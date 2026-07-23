iOS 27 : Siri AI, vidéo, design… toutes les nouveautés de CarPlay
Par Laurence - Publié le
Apple ne réserve pas toutes les nouveautés d’iOS 27 à l’iPhone. Le constructeur fait également évoluer CarPlay, avec plusieurs améliorations qui concernent aussi bien l’interface que les fonctionnalités. Au programme : un Siri nettement plus intelligent, l’arrivée d’applications vidéo dédiées, une nouvelle identité graphique inspirée de Liquid Glass et quelques évolutions destinées à améliorer l’expérience multimédia. Voici les principales nouveautés attendues avec la sortie d’iOS 27 cet automne.
La principale évolution concerne l’intégration de Siri AI, la nouvelle génération de l’assistant vocal d’Apple. Dans CarPlay, Siri adopte une nouvelle présentation sous la forme d’un orbe lumineux affiché au bas de l’écran. L’animation rappelle davantage les anciennes versions de Siri, tout en s’intégrant au nouveau design d’iOS 27.
Mais c’est surtout son fonctionnement qui évolue. L’assistant devient capable de répondre à des questions beaucoup plus variées, avec une approche proche de celle de ChatGPT (qui a déjà chacun une app sur CarPlay) ou de Google Gemini . Il devrait également mieux conserver le contexte d’une conversation, ce qui permet d’enchaîner plusieurs questions sans avoir à répéter les informations déjà données.
Autre nouveauté pratique : les échanges réalisés depuis CarPlay sont désormais synchronisés avec l’application Siri sur l’iPhone. Il est ainsi possible de retrouver l’historique complet des conversations, les requêtes effectuées en voiture étant identifiées par une icône spécifique.
Apple a illustré cette évolution avec cet exemple : un conducteur pourra demander à Siri quel point de départ de randonnée lui a été recommandé par un ami et obtenir instantanément la réponse en analysant les informations présentes dans ses messages ou ses échanges précédents. Cette faculté de comprendre le contexte personnel de l’utilisateur constitue l’une des principales évolutions apportées par Apple Intelligence.
Apple veut aussi franchir une étape concernant la lecture de vidéos. Avec iOS 26, il était déjà possible de diffuser des vidéos sur l’écran compatible du véhicule via AirPlay, uniquement lorsque la voiture était à l’arrêt. Avec iOS 27, les développeurs pourront aller plus loin en créant de véritables applications vidéo pour CarPlay. Notons que pour le moment, cette fonction n'est pas encore active dans les bêta d'iOS 27/
Dans un proche avenir, les utilisateurs pourront ainsi parcourir les catalogues de leurs services préférés directement depuis l’écran de la voiture, sans devoir passer par l’iPhone. Comme auparavant, la lecture des vidéos restera réservée aux situations où le véhicule est immobilisé et sans danger pour le conducteur.
Cupertino précise enfin que cette fonction dépendra également des constructeurs automobiles, qui devront choisir de la prendre en charge. Elle ne sera donc pas disponible sur tous les véhicules compatibles CarPlay.
Au-delà, Apple a également révélé plusieurs améliorations plus discrètes destinées à affiner l’expérience CarPlay. L’interface de lecture audio bénéficiera désormais d’une fonction de scrubbing permettant de naviguer plus facilement dans un morceau, un podcast ou un livre audio directement depuis l’écran du véhicule.
La navigation profitera également d’une meilleure précision GPS ainsi que d’une indication de direction plus fiable, ce qui devrait améliorer le guidage dans les zones urbaines complexes ou lors des changements de direction rapides.
CarPlay profite également du nouveau langage graphique introduit avec iOS 27.
Apple ajoute une série de nouveaux fonds d’écran, dans un style proche de ceux proposés sur iPhone et macOS Golden Gate. Les icônes des applications adoptent elles aussi le nouveau design Liquid Glass, afin d’offrir une expérience plus homogène entre tous les appareils de l’écosystème Apple.
Les applications audio bénéficient également de plusieurs améliorations. Un nouveau MiniPlayer fait son apparition dans l’angle supérieur droit des applications musicales. Il affiche la pochette de l’album ainsi que les principaux contrôles de lecture, remplaçant l’ancien indicateur beaucoup plus discret.
Apple ajoute également la possibilité de faire avancer ou reculer un morceau directement depuis l’écran
Avec iOS 27, Apple ne révolutionne pas CarPlay, mais continue de le faire évoluer dans la bonne direction. L’arrivée de Siri AI devrait rendre les interactions vocales beaucoup plus naturelles, tandis que les nouvelles possibilités offertes aux applications vidéo montrent que le constructeur souhaite faire de CarPlay une véritable extension de l’iPhone.
Les retouches apportées à l’interface et aux commandes multimédias vont dans le même sens : rendre l’utilisation plus fluide sans remettre en cause une formule qui a largement fait ses preuves. Reste désormais à voir dans quelle mesure les constructeurs automobiles adopteront les nouvelles fonctions, notamment celles liées à la vidéo, dont la disponibilité dépendra directement de leur prise en charge.
