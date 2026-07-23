iOS 27 : Siri AI, vidéo, design… toutes les nouveautés de CarPlay

Qu’en penser ?



Avec iOS 27, Apple ne révolutionne pas CarPlay, mais continue de le faire évoluer dans la bonne direction. L’arrivée de Siri AI devrait rendre les interactions vocales beaucoup plus naturelles, tandis que les nouvelles possibilités offertes aux applications vidéo montrent que le constructeur souhaite faire de CarPlay une véritable extension de l’iPhone.



Les retouches apportées à l’interface et aux commandes multimédias vont dans le même sens : rendre l’utilisation plus fluide sans remettre en cause une formule qui a largement fait ses preuves. Reste désormais à voir dans quelle mesure les constructeurs automobiles adopteront les nouvelles fonctions, notamment celles liées à la vidéo, dont la disponibilité dépendra directement de leur prise en charge.