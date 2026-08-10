Tendrea, une app française pour accompagner la grossesse et les premiers mois

Tendrea: grossesse & bébé Sbastien Bitton Télécharger

UNE APPLICATION PENSÉE POUR LES DEUX PARENTS

L’APPLE WATCH POUR CHRONOMÉTRER LES CONTRACTIONS

UNE APP FRANÇAISE AVEC DES DONNÉES HÉBERGÉES EN FRANCE

UNE APPLICATION GRATUITE AVEC UNE FORMULE PREMIUM

Qu’en penser ?



Tendrea arrive sur un marché déjà bien fourni, mais son approche destinée aux deux parents et son intégration à l’écosystème Apple constituent deux arguments très intéressants. Le choix de proposer une application sans publicité ni traqueur, avec un hébergement des données en France et un journal chiffré de bout en bout, est également appréciable compte tenu des informations particulièrement personnelles. Le mois Premium offert permettra surtout de tester tranquillement les fonctions payantes avant de décider si elles présentent un intérêt au quotidien.

Tendrea: grossesse & bébé Sbastien Bitton Télécharger

Les applications consacrées à la grossesse ne manquent évidemment pas sur l’App Store. MaisPendant la grossesse, l’application propose dessemaine après semaine afin de suivre le développement du bébé et les différentes étapes jusqu’à la naissance.Une fois bébé arrivé (le pluriel marche aussi),: biberons / tétées et périodes de sommeil peuvent notamment être enregistrés et consultés par les parents. L’idée est assez simple : éviter de devoir se demander qui a donné le dernier biberon ou à quelle heure bébé s’est endormi, tout en conservant un historique commun. Un petit coup de pouce bienvenu pour ces premiers mois parfois compliqués.. Au moment de l’accouchement, la montre peut servir de chronomètre de contractions, sans avoir à sortir systématiquement son iPhone., permettant de centraliser les produits choisis et de la transmettre à la famille ou aux proches. Un journal permet enfin de conserver différents souvenirs et informations liés à la grossesse et aux premiers mois de l’enfant.Derrière cette application on retrouve de jeunes parents,! Comme ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient, ils ont décidé de le faire !Pour la petite histoire, le jeune papa se trouve être un. Et sur un sujet aussi personnel,. Il précise que Tendrea fonctionne sans publicité et sans pisteur, tandis que les données sont hébergées en France.Le journal bénéficie par ailleurst, afin que son contenu reste accessible uniquement aux utilisateurs concernés. Cette approche est plutôt cohérente avec la nature des informations susceptibles d’être enregistrées dans une application consacrée à la grossesse et à un nouveau-né., avec une formule Premium permettant d’accéder à des fonctions supplémentaires. Pour accompagner son lancement,