Suivez la keynote de l'iPhone 18 en vidéo avec ORLM !
Par Didier Pulicani - Publié le
Comme pour chaque événement Apple, nos copains d'OnRefaitLeMac proposent également un live, mais en vidéo cette fois !
Suivez la keynote aussi avec ORLM !
C’est le grand jour pour John Ternus ! Une nouvelle ère s’ouvre pour Apple : pour la première fois, son nouveau CEO va présider un Apple Event. Va-t-il bousculer la mise en scène réglée au millimètre de Tim Cook, ou sagement creuser le sillon de son mentor ?
Une chose est sûre : John Ternus n’a pas droit à l’erreur, avec une annonce qui pourrait être historique : le tout premier iPhone pliant ! Apple peut-elle réinventer une catégorie dans laquelle elle arrive sept ans après Samsung ? Et surtout : quand sera-t-il disponible et à quel prix ? Les dernières informations évoquent d’ailleurs un tarif pouvant dépasser les 2 000 dollars.
Et ce n’est peut-être pas tout ! Quel “One more thing” John Ternus nous réserve-t-il ? iPhone 18 Pro et Pro Max, nouvelles Apple Watch, AirPods… et pourquoi pas enfin le mystérieux HomePad ?
Toutes les annonces, toutes nos réactions et tous nos débats en direct : rendez-vous ce soir dès 18 h 30 sur la chaine youtube d’ORLM pour vivre ensemble l’Apple Event !
Une chose est sûre : John Ternus n’a pas droit à l’erreur, avec une annonce qui pourrait être historique : le tout premier iPhone pliant ! Apple peut-elle réinventer une catégorie dans laquelle elle arrive sept ans après Samsung ? Et surtout : quand sera-t-il disponible et à quel prix ? Les dernières informations évoquent d’ailleurs un tarif pouvant dépasser les 2 000 dollars.
Et ce n’est peut-être pas tout ! Quel “One more thing” John Ternus nous réserve-t-il ? iPhone 18 Pro et Pro Max, nouvelles Apple Watch, AirPods… et pourquoi pas enfin le mystérieux HomePad ?
Toutes les annonces, toutes nos réactions et tous nos débats en direct : rendez-vous ce soir dès 18 h 30 sur la chaine youtube d’ORLM pour vivre ensemble l’Apple Event !