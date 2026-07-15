Google : les Pixel 11, prix et fiches complètes, fuitent sur sa propre boutique Amazon
Par Vincent Lautier - Publié le
Difficile de faire pire comme fuite, puisque cette fois, c'est Google lui-même qui a vendu la mèche. Le géant a laissé apparaître sur sa boutique Amazon officielle les fiches de toute sa gamme Pixel 11, avec les prix et une bonne partie des specs, avant de les retirer en catastrophe. Le lancement officiel est pourtant attendu pour le 12 août.
En même temps ça n'est pas vraiment une première. À un mois de son évènement Made by Google, la marque a mis en ligne ses propres pages produit sur Amazon, puis les a effacées une fois l'erreur repérée, mais trop tard pour internet qui avait déjà tout capturé. La fuite dévoile quatre modèles, le Pixel 11 de base, les Pixel 11 Pro et Pro XL, plus un Pixel 11 Pro Fold pliable.
Côté tarifs, le Pixel 11 démarrerait à 899 dollars pour 256 Go, le Pro XL grimperait de 1 299 à 1 649 dollars selon le stockage, et le Pro Fold s'envolerait à 1 899 dollars. Ce sont des prix américains, donc à confirmer pour la France, où le modèle de base devrait rester dans les eaux de la génération précédente, autour de 899 euros. Sous le capot, on retrouverait la nouvelle puce maison Tensor G6 gravée en 2 nanomètres, avec des écrans 120 Hz, jusqu'à 16 Go de mémoire sur les Pro et une belle batterie de près de 5 000 mAh sur le Pixel 11 classique.
Tout n'est pas parfait pour autant dans ces fiches. Le Pixel 11 Pro XL se contenterait d'une batterie de 5 115 mAh, soit un poil moins que l'an dernier, ce qui n'est jamais bon signe. La connectique aussi reste un peu datée, avec du Wi-Fi 6E là où la concurrence passe déjà au Wi-Fi 7. Restent les coloris, plutôt réussis, avec un Pixel 11 décliné en Frost, Pistachio, Hibiscus et Obsidian, de quoi égayer un peu tout ça.
Voir le roi de la recherche en ligne se faire fuiter par sa propre boutique, c'est un peu ballot pour Google. La gamme a l'air solide, avec sa puce en 2 nanomètres et son Pro Fold pliable, mais après un tel raté, l'effet de surprise du 12 août est déjà mort et enterré.
Encore une fuite !
En même temps ça n'est pas vraiment une première. À un mois de son évènement Made by Google, la marque a mis en ligne ses propres pages produit sur Amazon, puis les a effacées une fois l'erreur repérée, mais trop tard pour internet qui avait déjà tout capturé. La fuite dévoile quatre modèles, le Pixel 11 de base, les Pixel 11 Pro et Pro XL, plus un Pixel 11 Pro Fold pliable.
Des prix en dollars et des fiches assez complètes
Côté tarifs, le Pixel 11 démarrerait à 899 dollars pour 256 Go, le Pro XL grimperait de 1 299 à 1 649 dollars selon le stockage, et le Pro Fold s'envolerait à 1 899 dollars. Ce sont des prix américains, donc à confirmer pour la France, où le modèle de base devrait rester dans les eaux de la génération précédente, autour de 899 euros. Sous le capot, on retrouverait la nouvelle puce maison Tensor G6 gravée en 2 nanomètres, avec des écrans 120 Hz, jusqu'à 16 Go de mémoire sur les Pro et une belle batterie de près de 5 000 mAh sur le Pixel 11 classique.
Quelques détails qui font tiquer
Tout n'est pas parfait pour autant dans ces fiches. Le Pixel 11 Pro XL se contenterait d'une batterie de 5 115 mAh, soit un poil moins que l'an dernier, ce qui n'est jamais bon signe. La connectique aussi reste un peu datée, avec du Wi-Fi 6E là où la concurrence passe déjà au Wi-Fi 7. Restent les coloris, plutôt réussis, avec un Pixel 11 décliné en Frost, Pistachio, Hibiscus et Obsidian, de quoi égayer un peu tout ça.
On en dit quoi ?
Voir le roi de la recherche en ligne se faire fuiter par sa propre boutique, c'est un peu ballot pour Google. La gamme a l'air solide, avec sa puce en 2 nanomètres et son Pro Fold pliable, mais après un tel raté, l'effet de surprise du 12 août est déjà mort et enterré.