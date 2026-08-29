Pénurie de RAM : Google va punir les applications Android trop gourmandes en mémoire

On en dit quoi ?



Difficile de ne pas penser à Apple. La marque rationne la RAM de ses iPhone depuis toujours et gère la mémoire d'une main de fer, au point de faire tourner un téléphone de 8 Go là où Android en réclame 12 ou 16. Google se retrouve donc à adopter la philosophie de Cupertino, mais contraint et forcé par la pénurie. C'est plutôt sain pour les utilisateurs, qui verront enfin certaines applications arrêter de dévorer leur téléphone. Reste que forcer tout un écosystème à maigrir en quelques mois, sous peine de bannissement déguisé, ça risque d'en secouer plus d'un.