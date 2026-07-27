iOS 26.6 est disponible : voici toutes les nouveautés !

Qu’en penser ?



iOS 26.6 n’est pas une mise à jour spectaculaire, mais elle joue un rôle important dans la préparation d’iOS 27. Entre l’optimisation de Spotlight, les correctifs de sécurité et quelques améliorations discrètes, Apple poursuit le travail de fond avant le lancement de sa prochaine grande version. Une installation recommandée, d’autant que certains utilisateurs espèrent qu’elle corrigera également les problèmes d’autonomie signalés ces derniers jours sur iOS 26.5.2, même si Apple ne mentionne aucun correctif spécifique à ce sujet.