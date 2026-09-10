Apple avertit des ministres turcs d'un possible attaque sur leurs iPhone
Par Vincent Lautier - Publié le
Au moins trois ministres turcs auraient reçu une notification d'Apple les avertissant d'un possible ciblage par un logiciel espion. Selon Middle East Eye, leurs téléphones ont ensuite été examinés et remplacés. Aucun rapport technique public ne permet pour l'instant de savoir si les attaques ont réussi.
L'information, relayée par Turkish Minute, repose sur des sources anonymes. Les noms des ministres ne sont pas précisés. Ils auraient été avertis lors de la campagne de notifications envoyée par Apple le 13 août, puis l'autorité turque chargée de la cybersécurité aurait inspecté leurs appareils, avant de les remplacer et de renforcer les protections.
Un responsable turc interrogé estime que les tentatives ont échoué, en invoquant les mesures de sécurité supplémentaires et les applications chiffrées utilisées. Mais cette appréciation n'est pas accompagnée d'une analyse technique consultable. On ne peut donc ni annoncer une infection confirmée, ni affirmer que le remplacement des iPhone a suffi à régler l'affaire. Le logiciel employé et ses opérateurs ne sont pas identifiés.
Les notifications de menace d'Apple concernent des attaques très ciblées, différentes des arnaques envoyées à des milliers d'adresses au hasard. Le fabricant décrit des opérations coûteuses, visant notamment des journalistes, des militants, des diplomates ou des responsables politiques en raison de leurs activités. Elles cherchent à accéder à un appareil précis, qui peut contenir bien davantage que des photos de vacances.
Apple indique avoir une forte confiance dans les éléments qui déclenchent ces alertes, tout en reconnaissant qu'une certitude absolue est impossible. Recevoir un avertissement signifie donc qu'il faut agir, sans que cela fournisse à lui seul la preuve d'un espionnage réussi. La société ne désigne d'ailleurs pas de pays ou d'attaquant dans ses notifications. Coller automatiquement le nom Pegasus sur chaque nouvelle affaire n'aiderait pas à comprendre celle-ci.
Apple recommande aux personnes averties de solliciter une aide spécialisée, notamment celle d'Access Now, une association qui propose une assistance en sécurité numérique. L'authenticité de l'alerte peut être vérifiée en se connectant directement à son compte Apple. Pour les personnes exposées, le mode Isolement fait aussi partie des protections conseillées, mais son activation chez les ministres turcs n'est pas établie par les informations disponibles.
Ce réglage réduit volontairement certaines possibilités de l'iPhone pour diminuer les occasions d'attaque. Des pièces jointes sont bloquées dans Messages, certaines technologies web désactivées et les appels FaceTime provenant de nouveaux contacts restreints. Il faut accepter ces limitations au quotidien. Le mode s'adresse donc à des profils particulièrement menacés ; Apple rappelle que l'immense majorité des utilisateurs ne sera jamais visée par ce type d'opération.
Le remplacement des appareils paraît compréhensible à ce niveau de responsabilité. J'aimerais surtout voir des résultats d'analyse : pour juger l'efficacité des protections, d'autant plus que les attaques de se genre vont se multiplier dans les années à venir, avec l'IA qui perce de plus en plus de sécurités.
Des téléphones remplacés après l'alerte
L'information, relayée par Turkish Minute, repose sur des sources anonymes. Les noms des ministres ne sont pas précisés. Ils auraient été avertis lors de la campagne de notifications envoyée par Apple le 13 août, puis l'autorité turque chargée de la cybersécurité aurait inspecté leurs appareils, avant de les remplacer et de renforcer les protections.
Un responsable turc interrogé estime que les tentatives ont échoué, en invoquant les mesures de sécurité supplémentaires et les applications chiffrées utilisées. Mais cette appréciation n'est pas accompagnée d'une analyse technique consultable. On ne peut donc ni annoncer une infection confirmée, ni affirmer que le remplacement des iPhone a suffi à régler l'affaire. Le logiciel employé et ses opérateurs ne sont pas identifiés.
Une notification à prendre au sérieux
Les notifications de menace d'Apple concernent des attaques très ciblées, différentes des arnaques envoyées à des milliers d'adresses au hasard. Le fabricant décrit des opérations coûteuses, visant notamment des journalistes, des militants, des diplomates ou des responsables politiques en raison de leurs activités. Elles cherchent à accéder à un appareil précis, qui peut contenir bien davantage que des photos de vacances.
Apple indique avoir une forte confiance dans les éléments qui déclenchent ces alertes, tout en reconnaissant qu'une certitude absolue est impossible. Recevoir un avertissement signifie donc qu'il faut agir, sans que cela fournisse à lui seul la preuve d'un espionnage réussi. La société ne désigne d'ailleurs pas de pays ou d'attaquant dans ses notifications. Coller automatiquement le nom Pegasus sur chaque nouvelle affaire n'aiderait pas à comprendre celle-ci.
Des protections qui changent l'usage
Apple recommande aux personnes averties de solliciter une aide spécialisée, notamment celle d'Access Now, une association qui propose une assistance en sécurité numérique. L'authenticité de l'alerte peut être vérifiée en se connectant directement à son compte Apple. Pour les personnes exposées, le mode Isolement fait aussi partie des protections conseillées, mais son activation chez les ministres turcs n'est pas établie par les informations disponibles.
Ce réglage réduit volontairement certaines possibilités de l'iPhone pour diminuer les occasions d'attaque. Des pièces jointes sont bloquées dans Messages, certaines technologies web désactivées et les appels FaceTime provenant de nouveaux contacts restreints. Il faut accepter ces limitations au quotidien. Le mode s'adresse donc à des profils particulièrement menacés ; Apple rappelle que l'immense majorité des utilisateurs ne sera jamais visée par ce type d'opération.
On en dit quoi ?
Le remplacement des appareils paraît compréhensible à ce niveau de responsabilité. J'aimerais surtout voir des résultats d'analyse : pour juger l'efficacité des protections, d'autant plus que les attaques de se genre vont se multiplier dans les années à venir, avec l'IA qui perce de plus en plus de sécurités.