iPhone des 20 ans : le design spectaculaire verra-t-il le jour ?

UN IPHONE EN VERRE TOUJOURS PRÉVU POUR 2027

DU VERRE QUI SE PROLONGE SUR LES TRANCHES

APPLE A BIEN ABANDONNÉ UN PROJET PLUS AMBITIEUX

Qu’en penser ?



Apple aurait donc revu ses ambitions sans abandonner l’idée centrale. L’iPhone totalement recouvert de verre semble bien avoir été écarté, mais un design où le matériau enveloppe largement l’appareil serait toujours prévu pour 2027.



Une solution probablement plus réaliste industriellement, tout en permettant à Apple de marquer visuellement les 20 ans de l’iPhone. Après plusieurs générations relativement proches, 2027 pourrait donc apporter l’une des évolutions esthétiques les plus importantes depuis l’iPhone X.

Apple prépare depuis plusieurs années une évolution majeure du design de l’iPhone pour célébrer les 20 ans du smartphone en 2027. Mais il semblerait qu'une petite discorde ait eu lieu depuis hier.D'un côté,. De l'autre, le journaliste Mark Gurman n'est point d'accord : le nouveau design est toujours prévu. Les appareils concernés, connus en interne sous les références V73 et V74, correspondraient aux futurs iPhone Pro.. Selon, le verre présent à l’avant et à l’arrière viendrait se courber autour des bords de l’appareil, donnant— d'où cette impression d'un iPhone en verre.Le résultat pourrait donc être, dont les faces avant et arrière sont nettement séparées par un châssis métallique visible sur l’ensemble des tranches. Une fine bande métallique resterait néanmoins présente au milieu pour assurer la structure.Cette utilisation beaucoup plus importante du verre devrait également accompagner, le langage graphique désormais utilisé par Apple dans ses systèmes.Les informations d’Edison Lee ne seraient pourtant pas totalement erronées. Mark Gurman indique qu’Apple a effectivement travaillé sur. Ce projet aurait cependant été abandonné relativement tôt au cours du développement.. La différence est importante : il ne s’agirait donc pas d’une décision récente remettant en cause le futur iPhone anniversaire, mais simplement d’une piste explorée puis écartée depuis un certain temps.Quoiqu'il en soit, ce nouveau design ne serait pas nécessairement réservé à un modèle supplémentaire, mais plutôt les iPhone Pro et Pro Max de 2027. L’entreprise profiterait ainsi du vingtième anniversaire de l’iPhone pour f