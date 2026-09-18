iPhone 18 Pro : des réparations hors de prix pour booster AppleCare ?

149 EUROS POUR CHANGER LA BATTERIE

PLUS DE 1000 EUROS !

autres

autres dommages

ET AVEC APPLECARE ?

QU’EN PENSER ?



À 149 € pour une batterie, 405 € pour l’écran d’un iPhone 18 Pro et jusqu’à 1 059 € pour certains dommages sur le Pro Max, une réparation hors garantie peut rapidement devenir très coûteuse. Ces tarifs donnent forcément un nouvel argument à Apple pour ses différentes formules AppleCare, et notamment AppleCare One, désormais disponible en France. Reste à savoir si les utilisateurs sont réellement prêts à payer chaque mois pour assurer leur iPhone. Préférez-vous souscrire AppleCare pour éviter une grosse facture en cas d'accident, ou prendre le risque de payer vous-même une éventuelle réparation ?

Le remplacement de la batterie coûtera 149 euros en France, hors garantie —soit 14 euros de plus que pour les iPhone 17 Pro / Pro Max, facturés 135 euros.La hausse intervient alors que les nouveaux modèles embarquent des batteries légèrement plus importantes. Selon les caractéristiques européennes communiquées par Apple, l'iPhone 18 Pro dispose d'une capacité de 4 056 mAh, contre 3 988 mAh pour son prédécesseur. L'iPhone 18 Pro Max passe plus nettement de 4 823 à 5 391 mAh., la firme poussant à la souscription d'un forfait Apple Care. Apple précise que l'appareil devra être inspecté avant que le montant définitif de la réparation puisse être établi.Sur l'iPhone 18 Pro, Apple affiche 169 euros pour un dos en verre endommagé et 299 euros pour remplacer la caméra arrière. La réparation de l'écran grimpe à 405 euros, tandis qu'un iPhone cumulant écran et dos en verre endommagés coûtera 499 euros à remettre en état.. Le remplacement de la batterie reste à 149 euros, celui du dos en verre à 169 euros et la réparation de la caméra arrière à 299 euros. Mais Apple facture 489 euros pour l'écran du Pro Max, soit 84 euros de plus que sur le Pro. Si l'écran et le dos doivent être remplacés simultanément, la facture passe à 585 euros.Enfin, la catégorieatteint. À ce niveau, le coût d'une réparation hors garantie commence évidemment à représenter une part importante du prix du smartphone.Ces montants concernent les interventions qui ne sont pas prises en charge par la garantie ou une couverture AppleCare.. Avec un contrat AppleCare actif, Apple indique en revanche que le remplacement de la batterie est effectué sans frais supplémentaires lorsque sa capacité tombe sous les 80 %.Cette nouvelle formule permet de regrouper plusieurs appareils Apple sous un seul abonnement,, puis 5,99 € par mois pour chaque produit supplémentaire. Elle reprend les principales prestations d’AppleCare+, notamment la couverture de certains dommages accidentels, le remplacement de la batterie lorsqu’elle remplit les conditions prévues et l’accès prioritaire à l’assistance Apple.AppleCare One permet d’ajouter des produits achetés depuis moins de quatre ans, à condition qu’ils soient encore en bon état de fonctionnement. Il est également possible d’ajouter ou de retirer des appareils à tout moment. Lors d'un renouvellement réalisé directement chez Apple, un appareil couvert peut être automatiquement remplacé dans le contrat par le nouveau modèle.. Cette protection couvre jusqu’à deux incidents de perte ou de vol par an. Apple estime par ailleurs qu'un utilisateur assurant simultanément un iPhone, un iPad et une Apple Watch peut économiser jusqu'à 13,48 € par mois par rapport à trois contrats AppleCare+ distincts avec couverture contre la perte et le vol.