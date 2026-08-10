Tendrea, une app française pour accompagner la grossesse et les premiers mois
Par Laurence - Publié le
Suivi de grossesse, biberons, tétées, sommeil ou encore contractions : Tendrea est une nouvelle application française destinée à accompagner les futurs et jeunes parents, aussi bien avant qu'après la naissance.
Les applications consacrées à la grossesse ne manquent évidemment pas sur l’App Store. Mais Tendrea cherche toutefois à se différencier avec une approche pensée dès le départ pour permettre aux deux parents de participer au suivi, avec des données synchronisées. Pendant la grossesse, l’application propose des fiches qui évoluent semaine après semaine afin de suivre le développement du bébé et les différentes étapes jusqu’à la naissance.
Une fois bébé arrivé (le pluriel marche aussi), Tendrea permet de conserver au même endroit les principales informations du quotidien : biberons / tétées et périodes de sommeil peuvent notamment être enregistrés et consultés par les parents. L’idée est assez simple : éviter de devoir se demander qui a donné le dernier biberon ou à quelle heure bébé s’est endormi, tout en conservant un historique commun. Un petit coup de pouce bienvenu pour ces premiers mois parfois compliqués.
Tendrea profite également de l’écosystème Apple avec une fonction destinée à l’Apple Watch. Au moment de l’accouchement, la montre peut servir de chronomètre de contractions, sans avoir à sortir systématiquement son iPhone.
L’application intègre également une liste de naissance partageable, permettant de centraliser les produits choisis et de la transmettre à la famille ou aux proches. Un journal permet enfin de conserver différents souvenirs et informations liés à la grossesse et aux premiers mois de l’enfant.
Derrière cette application on retrouve de jeunes parents, Camille et Sébastien, qui se sont retrouvés perdus entre les post-its et les fichiers Words pour organiser leur vie à trois ! Comme ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient, ils ont décidé de le faire !
Pour la petite histoire, le jeune papa se trouve être un expert en cybersécurité. Et sur un sujet aussi personnel, la gestion des données constitue évidemment un point important. Il précise que Tendrea fonctionne sans publicité et sans pisteur, tandis que les données sont hébergées en France.
Le journal bénéficie par ailleurs d’un chiffrement de bout en bout, afin que son contenu reste accessible uniquement aux utilisateurs concernés. Cette approche est plutôt cohérente avec la nature des informations susceptibles d’être enregistrées dans une application consacrée à la grossesse et à un nouveau-né.
Tendrea peut être téléchargée gratuitement sur l’App Store, avec une formule Premium permettant d’accéder à des fonctions supplémentaires. Pour accompagner son lancement, le premier mois de Premium est actuellement offert avec le code TENDREA1MYEAR, sans engagement.
Tendrea arrive sur un marché déjà bien fourni, mais son approche destinée aux deux parents et son intégration à l’écosystème Apple constituent deux arguments très intéressants. Le choix de proposer une application sans publicité ni traqueur, avec un hébergement des données en France et un journal chiffré de bout en bout, est également appréciable compte tenu des informations particulièrement personnelles. Le mois Premium offert permettra surtout de tester tranquillement les fonctions payantes avant de décider si elles présentent un intérêt au quotidien.
UNE APPLICATION PENSÉE POUR LES DEUX PARENTS
Les applications consacrées à la grossesse ne manquent évidemment pas sur l’App Store. Mais Tendrea cherche toutefois à se différencier avec une approche pensée dès le départ pour permettre aux deux parents de participer au suivi, avec des données synchronisées. Pendant la grossesse, l’application propose des fiches qui évoluent semaine après semaine afin de suivre le développement du bébé et les différentes étapes jusqu’à la naissance.
Une fois bébé arrivé (le pluriel marche aussi), Tendrea permet de conserver au même endroit les principales informations du quotidien : biberons / tétées et périodes de sommeil peuvent notamment être enregistrés et consultés par les parents. L’idée est assez simple : éviter de devoir se demander qui a donné le dernier biberon ou à quelle heure bébé s’est endormi, tout en conservant un historique commun. Un petit coup de pouce bienvenu pour ces premiers mois parfois compliqués.
L’APPLE WATCH POUR CHRONOMÉTRER LES CONTRACTIONS
Tendrea profite également de l’écosystème Apple avec une fonction destinée à l’Apple Watch. Au moment de l’accouchement, la montre peut servir de chronomètre de contractions, sans avoir à sortir systématiquement son iPhone.
L’application intègre également une liste de naissance partageable, permettant de centraliser les produits choisis et de la transmettre à la famille ou aux proches. Un journal permet enfin de conserver différents souvenirs et informations liés à la grossesse et aux premiers mois de l’enfant.
UNE APP FRANÇAISE AVEC DES DONNÉES HÉBERGÉES EN FRANCE
Derrière cette application on retrouve de jeunes parents, Camille et Sébastien, qui se sont retrouvés perdus entre les post-its et les fichiers Words pour organiser leur vie à trois ! Comme ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient, ils ont décidé de le faire !
Pour la petite histoire, le jeune papa se trouve être un expert en cybersécurité. Et sur un sujet aussi personnel, la gestion des données constitue évidemment un point important. Il précise que Tendrea fonctionne sans publicité et sans pisteur, tandis que les données sont hébergées en France.
Le journal bénéficie par ailleurs d’un chiffrement de bout en bout, afin que son contenu reste accessible uniquement aux utilisateurs concernés. Cette approche est plutôt cohérente avec la nature des informations susceptibles d’être enregistrées dans une application consacrée à la grossesse et à un nouveau-né.
UNE APPLICATION GRATUITE AVEC UNE FORMULE PREMIUM
Tendrea peut être téléchargée gratuitement sur l’App Store, avec une formule Premium permettant d’accéder à des fonctions supplémentaires. Pour accompagner son lancement, le premier mois de Premium est actuellement offert avec le code TENDREA1MYEAR, sans engagement.
Qu’en penser ?
Tendrea arrive sur un marché déjà bien fourni, mais son approche destinée aux deux parents et son intégration à l’écosystème Apple constituent deux arguments très intéressants. Le choix de proposer une application sans publicité ni traqueur, avec un hébergement des données en France et un journal chiffré de bout en bout, est également appréciable compte tenu des informations particulièrement personnelles. Le mois Premium offert permettra surtout de tester tranquillement les fonctions payantes avant de décider si elles présentent un intérêt au quotidien.