Et si votre montre devenait un smartphone ? Motorola y travaille

UNE MONTRE QUI SE DÉPLIE EN SMARTPHONE

Pivoting wearable reconfigurable screen

MOTOROLA N’EN EST PAS À SON PREMIER ESSAI

Image Burnplate

UN BREVET, PAS UN PRODUIT

Qu’en penser ?



Motorola fait partie des constructeurs qui osent encore expérimenter de nouveaux formats. Les smartphones pliables semblaient eux aussi relever de la science-fiction il y a quelques années avant de devenir une véritable catégorie de produits.



Pour autant, cette montre transformable en smartphone ressemble davantage à une démonstration technologique qu’à un appareil destiné au grand public. Entre le mécanisme d’assemblage, les contraintes de solidité et les compromis ergonomiques, il reste encore de nombreux obstacles avant qu’un tel concept puisse séduire les utilisateurs.

Le brevet, intitulé, décritUne fois retiré, le dispositif pourrait être déployé pour former un petit smartphone doté d’un écran flexible. Le mécanisme reposerait sur un bracelet articulé dont les deux parties viendraient s’assembler, probablement à l’aide d’aimants, afin de maintenir l’ensemble en position., mais plus compact qu’un smartphone traditionnel, offrant un compromis entre mobilité et surface d’affichage.Lors du MWC 2024, Motorola avait déjà présenté sonun smartphone équipé d’un écran OLED flexible de 6,9 pouces capable de se plier autour du poignet pour être porté comme un bracelet.Le concept avait attiré la curiosité des visiteurs, même sisoulevait déjà des interrogations quant à son confort d’utilisation au quotidien. Ce nouveau brevet reprend une philosophie similaire, mais avec une approche différente : partir d’une montre pour obtenir un smartphone, plutôt que l’inverse.Comme toujours avec ce type d’annonce, il convient de rester. L’obtention d’un brevet ne signifie pas que Motorola prévoit de commercialiser ce produit. Les grands constructeurs déposent chaque année des milliers de brevets afin de protéger leurs idées et leurs travaux de recherche., fruit de plusieurs décennies d’innovation dans le secteur de la téléphonie mobile. Nombre de ces concepts ne dépassent jamais le stade du laboratoire.Si l’idée d’avoir un smartphone toujours au poignet peut séduire,Le brevet laisse entendre qu’il faudrait manipuler le bracelet et assembler différentes parties de l’appareil à chaque utilisation. Une étape supplémentaire qui pourrait rapidement devenir contraignante face à un smartphone classique immédiatement prêt à l’emploi. L’enjeu sera donc de trouver le bon équilibre entre innovation, simplicité et robustesse si un tel appareil venait un jour à être développé.