L'iPhone 18 Pro disponible sur Amazon et en stock pour le 18 septembre (même en 256Go)

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Bordeaux

En effet,quelque soit la configuration, y compris dans le très demandé 256Go Bordeaux :, il est d'ailleurs amusant que le site parle deet non deQuant aux prix, pas de surprise, ils s'étendentQuelles nouveautés pour l'iPhone 18 Pro ?Extérieurement, pas de révolution : on retrouve, dont les nouveaux Bordeaux et Glacier, accompagnés du retour du noir.La principale évolution se trouve à l’intérieursupplémentaires par rapport à l’iPhone 17 Pro. Cette puissance supplémentaire doit notamment profiter aux jeux et aux traitements d’Apple Intelligence exécutés directement sur l’appareil.La photo progresse également sensiblement., permettant notamment de mieux contrôler la profondeur de champ et les prises de vue en basse lumière. À l’avant, Apple propose une caméra Center Stage de 18 Mpx.Autre amélioration importante :. La recharge filaire progresse elle aussi, avecavec un chargeur compatible.