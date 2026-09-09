Interview : le jour où Nikola Karabatic a perdu toutes ses affaires durant l'Euro 2008 !
Par Didier Pulicani - Publié le
Durant l'IFA, nous avons eu la chance de rencontrer Nikola Karabatic, l'un des plus grands sportifs français du 21e siècle - triple champion olympique de handball (2008, 2012 et 2021), quadruple champion du monde (2009, 2011, 2015 et 2017), et quadruple champion d'Europe (2006, 2010, 2014 et 2024), excusez du peu.
Nicolas était présent sur le stand de Chipolo, les petits traqueurs concurrents des AirTags que l'on a justement testé sur Mac4Ever il y a quelques semaines. Etant ambassadeur de la marque, nous en avons profité pour lui poser quelques questions, notamment de l'utilité des traqueurs dans son sport, et de leur usage au quotidien.
Il nous raconte notamment comment il a perdu toutes ses affaires à l'Euro 2008, et à l'époque, il n'y avait pas de traqueurs connectés ! Ces petites pastilles, qui ne coûtent que quelques dizaines d'euros, peuvent en effet se montrer indispensables pour éviter les drames.
Interview : le jour où Nikola Karabatic a perdu toutes ses affaires à l'Euro 2008
Nicolas était présent sur le stand de Chipolo, les petits traqueurs concurrents des AirTags que l'on a justement testé sur Mac4Ever il y a quelques semaines. Etant ambassadeur de la marque, nous en avons profité pour lui poser quelques questions, notamment de l'utilité des traqueurs dans son sport, et de leur usage au quotidien.
Il nous raconte notamment comment il a perdu toutes ses affaires à l'Euro 2008, et à l'époque, il n'y avait pas de traqueurs connectés ! Ces petites pastilles, qui ne coûtent que quelques dizaines d'euros, peuvent en effet se montrer indispensables pour éviter les drames.