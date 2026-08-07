Stock réduit d’iPhone 18 Pro et d’iPhone Fold au lancement ? Voici pourquoi
Par Laurence - Publié le
À moins de six semaines de la présentation attendue des iPhone 18 Pro et du premier iPhone pliable d’Apple, la pression monte dans la chaîne d’approvisionnement. Selon l’analyste spécialisé Tim Culpan, plusieurs partenaires d’Apple peinent à obtenir suffisamment de mémoire vive (DRAM), au point que près d’un milliard de dollars de processeurs seraient actuellement bloqués en attente de composants. Une situation qui pourrait compliquer les premières livraisons des futurs modèles.
Le problème ne concerne pas les nouveaux processeurs A20 Pro. Gravée en 2 nm par TSMC, cette puce entrerait en production sans difficulté particulière, avec des rendements jugés satisfaisants. Le véritable goulot d’étranglement se situerait au niveau de la mémoire DRAM, indispensable pour finaliser le conditionnement des processeurs avant leur intégration dans les iPhone.
Résultat : selon Tim Culpan, près d’un milliard de dollars de puces Apple seraient actuellement immobilisées chez TSMC, faute de pouvoir être assemblées avec les modules mémoire nécessaires.
Cette tension sur la mémoire n’est pas nouvelle. Depuis plusieurs mois, les fabricants de DRAM privilégient les composants destinés aux serveurs d’intelligence artificielle, dont la demande explose. Apple s’approvisionne principalement auprès de Micron, mais aussi de SK Hynix et Samsung, qui doivent eux aussi faire face à un marché particulièrement tendu.
Lors de la publication des résultats trimestriels d’Apple, Tim Cook avait d’ailleurs reconnu que l’entreprise faisait face à des contraintes d’approvisionnement inédites et à une faible marge de manœuvre sur certains composants. Cette situation avait déjà conduit Apple à augmenter les prix de plusieurs Mac et iPad ces derniers mois.
Les assembleurs d’Apple, notamment Foxconn et BYD, travaillent actuellement à accélérer les livraisons afin de respecter le calendrier de production. Selon les informations disponibles, Cupertino reste confiante quant à sa capacité à lancer les nouveaux modèles en septembre. En revanche, les stocks pourraient être limités durant les premières semaines.
Les premières victimes seraient les commandes en ligne, avec des délais de livraison susceptibles de s’allonger rapidement, tandis que certains Apple Store pourraient voir leurs stocks s’épuiser peu après le lancement.
Apple prévoirait de produire environ 200 millions d’iPhone sur l’ensemble du cycle de vie de cette génération. Le futur iPhone Ultra, premier modèle pliable de la marque, représenterait moins de 10 % de ce volume. Les iPhone 18 et iPhone 18 Pro constitueraient donc l’essentiel de la production. Avec un tarif attendu au-delà de 2 000 dollars, l’iPhone Ultra devrait devenir le smartphone le plus cher jamais commercialisé par Apple.
Les pénuries de mémoire ne remettent probablement pas en cause la présentation des nouveaux iPhone, mais elles pourraient compliquer leur disponibilité lors des premières semaines de commercialisation. Apple dispose généralement d’une chaîne logistique particulièrement efficace, mais la forte demande mondiale en composants destinés à l’IA bouleverse aujourd’hui l’ensemble du marché des semi-conducteurs. Si cette situation perdure, les premiers acheteurs de l’iPhone Ultra pourraient devoir faire preuve d’un peu plus de patience que prévu.
DES MILLIARDS DE DOLLARS DE PUCES EN ATTENTE
Le problème ne concerne pas les nouveaux processeurs A20 Pro. Gravée en 2 nm par TSMC, cette puce entrerait en production sans difficulté particulière, avec des rendements jugés satisfaisants. Le véritable goulot d’étranglement se situerait au niveau de la mémoire DRAM, indispensable pour finaliser le conditionnement des processeurs avant leur intégration dans les iPhone.
Résultat : selon Tim Culpan, près d’un milliard de dollars de puces Apple seraient actuellement immobilisées chez TSMC, faute de pouvoir être assemblées avec les modules mémoire nécessaires.
L’IA CONTINUE DE PERTURBER LE MARCHÉ
Cette tension sur la mémoire n’est pas nouvelle. Depuis plusieurs mois, les fabricants de DRAM privilégient les composants destinés aux serveurs d’intelligence artificielle, dont la demande explose. Apple s’approvisionne principalement auprès de Micron, mais aussi de SK Hynix et Samsung, qui doivent eux aussi faire face à un marché particulièrement tendu.
Lors de la publication des résultats trimestriels d’Apple, Tim Cook avait d’ailleurs reconnu que l’entreprise faisait face à des contraintes d’approvisionnement inédites et à une faible marge de manœuvre sur certains composants. Cette situation avait déjà conduit Apple à augmenter les prix de plusieurs Mac et iPad ces derniers mois.
DES DÉLAIS POSSIBLES AU LANCEMENT
Les assembleurs d’Apple, notamment Foxconn et BYD, travaillent actuellement à accélérer les livraisons afin de respecter le calendrier de production. Selon les informations disponibles, Cupertino reste confiante quant à sa capacité à lancer les nouveaux modèles en septembre. En revanche, les stocks pourraient être limités durant les premières semaines.
Les premières victimes seraient les commandes en ligne, avec des délais de livraison susceptibles de s’allonger rapidement, tandis que certains Apple Store pourraient voir leurs stocks s’épuiser peu après le lancement.
Apple prévoirait de produire environ 200 millions d’iPhone sur l’ensemble du cycle de vie de cette génération. Le futur iPhone Ultra, premier modèle pliable de la marque, représenterait moins de 10 % de ce volume. Les iPhone 18 et iPhone 18 Pro constitueraient donc l’essentiel de la production. Avec un tarif attendu au-delà de 2 000 dollars, l’iPhone Ultra devrait devenir le smartphone le plus cher jamais commercialisé par Apple.
Qu’en penser ?
Les pénuries de mémoire ne remettent probablement pas en cause la présentation des nouveaux iPhone, mais elles pourraient compliquer leur disponibilité lors des premières semaines de commercialisation. Apple dispose généralement d’une chaîne logistique particulièrement efficace, mais la forte demande mondiale en composants destinés à l’IA bouleverse aujourd’hui l’ensemble du marché des semi-conducteurs. Si cette situation perdure, les premiers acheteurs de l’iPhone Ultra pourraient devoir faire preuve d’un peu plus de patience que prévu.