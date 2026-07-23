Le Galaxy Z Fold 8 préfigure-t-il le futur iPhone Ultra ?
Par Laurence - Publié le
Samsung a profité de son événement Unpacked pour lever le voile sur sa nouvelle génération de smartphones pliants. Au programme, trois modèles : les Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra et Galaxy Z Flip 8, qui seront commercialisés à partir du 7 août.
Si cette nouvelle gamme apporte quelques évolutions matérielles et plusieurs fonctions dopées à l’intelligence artificielle, elle s’inscrit davantage dans une logique de perfectionnement que de révolution. Le Galaxy Z Fold 8 constitue toutefois une exception avec un format inédit qui vient compléter la gamme et qui n'est pas sans donner un avant goût de l'iPhone Ultra !
La principale nouveauté concerne le Galaxy Z Fold 8. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, il ne remplace pas directement le Galaxy Z Fold 7, mais inaugure une nouvelle déclinaison plus compacte. Un format passeport qui n'est pas sans évoquer toutes les rumeurs concernant l'iPhone Ultra.
Il est équipé d’un écran pliable de 7,6 pouces et d’un écran externe de 5,5 pouces, soit un format sensiblement plus petit que celui du Fold 8 Ultra. Soit les dimensions suivantes de 123,9 x 81,9 x 9,7 mm (9,7 mm plié et 4,5 mm ouvert)
Avec 201 grammes, le smartphone reprend l’essentiel de la fiche technique de son grand frère, avec toutefois quelques concessions. Son capteur photo principal est limité à 50 mégapixels, contre 200 mégapixels sur le modèle Ultra, et sa batterie descend légèrement à 4 800 mAh.
Trois configurations sont proposées : 256 Go et 512 Go avec 12 Go de RAM, ainsi qu’une version 1 To équipée de 16 Go de mémoire vive. Disponible à partir du 7 août, le Galaxy Z Fold 8 est proposé à partir de... 1999 € (pour 256 Go). Pour les autres modèles, il faudra compter 2199 € en 512 Go et 2399 € en 1 To. Bref des prix conséquents qui pourraient être les mêmes pour Apple à la rentrée...
Le Galaxy Z Fold 8 Ultra apparaît comme le véritable successeur du Galaxy Z Fold 7. Samsung conserve un écran intérieur de 8 pouces et un écran externe de 6,5 pouces, avec des caractéristiques similaires à celles de la génération précédente.
La différence se joue principalement sur la photographie, avec un capteur principal de 200 mégapixels accompagné d’un téléobjectif offrant un zoom optique 3x. Le Fold 8 Ultra reprend également les mêmes capacités de stockage et de mémoire que le Fold 8.
Disponible en coloris assez sobres (Techno violet, Graphite, Blanc et Techno Vert), il faudra débourser 2 199 € pour la version 256Go/12Go, ou 2 399 € pour 512Go/12Go, et 2 799 € en version 1To/16Go.
De son côté, le Galaxy Z Flip 8 reste le modèle le plus abordable de la gamme avec un prix de départ fixé à 1 299 € pour 256 Go/12 Go (1499€ pour 512 Go/12Go). Les évolutions matérielles sont toutefois limitées. Samsung conserve la même capacité de batterie ainsi que les mêmes modules photo que sur le Flip 7.
La principale nouveauté concerne le processeur. Le constructeur abandonne la puce Exynos 2500 utilisée l’an dernier au profit du Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm. Il faudra toutefois attendre les premiers tests pour mesurer les éventuels gains en performances ou en autonomie.
Avec cette nouvelle génération, Samsung poursuit sa stratégie de petites évolutions successives plutôt que de profonds changements. Mais surtout son nouveau smartphone arbore un look passeport qui n'est pas sans évoquer toutes les spéculations concernant l'iPhone Ultra.
En effet, le constructeur reste aujourd’hui le principal acteur du marché des smartphones pliants, mais la concurrence pourrait rapidement se renforcer. Les rumeurs évoquent en effet l’arrivée du premier iPhone pliable à la rentrée, un lancement qui pourrait rebattre les cartes sur un segment largement dominé par Samsung depuis plusieurs années.
Globalement, cette nouvelle génération de Galaxy Z ne cherche pas à bouleverser la recette de Samsung. Le fabriquant affine ses modèles existants tout en introduisant un nouveau Fold 8 plus compact qui pourrait séduire les utilisateurs rebutés par les dimensions des précédentes générations.
En revanche, ceux qui possèdent déjà un Galaxy Z Fold 7 ou un Flip 7 risquent de trouver les nouveautés relativement modestes. L’attention se tourne désormais vers Apple, dont le premier iPhone pliable est attendu dans les prochains mois. Son arrivée pourrait donner un nouvel élan à un marché qui commence à atteindre une certaine maturité.
