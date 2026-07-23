Le Galaxy Z Fold 8 préfigure-t-il le futur iPhone Ultra ?

Le Galaxy Z Fold 8, un concurrent au futur iPhone Ultra ?

Le Galaxy Fold 8 Ultra, un successeur au Galaxy Z Fold 8

Le Galaxy Z Flip, une évolution en douceur

Qu’en penser ?



Avec cette nouvelle génération, Samsung poursuit sa stratégie de petites évolutions successives plutôt que de profonds changements. Mais surtout son nouveau smartphone arbore un look passeport qui n'est pas sans évoquer toutes les spéculations concernant l'iPhone Ultra.



En effet, le constructeur reste aujourd’hui le principal acteur du marché des smartphones pliants, mais la concurrence pourrait rapidement se renforcer. Les rumeurs évoquent en effet l’arrivée du premier iPhone pliable à la rentrée, un lancement qui pourrait rebattre les cartes sur un segment largement dominé par Samsung depuis plusieurs années.



Globalement, cette nouvelle génération de Galaxy Z ne cherche pas à bouleverser la recette de Samsung. Le fabriquant affine ses modèles existants tout en introduisant un nouveau Fold 8 plus compact qui pourrait séduire les utilisateurs rebutés par les dimensions des précédentes générations.



En revanche, ceux qui possèdent déjà un Galaxy Z Fold 7 ou un Flip 7 risquent de trouver les nouveautés relativement modestes. L’attention se tourne désormais vers Apple, dont le premier iPhone pliable est attendu dans les prochains mois. Son arrivée pourrait donner un nouvel élan à un marché qui commence à atteindre une certaine maturité.

La principale nouveauté concerne le Galaxy Z Fold 8. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, il ne remplace pas directement le Galaxy Z Fold 7, mais inaugure une. Un fqui n'est pas sans évoquer toutes les rumeurs concernant l'iPhone Ultra.Il est équipé d’un, soit un format sensiblement plus petit que celui du Fold 8 Ultra. Soit les dimensions suivantes de 123,9 x 81,9 x 9,7 mm (9,7 mm plié et 4,5 mm ouvert)Avec 201 grammes, le smartphone reprend l’essentiel de la fiche technique de son grand frère, avec toutefois quelques concessions., contre 200 mégapixels sur le modèle Ultra, et sa batterie descend légèrement à 4 800 mAh.: 256 Go et 512 Go avec 12 Go de RAM, ainsi qu’une version 1 To équipée de 16 Go de mémoire vive. Disponible à partir du 7 août,(pour 256 Go). Pour les autres modèles, il faudra compter 2199 € en 512 Go et 2399 € en 1 To. Bref des prix conséquents qui pourraient être les mêmes pour Apple à la rentrée.... Samsung conserve un écran intérieur de 8 pouces et un écran externe de 6,5 pouces, avec des caractéristiques similaires à celles de la génération précédente.La différence se joue principalement sur la photographie, avec. Le Fold 8 Ultra reprend également les mêmes capacités de stockage et de mémoire que le Fold 8.Disponible en coloris assez sobres (Techno violet, Graphite, Blanc et Techno Vert), il faudra, ou 2 399 € pour 512Go/12Go, et 2 799 € en version 1To/16Go.De son côté,pour 256 Go/12 Go (1499€ pour 512 Go/12Go). Les évolutions matérielles sont toutefois limitées. Samsung conserve la même capacité de batterie ainsi que les mêmes modules photo que sur le Flip 7.La principale nouveauté concerne le processeur. Le constructeur abandonne la puce Exynos 2500 utilisée l’an dernier au profit du. Il faudra toutefois attendre les premiers tests pour mesurer les éventuels gains en performances ou en autonomie.