Siri débarque dans CarPlay
La principale évolution concerne l’intégration de Siri AI, la nouvelle génération de l’assistant vocal d’Apple. Dans CarPlay, Siri adopte une nouvelle présentation sous la forme d’un orbe lumineux affiché au bas de l’écran. L’animation rappelle davantage les anciennes versions de Siri, tout en s’intégrant au nouveau design d’iOS 27.
Mais c’est surtout son fonctionnement qui évolue. L’assistant devient capable de répondre à des questions beaucoup plus variées, avec une approche proche de celle de ChatGPT (qui a déjà chacun une app sur CarPlay) ou de Google Gemini . Il devrait également mieux conserver le contexte d’une conversation, ce qui permet d’enchaîner plusieurs questions sans avoir à répéter les informations déjà données.
Autre nouveauté pratique : les échanges réalisés depuis CarPlay sont désormais synchronisés avec l’application Siri sur l’iPhone. Il est ainsi possible de retrouver l’historique complet des conversations, les requêtes effectuées en voiture étant identifiées par une icône spécifique.
Apple a illustré cette évolution avec cet exemple : un conducteur pourra demander à Siri quel point de départ de randonnée lui a été recommandé par un ami et obtenir instantanément la réponse en analysant les informations présentes dans ses messages ou ses échanges précédents. Cette faculté de comprendre le contexte personnel de l’utilisateur constitue l’une des principales évolutions apportées par Apple Intelligence.
De vraies applications vidéos pour CarPlay
Apple veut aussi franchir une étape concernant la lecture de vidéos. Avec iOS 26, il était déjà possible de diffuser des vidéos sur l’écran compatible du véhicule via AirPlay, uniquement lorsque la voiture était à l’arrêt. Avec iOS 27, les développeurs pourront aller plus loin en créant de véritables applications vidéo pour CarPlay. Notons que pour le moment, cette fonction n'est pas encore active dans les bêta d'iOS 27/
Dans un proche avenir, les utilisateurs pourront ainsi parcourir les catalogues de leurs services préférés directement depuis l’écran de la voiture, sans devoir passer par l’iPhone. Comme auparavant, la lecture des vidéos restera réservée aux situations où le véhicule est immobilisé et sans danger pour le conducteur.
Cupertino précise enfin que cette fonction dépendra également des constructeurs automobiles, qui devront choisir de la prendre en charge. Elle ne sera donc pas disponible sur tous les véhicules compatibles CarPlay.
Une interface plus moderne
Au-delà, Apple a également révélé plusieurs améliorations plus discrètes destinées à affiner l’expérience CarPlay. L’interface de lecture audio bénéficiera désormais d’une fonction de scrubbing permettant de naviguer plus facilement dans un morceau, un podcast ou un livre audio directement depuis l’écran du véhicule.
La navigation profitera également d’une meilleure précision GPS ainsi que d’une indication de direction plus fiable, ce qui devrait améliorer le guidage dans les zones urbaines complexes ou lors des changements de direction rapides.
CarPlay profite également du nouveau langage graphique introduit avec iOS 27.
Apple ajoute une série de nouveaux fonds d’écran, dans un style proche de ceux proposés sur iPhone et macOS Golden Gate. Les icônes des applications adoptent elles aussi le nouveau design Liquid Glass, afin d’offrir une expérience plus homogène entre tous les appareils de l’écosystème Apple.
Une meilleure expérience pour la musique
Les applications audio bénéficient également de plusieurs améliorations. Un nouveau MiniPlayer fait son apparition dans l’angle supérieur droit des applications musicales. Il affiche la pochette de l’album ainsi que les principaux contrôles de lecture, remplaçant l’ancien indicateur beaucoup plus discret.
Apple ajoute également la possibilité de faire avancer ou reculer un morceau directement depuis l’écran
Lecture en coursgrâce à une barre de progression plus visible. L'évolution est simple, mais reste attendue par de nombreux utilisateurs.
Qu’en penser ?
Avec iOS 27, Apple ne révolutionne pas CarPlay, mais continue de le faire évoluer dans la bonne direction. L’arrivée de Siri AI devrait rendre les interactions vocales beaucoup plus naturelles, tandis que les nouvelles possibilités offertes aux applications vidéo montrent que le constructeur souhaite faire de CarPlay une véritable extension de l’iPhone.
Les retouches apportées à l’interface et aux commandes multimédias vont dans le même sens : rendre l’utilisation plus fluide sans remettre en cause une formule qui a largement fait ses preuves. Reste désormais à voir dans quelle mesure les constructeurs automobiles adopteront les nouvelles fonctions, notamment celles liées à la vidéo, dont la disponibilité dépendra directement de leur prise en charge.