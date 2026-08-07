Stock réduit d’iPhone 18 Pro et d’iPhone Fold au lancement ? Voici pourquoi

DES MILLIARDS DE DOLLARS DE PUCES EN ATTENTE

L’IA CONTINUE DE PERTURBER LE MARCHÉ

DES DÉLAIS POSSIBLES AU LANCEMENT

Qu’en penser ?



Les pénuries de mémoire ne remettent probablement pas en cause la présentation des nouveaux iPhone, mais elles pourraient compliquer leur disponibilité lors des premières semaines de commercialisation. Apple dispose généralement d’une chaîne logistique particulièrement efficace, mais la forte demande mondiale en composants destinés à l’IA bouleverse aujourd’hui l’ensemble du marché des semi-conducteurs. Si cette situation perdure, les premiers acheteurs de l’iPhone Ultra pourraient devoir faire preuve d’un peu plus de patience que prévu.

Le problème ne concerne pas les nouveaux processeurs A20 Pro. Gravée en 2 nm par TSMC, cette puce entrerait en production sans difficulté particulière, avec des rendements jugés satisfaisants., indispensable pour finaliser le conditionnement des processeurs avant leur intégration dans les iPhone.Résultat :, faute de pouvoir être assemblées avec les modules mémoire nécessaires.Cette tension sur la mémoire n’est pas nouvelle. Depuis plusieurs mois,, dont la demande explose. Apple s’approvisionne principalement auprès de Micron, mais aussi de SK Hynix et Samsung, qui doivent eux aussi faire face à un marché particulièrement tendu.Lors de la publication des résultats trimestriels d’Apple, Tim Cook avait d’ailleurs reconnu que l’entreprise. Cette situation avait déjà conduit Apple à augmenter les prix de plusieurs Mac et iPad ces derniers mois.Les assembleurs d’Apple, notamment Foxconn et BYD, travaillent actuellement àafin de respecter le calendrier de production. Selon les informations disponibles, Cupertino reste confiante quant à sa capacité à lancer les nouveaux modèles en septembre. En revanche,Les premières victimes seraient les commandes en ligne, avec destandis que certains Apple Store pourraient voir leurs stocks s’épuiser peu après le lancement.Apple prévoirait de produire environLe futur iPhone Ultra, premier modèle pliable de la marque, représenterait moins de 10 % de ce volume. Les iPhone 18 et iPhone 18 Pro constitueraient donc l’essentiel de la production. Avec un tarif attendu au-delà de 2 000 dollars, l’iPhone Ultra devrait devenir le smartphone le plus cher jamais commercialisé par Apple.