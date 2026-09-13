Voici un exemple de l'intérêt (ou pas) de l'ouverture variable de l'iPhone 18 Pro
Par Didier Pulicani - Publié le
L'arrivée d'un diaphragme sur l'iPhone 18 Pro est présenté comme une petite révolution chez Apple, même si les photographes regardent cette fonctionnalité d'un oeil plus circonspect.
Pour rappel, l'appareil permet désormais de régler l'ouverture sur 4 positions, à la manière d'un appareil photo classique. La prouesse réside surtout dans le fait de la miniaturisation, car à cette échelle, on peut réellement parler de
Tyler Stalman fait partir des chanceux ayant pu tester l'appareil quelques dizaines de minutes à Apple Park, suite à la keynote.
Il a pu réaliser un cliché avec l'ouverture maximale et minimale, soit ƒ1.48 et ƒ.4 dont voici le résultat :
La différence principale tient du flou d'arrière plan : fermer le diaphragme a permis d'augmenter la profondeur de champ et d'éviter cet affreux bokeh pourtant si recherché sur les smartphones, le mode portrait cherchant justement à le sur-simuler.
Pour être tout à fait honnête, avoir un bokeh sur un iPhone est déjà assez rare, et ce flou naturel n'est pas spécialement très réussi. L'enlever permet simplement de récupérer des détails en arrière-plan, mais vous perdez aussi un apport de lumière sur le premier plan : ici, ce n'est pas bien grave, car il s'agit d'une ampoule déjà très lumineuse. Mais si vous aviez à réaliser un portrait par exemple, vous auriez tout intérêt à laisser l'ouverture à ƒ1.48 pour maximiser l'apport de lumière. Pour faire simple, notre cher Tyler (sans doute aidé un peu par Apple) a choisir LE cas d'école qui fonctionne, plutôt rare dans la vie réelle.
Evidemment, il faudra tester la chose en conditions réelles, et notamment en plein jour, avec une forte luminosité.
En effet, fermer le diaphragme permet surtout de capter un
A choisir, j'aurais sans doute préféré un capteur un peu plus gros, comme sur les derniers Xiaomi (1"), plutôt que la possibilité de fermer le diaphragme sur un capteur déjà pas bien grand. Mais Apple ne semble pas vouloir faire évoluer ses objectifs depuis plusieurs années, et malheureusement, les appareils Android commencent à largement dépasser Apple en la matière depuis plusieurs années, à des tarifs souvent bien plus compétitifs.
Et vous, qu'en pensez-vous ?
Pour rappel, l'appareil permet désormais de régler l'ouverture sur 4 positions, à la manière d'un appareil photo classique. La prouesse réside surtout dans le fait de la miniaturisation, car à cette échelle, on peut réellement parler de
nanorobot.
Un exemple d'ouverture variable
Tyler Stalman fait partir des chanceux ayant pu tester l'appareil quelques dizaines de minutes à Apple Park, suite à la keynote.
Il a pu réaliser un cliché avec l'ouverture maximale et minimale, soit ƒ1.48 et ƒ.4 dont voici le résultat :
La différence principale tient du flou d'arrière plan : fermer le diaphragme a permis d'augmenter la profondeur de champ et d'éviter cet affreux bokeh pourtant si recherché sur les smartphones, le mode portrait cherchant justement à le sur-simuler.
Pour être tout à fait honnête, avoir un bokeh sur un iPhone est déjà assez rare, et ce flou naturel n'est pas spécialement très réussi. L'enlever permet simplement de récupérer des détails en arrière-plan, mais vous perdez aussi un apport de lumière sur le premier plan : ici, ce n'est pas bien grave, car il s'agit d'une ampoule déjà très lumineuse. Mais si vous aviez à réaliser un portrait par exemple, vous auriez tout intérêt à laisser l'ouverture à ƒ1.48 pour maximiser l'apport de lumière. Pour faire simple, notre cher Tyler (sans doute aidé un peu par Apple) a choisir LE cas d'école qui fonctionne, plutôt rare dans la vie réelle.
Vraiment utile, l'ouverture variable ?
Evidemment, il faudra tester la chose en conditions réelles, et notamment en plein jour, avec une forte luminosité.
En effet, fermer le diaphragme permet surtout de capter un
flou de bougé, en jouant notamment sur la vitesse d'obturation, que l'on peut désormais contrôler depuis l'application par défaut. Cela évite d'utiliser des filtres ND par exemple, notamment en vidéo où la vitesse a son importance dans le rendu global. il faudra aussi voir si cela réduit les effet de
lense-flaretypiques de l'iPhone (je n'y crois guère)
On en dit quoi ?
A choisir, j'aurais sans doute préféré un capteur un peu plus gros, comme sur les derniers Xiaomi (1"), plutôt que la possibilité de fermer le diaphragme sur un capteur déjà pas bien grand. Mais Apple ne semble pas vouloir faire évoluer ses objectifs depuis plusieurs années, et malheureusement, les appareils Android commencent à largement dépasser Apple en la matière depuis plusieurs années, à des tarifs souvent bien plus compétitifs.
Et vous, qu'en pensez-vous ?