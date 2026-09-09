Suivez la keynote de l'iPhone 18 en vidéo avec ORLM !

Va-t-il bousculer la mise en scène réglée au millimètre de Tim Cook, ou sagement creuser le sillon de son mentor ?: le tout premier iPhone pliant ! Apple peut-elle réinventer une catégorie dans laquelle elle arrive sept ans après Samsung ? Et surtout : quand sera-t-il disponible et à quel prix ? Les dernières informations évoquent d’ailleurs un tarif pouvant dépasser les 2 000 dollars.Quel “One more thing” John Ternus nous réserve-t-il ? iPhone 18 Pro et Pro Max, nouvelles Apple Watch, AirPods… et pourquoi pas enfin le mystérieux HomePad ?