Qu'attendre de l'iPhone 20 : tout ce que l'on sait !

APPLE TESTE DEUX NOUVEAUX ÉCRANS

UN IPHONE PRESQUE SANS BORDURES

BIEN PLUS QU’UN SIMPLE NOUVEL ÉCRAN

Qu’en penser ?



Apple a souvent profité des anniversaires de l’iPhone pour introduire des changements majeurs. L’iPhone X avait inauguré Face ID et supprimé le bouton principal à l’occasion des dix ans du produit. Tout indique que Cupertino souhaite reproduire cette stratégie pour son vingtième anniversaire.



Au-delà des quelques millimètres gagnés sur l’écran, c’est surtout la philosophie du produit qui semble évoluer. Un iPhone presque entièrement constitué d’une surface en verre, débarrassé de la plupart des éléments visibles en façade, constituerait une nouvelle étape dans la quête d’un smartphone tout écran. Reste désormais à savoir combien de ces innovations seront effectivement prêtes pour 2027.

Selon le leaker chinois, Apple évalue actuellement deux nouvelles dalles destinées à la future génération anniversaire.. La seconde, proche de 7 pouces, correspondrait au modèle Pro Max déjà évoqué ces dernières semaines.L’augmentation reste modeste. Les iPhone 17 Pro et futurs iPhone 18 Pro disposent d’un écran de 6,3 pouces. Apple ne gagnerait donc qu’un dixième de pouce, maisLe véritable changement concernerait l’. Toujours selon cette source, Apple travaillerait sur un écran bord à bord, avec du verre incurvé sur les quatre côtés afin de créer un effet visuel quasiment dépourvu de bordures.Cette information rejoint les précédentes indiscrétions de, selon lesquelles. L’idée serait de proposer un design suffisamment marquant pour rappeler l’effet de rupture provoqué par l’iPhone X en 2017.Les rumeurs ne s’arrêtent pas aux dimensions de la dalle. L’iPhone anniversaire pourrait également inaugurerainsi qu’une batterie à anode en silicium, une technologie attendue pour améliorer simultanément autonomie et densité énergétique.Pris séparément, chacun de ces éléments paraît crédible. Réunis dans un même appareil, ils dessineraient l’un des plus importants changements de génération depuis plusieurs années.