confirment pas toujours à grande échelle. Dans le cas d’iOS 26.5.2, plusieurs témoignages concordants, dont celui reçu par la rédaction, laissent penser qu’un dysfonctionnement pourrait toucher certains appareils, en particulier les modèles Pro récents. Il est toutefois encore trop tôt pour conclure à un bug généralisé, faute de reconnaissance officielle de la part d’Apple ou de données permettant d’en mesurer précisément l’ampleur.
Une autonomie en berne !
Un de nos lecteurs, qui utilise un iPhone 16 Pro avec une batterie proche de 90 %, en fait la triste expérience. En effet, l’autonomie s’est nettement dégradée depuis iOS 26.5.2. Aucun problème matériel n’a été détecté et toutes les optimisations classiques sont activées : mode Économie d’énergie, limitation de l’activité en arrière-plan ou encore batterie adaptative.
Samedi, j’étais dans une zone où le réseau passait mal. Mon iPhone était chargé à 80 % vers 9 heures, avec le mode Économie d’énergie activé. Vers 15 ou 16 heures, il ne restait plus que 3 % de batterie. J’ai dû le recharger, nous écrit-il.
Même constat lors d’une utilisation beaucoup plus légère :
Au bureau, j’écoute simplement Apple Music sans quasiment utiliser le téléphone. Avant, je rentrais avec environ 40 % de batterie. Aujourd’hui, je suis parfois sous les 20 %. Il nous indique avoir réinitialisé les réglages de son iPhone et contacté l’assistance Apple afin de signaler le problème. Mais rien n'y fait, son autonomie fond comme glace sous canicule...
Un phénomène loin d'être isolé
Sur Reddit, plusieurs fils sont consacrés au sujet, avec des dizaines (des centaines ?) de commentaires d’utilisateurs évoquant une autonomie en forte baisse. Les témoignages concernent principalement les iPhone 16 Pro, mais aussi certains iPhone 17 Pro et 17 Pro Max.
Plusieurs utilisateurs expliquent devoir recharger leur iPhone deux à trois fois par jour, alors qu’ils tenaient auparavant facilement une journée complète. D’autres évoquent une perte de plus de 10 % de batterie en une vingtaine de minutes avec une simple écoute de musique ou une navigation légère. Certains affirment également avoir contacté Apple pour signaler le problème, tandis que d’autres indiquent que la dernière bêta d’iOS 26.6 n’apporterait pas d’amélioration notable.
Notons au passage que cette dernière
optimise l’index Spotlight afin de préparer l’arrivée d’iOS 27et donc anticipe l'indexation très gourmande en énergie.
Bug ou phénomène temporaire ?
Après une mise à jour importante, il n’est pas rare qu’un iPhone consomme davantage d’énergie pendant quelques heures, voire quelques jours. L’appareil peut notamment réindexer les photos, reconstruire certaines bases de données ou effectuer diverses optimisations en arrière-plan.
En revanche, lorsque cette consommation persiste plusieurs jours après l’installation, elle peut révéler un bug logiciel, une application qui fonctionne anormalement en arrière-plan ou un problème propre à certaines configurations. À ce stade, Apple n’a pas reconnu l’existence d’un problème généralisé avec iOS 26.5.2, et aucune note de version ne fait état d’un correctif à venir.
Avez-vous constaté ce même problème ?
Si les témoignages continuent de se multiplier, Cupertino pourrait être amenée à corriger le problème dans une prochaine mise à jour. En attendant, la rédaction est intéressée par vos retours. Avez-vous constaté une baisse sensible de l’autonomie depuis iOS 26.5.2 ? Si oui, précisez le modèle de votre iPhone, l’état de santé de la batterie et le type d’utilisation concerné afin de déterminer si un schéma commun se dégage.
Qu’en penser ?
Les problèmes d’autonomie font partie des critiques les plus fréquentes après une mise à jour d’iOS, mais ils ne se confirment pas toujours à grande échelle. Dans le cas d’iOS 26.5.2, plusieurs témoignages concordants, dont celui reçu par la rédaction, laissent penser qu’un dysfonctionnement pourrait toucher certains appareils, en particulier les modèles Pro récents. Il est toutefois encore trop tôt pour conclure à un bug généralisé, faute de reconnaissance officielle de la part d’Apple ou de données permettant d’en mesurer précisément l’ampleur.