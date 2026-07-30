Apple accélère déjà son divorce avec Qualcomm

APPLE UTILISERA ENCORE MOINS DE MODEMS QUALCOMM

LES MODEMS MAISON D’APPLE PRENNENT LE RELAIS

QUALCOMM PRÉPARE L’APRÈS-APPLE

Qu’en penser ?



Les déclarations de Cristiano Amon constituent sans doute le signal le plus clair envoyé jusqu’ici sur la stratégie d’Apple. La firme de Cupertino ne cache plus son ambition de contrôler l’ensemble des composants clés de ses appareils, des processeurs aux modems cellulaires.



Pour Qualcomm, la perte du contrat Apple était attendue depuis longtemps. L’entreprise semble désormais suffisamment confiante dans ses activités liées à l’IA, aux centres de données et à l’automobile pour absorber ce manque à gagner. Pour Apple, cette transition pourrait surtout se traduire par des iPhone toujours plus optimisés en matière d’autonomie, de performances et de maîtrise des coûts.

Après plusieurs années de collaboration, la séparation entre Apple et Qualcomm semble entrer dans sa phase finale. Lors d’un entretien accordé àaprès la publication des résultats du troisième trimestre fiscal 2026, Cristiano Amon a indiqué que les revenus issus d’Apple devraient diminuer plus rapidement qu’anticipé.Jusqu’à présent,. Cette prévision est désormais revue à la baisse. Selon le dirigeant, des contraintes d’approvisionnement vont accélérer la réduction de la présence de Qualcomm dans la gamme iPhone, avec un impact attendu dès le quatrième trimestre fiscal.Dans le même temps,, invoquant une augmentation générale des coûts de sa chaîne d’approvisionnement. L’entreprise explique qu’elle répercute simplement ces hausses sur ses clients afin de préserver ses marges.Mais la relation entre les deux firmes a toujours été fluctuante et. Après le lancement de sonsur l’iPhone 16e, puis son intégration aux iPhone 17e et iPhone Air, les rumeurs indiquent que la gamme iPhone 18 pourrait franchir une nouvelle étape avec une adoption beaucoup plus large des puces conçues en interne., promettrait des débits plus élevés tout en améliorant l’efficacité énergétique. Un composant stratégique qui permettrait à Apple de réduire encore davantage sa dépendance envers Qualcomm, à l’image de ce qui a été réalisé avec les puces Apple Silicon sur Mac.Conscient que cette source de revenus va progressivement disparaître,. L’entreprise prévoit qu’à partir de son exercice fiscal 2027, la majorité de son activité proviendra de secteurs autres que les smartphones. Les centres de données, notamment portés par l’intelligence artificielle, devraient compenser une grande partie des revenus auparavant générés par Apple.La question de l’accord de licences entre les deux entreprises demeure.liés aux technologies cellulaires. Apple pourrait le renouveler, même si tous ses appareils adoptaient des modems maison, afin de continuer à exploiter certaines technologies brevetées.