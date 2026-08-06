Google sortira son traceur à 34,99 euros face à l'AirTag

On en dit quoi ?



Il était temps que Google fabrique son propre traceur, parce que le réseau Find Hub souffrait surtout de ne reposer que sur des partenaires. Le prix ne sera pas l'argument décisif, puisqu'un AirTag en promotion coûte onze euros de moins que le tarif annoncé pour le Pixel Tag. Android attend surtout un traceur maison qui règle le hors-ligne et la précision, et un galet blanc sans confirmation d'ultra large bande ne répond pour l'instant à aucun des deux. On sera fixé le 12 août.