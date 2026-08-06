Google sortira son traceur à 34,99 euros face à l'AirTag
Par Vincent Lautier - Publié le
Le Pixel Tag serait annoncé le 12 août, en même temps que les Pixel 11 et la Pixel Watch 5. Une fuite française (Dealabs et 9to5) donne le tarif européen, 34,99 euros, soit un centime sous l'AirTag d'Apple. Personne ne sait en revanche si le traceur embarque la puce ultra large bande qui permet de suivre une flèche jusqu'à l'objet perdu, et c'est le seul détail qui compte vraiment.
Les premiers rendus marketing ont fuité fin juillet, repérés sur la fiche produit d'un distributeur slovène. Le Pixel Tag adopte une forme oblongue plutôt qu'un palet rond, avec une grille en bas du boîtier qui abrite le haut-parleur, un logo G sur le dessus et un seul coloris blanc appelé Light Fog. Il n'y a aucun trou de fixation, ce qui veut dire qu'il faudra passer par un étui pour l'accrocher à un trousseau, exactement comme chez Apple. L'argumentaire fuité parle de clés, de portefeuille et de bagages, et le traceur se raccroche au réseau Find Hub, l'ancien Localiser mon appareil de Google.
Le tarif est agressif et il a même baissé en cours de route, une première fiche distributeur affichant 39,99 euros avant correction. Apple vend l'AirTag 35 euros. On le trouve régulièrement autour de 24 euros chez les revendeurs. Un traceur Find Hub ne se localise pas en Bluetooth quand le téléphone n'a plus de connexion. Et l'alerte qui prévient qu'un traceur inconnu vous suit ne figure toujours pas dans l'interface officielle de Google.
L'AirTag de deuxième génération est sorti en janvier avec une puce ultra large bande. Elle augmente de moitié la distance à laquelle le guidage précis s'accroche. Côté Android, un seul traceur gère cette technologie, le Moto Tag. Les deux réseaux ne parlent pas le même langage, et les fabricants tiers préfèrent s'abstenir. Le Bluetooth 6.0 offre bien une solution de rechange, mais elle suppose un téléphone récent et haut de gamme.
Il était temps que Google fabrique son propre traceur, parce que le réseau Find Hub souffrait surtout de ne reposer que sur des partenaires. Le prix ne sera pas l'argument décisif, puisqu'un AirTag en promotion coûte onze euros de moins que le tarif annoncé pour le Pixel Tag. Android attend surtout un traceur maison qui règle le hors-ligne et la précision, et un galet blanc sans confirmation d'ultra large bande ne répond pour l'instant à aucun des deux. On sera fixé le 12 août.
Un galet blanc, un haut-parleur, et rien pour l'accrocher
Les premiers rendus marketing ont fuité fin juillet, repérés sur la fiche produit d'un distributeur slovène. Le Pixel Tag adopte une forme oblongue plutôt qu'un palet rond, avec une grille en bas du boîtier qui abrite le haut-parleur, un logo G sur le dessus et un seul coloris blanc appelé Light Fog. Il n'y a aucun trou de fixation, ce qui veut dire qu'il faudra passer par un étui pour l'accrocher à un trousseau, exactement comme chez Apple. L'argumentaire fuité parle de clés, de portefeuille et de bagages, et le traceur se raccroche au réseau Find Hub, l'ancien Localiser mon appareil de Google.
C'est le réseau derrière qui décidera de tout
Le tarif est agressif et il a même baissé en cours de route, une première fiche distributeur affichant 39,99 euros avant correction. Apple vend l'AirTag 35 euros. On le trouve régulièrement autour de 24 euros chez les revendeurs. Un traceur Find Hub ne se localise pas en Bluetooth quand le téléphone n'a plus de connexion. Et l'alerte qui prévient qu'un traceur inconnu vous suit ne figure toujours pas dans l'interface officielle de Google.
Apple garde un tour d'avance sur le guidage
L'AirTag de deuxième génération est sorti en janvier avec une puce ultra large bande. Elle augmente de moitié la distance à laquelle le guidage précis s'accroche. Côté Android, un seul traceur gère cette technologie, le Moto Tag. Les deux réseaux ne parlent pas le même langage, et les fabricants tiers préfèrent s'abstenir. Le Bluetooth 6.0 offre bien une solution de rechange, mais elle suppose un téléphone récent et haut de gamme.
On en dit quoi ?
Il était temps que Google fabrique son propre traceur, parce que le réseau Find Hub souffrait surtout de ne reposer que sur des partenaires. Le prix ne sera pas l'argument décisif, puisqu'un AirTag en promotion coûte onze euros de moins que le tarif annoncé pour le Pixel Tag. Android attend surtout un traceur maison qui règle le hors-ligne et la précision, et un galet blanc sans confirmation d'ultra large bande ne répond pour l'instant à aucun des deux. On sera fixé le 12 août.