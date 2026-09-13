L'iPhone 18 Pro disponible sur Amazon et en stock pour le 18 septembre (même en 256Go)
Par Didier Pulicani - Publié le - Bon Plan
Après l'Apple Store, Amazon propose enfin l'iPhone 18 Pro en précommande, et le site semble encore avoir du stock -les délais se sont bien rallongés chez Apple.
En effet, Amazon annonce encore une livraison pour le 18 septembre quelque soit la configuration, y compris dans le très demandé 256Go Bordeaux :
Tous les coloris et les capacités sont disponibles, il est d'ailleurs amusant que le site parle de
Quant aux prix, pas de surprise, ils s'étendent de 1479€ en 18 Pro 256Go jusqu'à 3129€ en Pro Max 2To.
Quelles nouveautés pour l'iPhone 18 Pro ?
Cette année, Apple concentre l’essentiel de ses nouveautés sur les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, l’iPhone 18 classique étant désormais attendu au printemps 2027.
Extérieurement, pas de révolution : on retrouve les écrans de 6,3 et 6,9 pouces, mais avec une Dynamic Island plus petite et quatre coloris, dont les nouveaux Bordeaux et Glacier, accompagnés du retour du noir.
La principale évolution se trouve à l’intérieur avec la puce A20 Pro gravée en 2 nm. Apple l’associe à une chambre à vapeur trois fois plus grande afin d’améliorer le refroidissement et annonce jusqu’à 40 % de performances soutenues supplémentaires par rapport à l’iPhone 17 Pro. Cette puissance supplémentaire doit notamment profiter aux jeux et aux traitements d’Apple Intelligence exécutés directement sur l’appareil.
La photo progresse également sensiblement. Le capteur principal Fusion de 48 Mpx bénéficie désormais d’une ouverture variable, permettant notamment de mieux contrôler la profondeur de champ et les prises de vue en basse lumière. À l’avant, Apple propose une caméra Center Stage de 18 Mpx.
Autre amélioration importante : l’autonomie. Apple annonce jusqu’à 43 heures de lecture vidéo sur l’iPhone 18 Pro Max, soit six heures de plus que son prédécesseur. La recharge filaire progresse elle aussi, avec jusqu’à 50 % de batterie récupérée en environ 15 minutes avec un chargeur compatible.
En effet, Amazon annonce encore une livraison pour le 18 septembre quelque soit la configuration, y compris dans le très demandé 256Go Bordeaux :
Tous les coloris et les capacités sont disponibles, il est d'ailleurs amusant que le site parle de
Bourgogneet non de
Bordeaux:
Quant aux prix, pas de surprise, ils s'étendent de 1479€ en 18 Pro 256Go jusqu'à 3129€ en Pro Max 2To.
Quelles nouveautés pour l'iPhone 18 Pro ?
Cette année, Apple concentre l’essentiel de ses nouveautés sur les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, l’iPhone 18 classique étant désormais attendu au printemps 2027.
Extérieurement, pas de révolution : on retrouve les écrans de 6,3 et 6,9 pouces, mais avec une Dynamic Island plus petite et quatre coloris, dont les nouveaux Bordeaux et Glacier, accompagnés du retour du noir.
La principale évolution se trouve à l’intérieur avec la puce A20 Pro gravée en 2 nm. Apple l’associe à une chambre à vapeur trois fois plus grande afin d’améliorer le refroidissement et annonce jusqu’à 40 % de performances soutenues supplémentaires par rapport à l’iPhone 17 Pro. Cette puissance supplémentaire doit notamment profiter aux jeux et aux traitements d’Apple Intelligence exécutés directement sur l’appareil.
La photo progresse également sensiblement. Le capteur principal Fusion de 48 Mpx bénéficie désormais d’une ouverture variable, permettant notamment de mieux contrôler la profondeur de champ et les prises de vue en basse lumière. À l’avant, Apple propose une caméra Center Stage de 18 Mpx.
Autre amélioration importante : l’autonomie. Apple annonce jusqu’à 43 heures de lecture vidéo sur l’iPhone 18 Pro Max, soit six heures de plus que son prédécesseur. La recharge filaire progresse elle aussi, avec jusqu’à 50 % de batterie récupérée en environ 15 minutes avec un chargeur compatible.