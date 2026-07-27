iOS 26.5.2 vide la batterie de certains iPhone : êtes-vous concerné ?

Qu’en penser ?



Les problèmes d’autonomie font partie des critiques les plus fréquentes après une mise à jour d’iOS, mais ils ne se confirment pas toujours à grande échelle. Dans le cas d’iOS 26.5.2, plusieurs témoignages concordants, dont celui reçu par la rédaction, laissent penser qu’un dysfonctionnement pourrait toucher certains appareils, en particulier les modèles Pro récents. Il est toutefois encore trop tôt pour conclure à un bug généralisé, faute de reconnaissance officielle de la part d’Apple ou de données permettant d’en mesurer précisément l’ampleur.