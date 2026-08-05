Spider-Man abandonne le Xperia pour un Galaxy, et le placement Samsung se voit beaucoup
Par Vincent Lautier - Publié le
Dans Spider-Man: Brand New Day, sorti le 29 juillet en France, Peter Parker a rangé son Sony Xperia et dégaine un Galaxy Z Flip. Samsung a signé un accord avec Sony Pictures, et le résultat saute aux yeux à l'écran. Sur les forums, les habitués du Xperia parlent d'une grosse publicité Samsung.
La situation est assez cocasse. Sony Pictures détient les droits d'exploitation de Spider-Man au cinéma, Sony fabrique les smartphones Xperia, et les précédents films avec Tom Holland collaient donc logiquement un Xperia dans la main de Peter Parker. Pour ce nouvel épisode, le studio a préféré encaisser le chèque de Samsung et laisser les appareils du concurrent occuper le terrain, dans un film produit par la maison mère du concurrent en question.
Peter Parker sort un Z Flip en pleine action, et son ami Ned Leeds pianote sur un Z Fold et une Galaxy Watch pour tenter de localiser Spider-Man. Autour du film, Samsung a déroulé toute une campagne, avec une image qui teasait la nouvelle forme du Z Fold 8 avant l'Unpacked du 22 juillet, un court-métrage où Peter fabrique lui-même son téléphone dans son atelier, et un spot avec Jacob Batalon. Le film est arrivé en salles une semaine après l'Unpacked, et ce calendrier n'a évidemment rien d'un hasard.
Apple ne paye pas pour placer ses produits dans les films, elle les prête et impose ses conditions. La plus connue a été lâchée par le réalisateur Rian Johnson en 2020 : les méchants n'ont pas le droit d'être filmés avec un iPhone à la main. Il l'a raconté à propos de À couteaux tirés, en précisant au passage que tous les cinéastes ayant un coupable à cacher avaient désormais une bonne raison de lui en vouloir. Le spectateur attentif dispose depuis d'une méthode assez fiable pour repérer le traître d'un film à énigme.
Les deux écoles ont leur défaut, et on ne sait pas trop laquelle est la pire. Samsung paye, sature le cadre et finit par sortir le spectateur du film, ce que même la presse spécialisée en téléphonie a trouvé pénible, et c'est un exploit. Difficile de ne pas remarquer que la marque à la pomme obtient une image plus flatteuse en dépensant moins, ce qui reste le plus beau tour de force marketing du lot. Sony Pictures, pendant ce temps, a fait de la publicité pour les téléphones d'en face avec son propre super-héros.
C'est Sony Pictures qui a vendu la place à son concurrent
La situation est assez cocasse. Sony Pictures détient les droits d'exploitation de Spider-Man au cinéma, Sony fabrique les smartphones Xperia, et les précédents films avec Tom Holland collaient donc logiquement un Xperia dans la main de Peter Parker. Pour ce nouvel épisode, le studio a préféré encaisser le chèque de Samsung et laisser les appareils du concurrent occuper le terrain, dans un film produit par la maison mère du concurrent en question.
Les appareils ne se contentent pas d'apparaître
Peter Parker sort un Z Flip en pleine action, et son ami Ned Leeds pianote sur un Z Fold et une Galaxy Watch pour tenter de localiser Spider-Man. Autour du film, Samsung a déroulé toute une campagne, avec une image qui teasait la nouvelle forme du Z Fold 8 avant l'Unpacked du 22 juillet, un court-métrage où Peter fabrique lui-même son téléphone dans son atelier, et un spot avec Jacob Batalon. Le film est arrivé en salles une semaine après l'Unpacked, et ce calendrier n'a évidemment rien d'un hasard.
Apple joue exactement l'inverse
Apple ne paye pas pour placer ses produits dans les films, elle les prête et impose ses conditions. La plus connue a été lâchée par le réalisateur Rian Johnson en 2020 : les méchants n'ont pas le droit d'être filmés avec un iPhone à la main. Il l'a raconté à propos de À couteaux tirés, en précisant au passage que tous les cinéastes ayant un coupable à cacher avaient désormais une bonne raison de lui en vouloir. Le spectateur attentif dispose depuis d'une méthode assez fiable pour repérer le traître d'un film à énigme.
On en dit quoi ?
Les deux écoles ont leur défaut, et on ne sait pas trop laquelle est la pire. Samsung paye, sature le cadre et finit par sortir le spectateur du film, ce que même la presse spécialisée en téléphonie a trouvé pénible, et c'est un exploit. Difficile de ne pas remarquer que la marque à la pomme obtient une image plus flatteuse en dépensant moins, ce qui reste le plus beau tour de force marketing du lot. Sony Pictures, pendant ce temps, a fait de la publicité pour les téléphones d'en face avec son propre super-héros.