Pénurie de RAM : Google va punir les applications Android trop gourmandes en mémoire
Par Vincent Lautier - Publié le
La flambée du prix de la mémoire, tirée par les datacenters d'IA, finit par rattraper nos téléphones. Google réagit. À partir de février 2027, Android surveillera de près la mémoire consommée par chaque application, et celles qui en abusent seront bridées, parfois fermées, et pénalisées sur le Play Store.
Le contexte, c'est ce que certains appellent la RAMpocalypse. Les géants de l'IA raflent la RAM par wagons pour alimenter leurs serveurs, les prix s'envolent, et celle des appareils grand public stagne, quand elle ne recule pas. Le matériel ne progresse plus. Il faut donc que le logiciel se serre la ceinture, et Google refuse de voir les applications continuer à grossir pendant que la mémoire devient une denrée rare.
Le mouvement a commencé discrètement avec Android 17, où le système fixe déjà des limites selon la RAM embarquée, quitte à fermer une app trop gourmande. En février 2027, ce contrôle se généralise à presque tous les appareils, de 4 Go jusqu'à 16 Go et plus. Les seuils portent sur la mémoire utilisée, la gestion des images et l'optimisation du code, avec une consigne nette pour les développeurs, alléger leur application d'au moins 25%. Sinon, elle sera ralentie, bridée ou coupée.
Le vrai levier de pression se trouve du côté du Play Store. Les applications et les jeux qui ne respecteront pas ces limites ne seront pas retirés de la boutique, mais leur visibilité et leurs possibilités de publication y seront réduites, ce qui revient à enterrer un logiciel trop lourd tout au fond du catalogue. Pour aider les développeurs, Google déploie depuis août des outils d'analyse mémoire dans la Play Console. D'autres détails suivront d'ici la fin de l'année.
Difficile de ne pas penser à Apple. La marque rationne la RAM de ses iPhone depuis toujours et gère la mémoire d'une main de fer, au point de faire tourner un téléphone de 8 Go là où Android en réclame 12 ou 16. Google se retrouve donc à adopter la philosophie de Cupertino, mais contraint et forcé par la pénurie. C'est plutôt sain pour les utilisateurs, qui verront enfin certaines applications arrêter de dévorer leur téléphone. Reste que forcer tout un écosystème à maigrir en quelques mois, sous peine de bannissement déguisé, ça risque d'en secouer plus d'un.
Une pénurie qui vient tout droit de l'IA
Le contexte, c'est ce que certains appellent la RAMpocalypse. Les géants de l'IA raflent la RAM par wagons pour alimenter leurs serveurs, les prix s'envolent, et celle des appareils grand public stagne, quand elle ne recule pas. Le matériel ne progresse plus. Il faut donc que le logiciel se serre la ceinture, et Google refuse de voir les applications continuer à grossir pendant que la mémoire devient une denrée rare.
Android met les applications au régime
Le mouvement a commencé discrètement avec Android 17, où le système fixe déjà des limites selon la RAM embarquée, quitte à fermer une app trop gourmande. En février 2027, ce contrôle se généralise à presque tous les appareils, de 4 Go jusqu'à 16 Go et plus. Les seuils portent sur la mémoire utilisée, la gestion des images et l'optimisation du code, avec une consigne nette pour les développeurs, alléger leur application d'au moins 25%. Sinon, elle sera ralentie, bridée ou coupée.
La sanction passe par le Play Store
Le vrai levier de pression se trouve du côté du Play Store. Les applications et les jeux qui ne respecteront pas ces limites ne seront pas retirés de la boutique, mais leur visibilité et leurs possibilités de publication y seront réduites, ce qui revient à enterrer un logiciel trop lourd tout au fond du catalogue. Pour aider les développeurs, Google déploie depuis août des outils d'analyse mémoire dans la Play Console. D'autres détails suivront d'ici la fin de l'année.
On en dit quoi ?
Difficile de ne pas penser à Apple. La marque rationne la RAM de ses iPhone depuis toujours et gère la mémoire d'une main de fer, au point de faire tourner un téléphone de 8 Go là où Android en réclame 12 ou 16. Google se retrouve donc à adopter la philosophie de Cupertino, mais contraint et forcé par la pénurie. C'est plutôt sain pour les utilisateurs, qui verront enfin certaines applications arrêter de dévorer leur téléphone. Reste que forcer tout un écosystème à maigrir en quelques mois, sous peine de bannissement déguisé, ça risque d'en secouer plus d'un.