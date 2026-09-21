Les coques Apple officielles pour iPhone 18 Pro en promo dès 49€ : le bon plan du moment !

Les coques Apple pour iPhone 18 Pro/Max déjà en promo

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Acheter les iPhone 18 Pro

Apple continue de faire évoluer sa gamme d'accessoires, et. Disponible pour l'iPhone 18 Pro comme pour l'iPhone 18 Pro Max, elle troque le silicone traditionnel contre une matière tissée sur mesure en polyester 100 % recyclé, travaillée sur métier pour obtenir cette texture en relief caractéristique. Le rendu est net : fils multicolores, effet de profondeur visible selon l'angle, et un rebord en TPU légèrement texturé qui améliore la prise en main sans alourdir le tout. Les boutons en aluminium anodisé, eux, gardent la précision qu'on attend d'un accessoire signé Apple.Six coloris sont au catalogue :Côté fonction, rien ne change côté MagSafe : aimants intégrés parfaitement alignés, recharge sans fil compatible Qi2 25 W et Qi certifié sans retirer la coque, et deux points d'attache pour dragonne ou bandoulière. Apple annonce aussi une résistance aux chocs et aux rayures testée en conditions poussées.Pour ceux qui préfèrent, la coque en silicone avec MagSafe reste à 59 euros, hors promotion. Une finition soyeuse à l'extérieur, une doublure en microfibre à l'intérieur pour protéger le dos et une couche conductrice qui préserve la réactivité du Camera Control. Enfin, les coques transparentes sont toujours de la partie, avec un design revu pour la partie MagSafe au dos.