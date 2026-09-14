Notre sélection des meilleurs chargeurs en promo pour vos nouveaux iPhone, Mac et iPad !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Vous venez de craquer pour un nouvel iPhone ? Apple ne livrant désormais plus de chargeur dans la boîte, voici une sélection de chargeurs en promotion qui seront le parfait compagnon de votre nouveau produit, et qui permettront également de recharger vos autres produits Apple.
Le plus simple et le plus économique reste d'acheter un chargeur rapide à un port. Pas de surchauffe, pas de division de la puissance, vous êtes sûr que ça marche ! Pour rappel, Apple indique qu'il faut au minimum un chargeur de 20W pour le MacBook Neo (nous avons vérifié et nos modèles de tests acceptent 30W au maximum).
Si vous voulez être certain de charger votre Mac le plus rapidement possible en toute sécurité, le chargeur officiel 140W (il s'agit du modèle de dernière génération, mais cela ne change pas grand chose) est actuellement proposé à 99 euros : une valeur sûre !
Si vous optez pour un chargeur avec plusieurs ports, il faudra faire attention à bien choisir un modèle capable de délivrer pour chaque port la puissance nécessaire. En effet, la puissance indiquée est la puissance maximale qui doit être partagée entre tous les appareils. Par exemple, il faut jusqu'à 140W pour un MacBook Pro 16 pouces et au minimum 20W pour charger un MacBook Neo.
Chargeur rapide iPhone
Chargeur avec un seul port
Le plus simple et le plus économique reste d'acheter un chargeur rapide à un port. Pas de surchauffe, pas de division de la puissance, vous êtes sûr que ça marche ! Pour rappel, Apple indique qu'il faut au minimum un chargeur de 20W pour le MacBook Neo (nous avons vérifié et nos modèles de tests acceptent 30W au maximum).
Si vous voulez être certain de charger votre Mac le plus rapidement possible en toute sécurité, le chargeur officiel 140W (il s'agit du modèle de dernière génération, mais cela ne change pas grand chose) est actuellement proposé à 99 euros : une valeur sûre !
Chargeur avec plusieurs ports
Si vous optez pour un chargeur avec plusieurs ports, il faudra faire attention à bien choisir un modèle capable de délivrer pour chaque port la puissance nécessaire. En effet, la puissance indiquée est la puissance maximale qui doit être partagée entre tous les appareils. Par exemple, il faut jusqu'à 140W pour un MacBook Pro 16 pouces et au minimum 20W pour charger un MacBook Neo.