iPhone 18 Pro : les premières files d’attente se forment devant les Apple Store
Par Laurence - Publié le
C’est le grand jour pour l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max. Les deux nouveaux smartphones d’Apple sont officiellement disponibles ce vendredi 18 septembre et, avec le décalage horaire, les premières files d’attente sont déjà apparues en Australie, en Asie et en Inde.
Comme chaque année, l’Australie fait partie des premiers pays à lancer les nouveaux iPhone. À Sydney, les clients ont commencé à se rassembler très tôt devant l’Apple Store de George Street. Certains étaient présents avant 3 heures du matin, même si les files restent bien moins impressionnantes que celles observées au lancement des premiers iPhone.
On a même droit à une petite bataille médiatique entre ces deux hommes pour le titre du 1er acheteur de l'iPhone 18 Pro...
Au Japon tout est est plus calme et coordonné.
À Singapour, l’ambiance est un peu différente. Environ 200 personnes attendaient devant l’Apple Store d’Orchard Road avant son ouverture à 8 heures. Le premier acheteur était arrivé dès 23 heures la veille pour repartir avec un iPhone 18 Pro Max.
C’est toutefois en Inde que les premières images sont les plus impressionnantes. D’importantes files se sont formées à Mumbai, New Delhi et Bengalore, avec des clients ayant parfois passé toute la nuit devant les boutiques. À Mumbai, un acheteur interrogé expliquait être arrivé à 22 heures la veille pour obtenir le premier créneau de 8 heures.
Ce lancement intervient alors que les délais de livraison des iPhone 18 Pro se sont déjà allongés dans plusieurs pays après l’ouverture des précommandes le 12 septembre.
Du côté de la grande Pomme, John Ternus pourrait bien jouer les VRP au célèbre Cube (comme le faisait Tim Cook les années précédentes). Dans tous les cas, c'est ce qu'il sous-entend dans son dernier post sur X.
Il faudra encore patienter quelques heures pour découvrir l’ambiance devant les Apple Store français. Apple a toutefois prévu une ouverture exceptionnelle à 8 heures ce vendredi, notamment à l’Apple Champs-Élysées, contre 10 heures habituellement.
Les premiers clients français pourront alors repartir avec leur iPhone 18 Pro ou 18 Pro Max. Reste à voir si les files d’attente seront au rendez-vous à Paris et ailleurs en France. Rendez-vous dans quelques heures pour les premières images !
Cet article sera mis à jour au fil des ouvertures des Apple Store, notamment en France.
LES PREMIERS IPHONE 18 PRO SONT DÉJÀ ENTRE LES MAINS DES CLIENTS
Comme chaque année, l’Australie fait partie des premiers pays à lancer les nouveaux iPhone. À Sydney, les clients ont commencé à se rassembler très tôt devant l’Apple Store de George Street. Certains étaient présents avant 3 heures du matin, même si les files restent bien moins impressionnantes que celles observées au lancement des premiers iPhone.
On a même droit à une petite bataille médiatique entre ces deux hommes pour le titre du 1er acheteur de l'iPhone 18 Pro...
Au Japon tout est est plus calme et coordonné.
À Singapour, l’ambiance est un peu différente. Environ 200 personnes attendaient devant l’Apple Store d’Orchard Road avant son ouverture à 8 heures. Le premier acheteur était arrivé dès 23 heures la veille pour repartir avec un iPhone 18 Pro Max.
DES FILES BIEN PLUS IMPORTANTES EN INDE
C’est toutefois en Inde que les premières images sont les plus impressionnantes. D’importantes files se sont formées à Mumbai, New Delhi et Bengalore, avec des clients ayant parfois passé toute la nuit devant les boutiques. À Mumbai, un acheteur interrogé expliquait être arrivé à 22 heures la veille pour obtenir le premier créneau de 8 heures.
Ce lancement intervient alors que les délais de livraison des iPhone 18 Pro se sont déjà allongés dans plusieurs pays après l’ouverture des précommandes le 12 septembre.
ET LE RESTE DU MONDE ?
Du côté de la grande Pomme, John Ternus pourrait bien jouer les VRP au célèbre Cube (comme le faisait Tim Cook les années précédentes). Dans tous les cas, c'est ce qu'il sous-entend dans son dernier post sur X.
ET EN FRANCE ?
Il faudra encore patienter quelques heures pour découvrir l’ambiance devant les Apple Store français. Apple a toutefois prévu une ouverture exceptionnelle à 8 heures ce vendredi, notamment à l’Apple Champs-Élysées, contre 10 heures habituellement.
Les premiers clients français pourront alors repartir avec leur iPhone 18 Pro ou 18 Pro Max. Reste à voir si les files d’attente seront au rendez-vous à Paris et ailleurs en France. Rendez-vous dans quelques heures pour les premières images !