Si cette nouvelle gamme apporte quelques évolutions matérielles et plusieurs fonctions dopées à l’intelligence artificielle, elle s’inscrit davantage dans une logique de perfectionnement que de révolution. Le Galaxy Z Fold 8 constitue toutefois une exception avec un format inédit qui vient compléter la gamme et qui n'est pas sans donner un avant goût de l'iPhone Ultra !
Le Galaxy Z Fold 8, un concurrent au futur iPhone Ultra ?
La principale nouveauté concerne le Galaxy Z Fold 8. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, il ne remplace pas directement le Galaxy Z Fold 7, mais inaugure une nouvelle déclinaison plus compacte. Un format passeport qui n'est pas sans évoquer toutes les rumeurs concernant l'iPhone Ultra.
Il est équipé d’un écran pliable de 7,6 pouces et d’un écran externe de 5,5 pouces, soit un format sensiblement plus petit que celui du Fold 8 Ultra. Soit les dimensions suivantes de 123,9 x 81,9 x 9,7 mm (9,7 mm plié et 4,5 mm ouvert)
Avec 201 grammes, le smartphone reprend l’essentiel de la fiche technique de son grand frère, avec toutefois quelques concessions. Son capteur photo principal est limité à 50 mégapixels, contre 200 mégapixels sur le modèle Ultra, et sa batterie descend légèrement à 4 800 mAh.
Trois configurations sont proposées : 256 Go et 512 Go avec 12 Go de RAM, ainsi qu’une version 1 To équipée de 16 Go de mémoire vive. Disponible à partir du 7 août, le Galaxy Z Fold 8 est proposé à partir de... 1999 € (pour 256 Go). Pour les autres modèles, il faudra compter 2199 € en 512 Go et 2399 € en 1 To. Bref des prix conséquents qui pourraient être les mêmes pour Apple à la rentrée...
Le Galaxy Fold 8 Ultra, un successeur au Galaxy Z Fold 8
Le Galaxy Z Fold 8 Ultra apparaît comme le véritable successeur du Galaxy Z Fold 7. Samsung conserve un écran intérieur de 8 pouces et un écran externe de 6,5 pouces, avec des caractéristiques similaires à celles de la génération précédente.
La différence se joue principalement sur la photographie, avec un capteur principal de 200 mégapixels accompagné d’un téléobjectif offrant un zoom optique 3x. Le Fold 8 Ultra reprend également les mêmes capacités de stockage et de mémoire que le Fold 8.
Disponible en coloris assez sobres (Techno violet, Graphite, Blanc et Techno Vert), il faudra débourser 2 199 € pour la version 256Go/12Go, ou 2 399 € pour 512Go/12Go, et 2 799 € en version 1To/16Go.
Le Galaxy Z Flip, une évolution en douceur
De son côté, le Galaxy Z Flip 8 reste le modèle le plus abordable de la gamme avec un prix de départ fixé à 1 299 € pour 256 Go/12 Go (1499€ pour 512 Go/12Go). Les évolutions matérielles sont toutefois limitées. Samsung conserve la même capacité de batterie ainsi que les mêmes modules photo que sur le Flip 7.
La principale nouveauté concerne le processeur. Le constructeur abandonne la puce Exynos 2500 utilisée l’an dernier au profit du Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm. Il faudra toutefois attendre les premiers tests pour mesurer les éventuels gains en performances ou en autonomie.
Qu’en penser ?
Avec cette nouvelle génération, Samsung poursuit sa stratégie de petites évolutions successives plutôt que de profonds changements. Mais surtout son nouveau smartphone arbore un look passeport qui n'est pas sans évoquer toutes les spéculations concernant l'iPhone Ultra.
En effet, le constructeur reste aujourd’hui le principal acteur du marché des smartphones pliants, mais la concurrence pourrait rapidement se renforcer. Les rumeurs évoquent en effet l’arrivée du premier iPhone pliable à la rentrée, un lancement qui pourrait rebattre les cartes sur un segment largement dominé par Samsung depuis plusieurs années.
Globalement, cette nouvelle génération de Galaxy Z ne cherche pas à bouleverser la recette de Samsung. Le fabriquant affine ses modèles existants tout en introduisant un nouveau Fold 8 plus compact qui pourrait séduire les utilisateurs rebutés par les dimensions des précédentes générations.
En revanche, ceux qui possèdent déjà un Galaxy Z Fold 7 ou un Flip 7 risquent de trouver les nouveautés relativement modestes. L’attention se tourne désormais vers Apple, dont le premier iPhone pliable est attendu dans les prochains mois. Son arrivée pourrait donner un nouvel élan à un marché qui commence à atteindre une certaine maturité.