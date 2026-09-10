Apple avertit des ministres turcs d'un possible attaque sur leurs iPhone

On en dit quoi ?



Le remplacement des appareils paraît compréhensible à ce niveau de responsabilité. J'aimerais surtout voir des résultats d'analyse : pour juger l'efficacité des protections, d'autant plus que les attaques de se genre vont se multiplier dans les années à venir, avec l'IA qui perce de plus en plus de sécurités.