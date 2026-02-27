Pénurie de RAM : pourquoi Apple résisterait mieux que les autres

qu'en penser ?



Même lorsque la pénurie prendra fin, IDC ne s’attend pas à un retour aux niveaux de prix de 2025. La priorité donnée à l’IA et aux infrastructures cloud pourrait instaurer une nouvelle normalité : des smartphones plus chers, produits en volumes plus limités. En filigrane, cette crise illustre un basculement majeur de l’industrie technologique : pour la première fois, le développement de l’IA pourrait durablement freiner le marché du smartphone, pourtant pilier historique de l’électronique grand public. Un signal fort, qui risque de redéfinir les stratégies des constructeurs pour les années à venir.