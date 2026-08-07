Qu'attendre de l'iPhone 20 : tout ce que l'on sait !
Par Laurence - Publié le
Apple préparerait bien un iPhone très spécial pour célébrer les 20 ans du smartphone en 2027. Après les premières rumeurs évoquant un design radicalement nouveau, un nouveau rapport affirme que Cupertino teste désormais deux tailles d’écran inédites. L’objectif ne serait pas seulement d’agrandir l’affichage, mais de proposer un iPhone presque entièrement recouvert de verre.
Selon le leaker chinois Digital Chat Station, Apple évalue actuellement deux nouvelles dalles destinées à la future génération anniversaire. La première mesurerait environ 6,4 pouces et pourrait équiper l’iPhone 20 Pro. La seconde, proche de 7 pouces, correspondrait au modèle Pro Max déjà évoqué ces dernières semaines.
L’augmentation reste modeste. Les iPhone 17 Pro et futurs iPhone 18 Pro disposent d’un écran de 6,3 pouces. Apple ne gagnerait donc qu’un dixième de pouce, mais ce changement s’accompagnerait d’une évolution beaucoup plus spectaculaire du design.
Le véritable changement concernerait l’apparence de l’appareil. Toujours selon cette source, Apple travaillerait sur un écran bord à bord, avec du verre incurvé sur les quatre côtés afin de créer un effet visuel quasiment dépourvu de bordures.
Cette information rejoint les précédentes indiscrétions de Bloomberg, selon lesquelles Apple accélère le développement de deux modèles spécialement conçus pour le vingtième anniversaire de l’iPhone. L’idée serait de proposer un design suffisamment marquant pour rappeler l’effet de rupture provoqué par l’iPhone X en 2017.
Les rumeurs ne s’arrêtent pas aux dimensions de la dalle. L’iPhone anniversaire pourrait également inaugurer Face ID sous l’écran, un nouveau capteur photo conçu par Apple, des boutons haptiques, une puce A21, une mémoire plus rapide ainsi qu’une batterie à anode en silicium, une technologie attendue pour améliorer simultanément autonomie et densité énergétique.
Pris séparément, chacun de ces éléments paraît crédible. Réunis dans un même appareil, ils dessineraient l’un des plus importants changements de génération depuis plusieurs années.
Apple a souvent profité des anniversaires de l’iPhone pour introduire des changements majeurs. L’iPhone X avait inauguré Face ID et supprimé le bouton principal à l’occasion des dix ans du produit. Tout indique que Cupertino souhaite reproduire cette stratégie pour son vingtième anniversaire.
Au-delà des quelques millimètres gagnés sur l’écran, c’est surtout la philosophie du produit qui semble évoluer. Un iPhone presque entièrement constitué d’une surface en verre, débarrassé de la plupart des éléments visibles en façade, constituerait une nouvelle étape dans la quête d’un smartphone tout écran. Reste désormais à savoir combien de ces innovations seront effectivement prêtes pour 2027.
APPLE TESTE DEUX NOUVEAUX ÉCRANS
Selon le leaker chinois Digital Chat Station, Apple évalue actuellement deux nouvelles dalles destinées à la future génération anniversaire. La première mesurerait environ 6,4 pouces et pourrait équiper l’iPhone 20 Pro. La seconde, proche de 7 pouces, correspondrait au modèle Pro Max déjà évoqué ces dernières semaines.
L’augmentation reste modeste. Les iPhone 17 Pro et futurs iPhone 18 Pro disposent d’un écran de 6,3 pouces. Apple ne gagnerait donc qu’un dixième de pouce, mais ce changement s’accompagnerait d’une évolution beaucoup plus spectaculaire du design.
UN IPHONE PRESQUE SANS BORDURES
Le véritable changement concernerait l’apparence de l’appareil. Toujours selon cette source, Apple travaillerait sur un écran bord à bord, avec du verre incurvé sur les quatre côtés afin de créer un effet visuel quasiment dépourvu de bordures.
Cette information rejoint les précédentes indiscrétions de Bloomberg, selon lesquelles Apple accélère le développement de deux modèles spécialement conçus pour le vingtième anniversaire de l’iPhone. L’idée serait de proposer un design suffisamment marquant pour rappeler l’effet de rupture provoqué par l’iPhone X en 2017.
BIEN PLUS QU’UN SIMPLE NOUVEL ÉCRAN
Les rumeurs ne s’arrêtent pas aux dimensions de la dalle. L’iPhone anniversaire pourrait également inaugurer Face ID sous l’écran, un nouveau capteur photo conçu par Apple, des boutons haptiques, une puce A21, une mémoire plus rapide ainsi qu’une batterie à anode en silicium, une technologie attendue pour améliorer simultanément autonomie et densité énergétique.
Pris séparément, chacun de ces éléments paraît crédible. Réunis dans un même appareil, ils dessineraient l’un des plus importants changements de génération depuis plusieurs années.
Qu’en penser ?
Apple a souvent profité des anniversaires de l’iPhone pour introduire des changements majeurs. L’iPhone X avait inauguré Face ID et supprimé le bouton principal à l’occasion des dix ans du produit. Tout indique que Cupertino souhaite reproduire cette stratégie pour son vingtième anniversaire.
Au-delà des quelques millimètres gagnés sur l’écran, c’est surtout la philosophie du produit qui semble évoluer. Un iPhone presque entièrement constitué d’une surface en verre, débarrassé de la plupart des éléments visibles en façade, constituerait une nouvelle étape dans la quête d’un smartphone tout écran. Reste désormais à savoir combien de ces innovations seront effectivement prêtes pour 2027.