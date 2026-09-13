Voici un exemple de l'intérêt (ou pas) de l'ouverture variable de l'iPhone 18 Pro

nanorobot

Un exemple d'ouverture variable

Vraiment utile, l'ouverture variable ?

flou de bougé

lense-flare

On en dit quoi ?



A choisir, j'aurais sans doute préféré un capteur un peu plus gros, comme sur les derniers Xiaomi (1"), plutôt que la possibilité de fermer le diaphragme sur un capteur déjà pas bien grand. Mais Apple ne semble pas vouloir faire évoluer ses objectifs depuis plusieurs années, et malheureusement, les appareils Android commencent à largement dépasser Apple en la matière depuis plusieurs années, à des tarifs souvent bien plus compétitifs.

Pour rappel, l'appareil permet désormais de, à la manière d'un appareil photo classique. La prouesse réside surtout dans le fait de la miniaturisation, car à cette échelle, on peut réellement parler deIl a pu réaliser un cliché avec ldont voici le résultat :La différence principale tient du flou d'arrière plan :et d'éviter cetbokeh pourtant si recherché sur les smartphones, le mode portrait cherchant justement à le sur-simuler.Pour être tout à fait honnête,. L'enlever permet simplement de récupérer des détails en arrière-plan, mais vous perdez aussi un apport de lumière sur le premier plan : ici, ce n'est pas bien grave, car il s'agit d'une ampoule déjà très lumineuse. MaisPour faire simple, notre cher Tyler (sans doute aidé un peu par Apple) a choisir LE cas d'école qui fonctionne, plutôt rare dans la vie réelle.En effet,, que l'on peut désormais contrôler depuis l'application par défaut. Cela évite d'utiliser des filtres ND par exemple, notamment en vidéo où la vitesse a son importance dans le rendu global. il faudra aussi voir si cela réduit les effet detypiques de l'iPhone (je n'y crois guère)Et vous, qu'en pensez-vous ?