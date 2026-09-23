iPhone 20 : avec un écran pareil, mieux vaudra ne pas le faire tomber
Par Laurence - Publié le
À peine l’iPhone 18 Pro arrivé qu’il est déjà question de son successeur. Mais 2027 ne sera pas une année comme les autres pour Apple : l’iPhone fêtera ses 20 ans et la firme préparerait pour l’occasion une importante évolution de son design. Selon de nouvelles informations en provenance de Corée, les futurs modèles Pro conserveraient bien leur fameux écran incurvé sur les quatre côtés, afin de donner l’impression d’un iPhone presque entièrement dépourvu de bordures.
Voilà plusieurs mois que les rumeurs évoquent un iPhone très différent pour célébrer les 20 ans du smartphone d’Apple. Le projet reposerait notamment sur un écran venant épouser les quatre côtés de l’appareil.
D’après ETnews, Apple aurait toujours l’intention d’aller dans cette direction. La dalle serait incurvée sur ses quatre bords afin de créer une apparence
L’idée rappelle évidemment les précédentes rumeurs autour d’un iPhone ressemblant davantage à une simple plaque de verre. Il ne s’agirait toutefois pas nécessairement d’un écran fortement incurvé à la manière de certains anciens smartphones Android. Apple chercherait surtout à faire disparaître visuellement les bordures en prolongeant subtilement la dalle autour du châssis.
Si le design général serait toujours d’actualité, Apple aurait en revanche revu ses ambitions concernant la technologie de l’écran. Selon ETNews, deux solutions envisagées pour cette génération auraient finalement été repoussées : le COE (Color Filter on Encapsulation) et le LTPO+.
Le COE permet notamment de réduire certaines couches traditionnelles de la dalle OLED et aurait pu contribuer à obtenir un écran plus fin. Le LTPO+ devait de son côté améliorer davantage l’efficacité énergétique de l’affichage. Deux évolutions intéressantes sur le papier, mais qui n’auraient finalement pas été jugées suffisamment importantes pour justifier leur intégration dès 2027.
Cette décision serait en partie économique. Selon les sources industrielles citées par ETNews, la forte augmentation du prix de la mémoire compliquerait l’équation pour Apple. La firme devrait déjà absorber des coûts supplémentaires sur certains composants et chercherait donc à éviter de faire grimper davantage celui de l’écran. Un sujet particulièrement sensible alors que les composants liés à la mémoire représentent désormais une part croissante du prix de fabrication des appareils.
Mais le coût ne serait pas la seule explication. Apple considérerait également que les solutions COE et LTPO+ actuellement disponibles ne représentent pas une avancée suffisamment importante et chercherait des technologies plus performantes avant de les adopter. Leur absence ne remettrait toutefois pas en cause la principale nouveauté attendue pour cette génération : le nouveau design presque sans bordure.
Apple avait déjà profondément revu son smartphone pour ses dix ans. En 2017, l’iPhone X avait abandonné le bouton Home et inauguré Face ID ainsi qu’un écran OLED occupant presque toute la face avant. Pour les 20 ans de l’iPhone, la firme semble vouloir reproduire cette rupture, cette fois en s’attaquant aux derniers éléments visibles autour de l’écran.
Et dans tout cela, plusieurs questions demeurent : comment Apple compte-t-elle intégrer les différents capteurs nécessaires à Face ID et à la caméra avant ? Les précédentes rumeurs ont régulièrement évoqué le déplacement de certains composants sous l’écran, une étape indispensable pour parvenir à une véritable façade entièrement occupée par la dalle.
Les informations autour de l’iPhone du 20e anniversaire commencent doucement à converger vers une même idée : Apple voudrait marquer le coup avec un modèle nettement différent des générations actuelles.
Le report du COE et du LTPO+ serait finalement assez secondaire si la firme parvient réellement à proposer cet écran incurvé sur quatre côtés et presque dépourvu de bordures. Après plusieurs générations essentiellement consacrées à affiner la formule actuelle, 2027 pourrait donc être l’occasion d’un changement de design beaucoup plus visible. Reste à savoir jusqu’où Apple pourra réellement pousser son concept de « plaque de verre » sans sacrifier la solidité et l’ergonomie.
Un écran qui se prolonge sur les quatre côtés
Voilà plusieurs mois que les rumeurs évoquent un iPhone très différent pour célébrer les 20 ans du smartphone d’Apple. Le projet reposerait notamment sur un écran venant épouser les quatre côtés de l’appareil.
D’après ETnews, Apple aurait toujours l’intention d’aller dans cette direction. La dalle serait incurvée sur ses quatre bords afin de créer une apparence
presque sans bordureet de renforcer l’impression d’un écran occupant toute la face avant. Cette nouvelle information vient donc contredire les doutes récemment exprimés par Jefferies sur la faisabilité du projet.
L’idée rappelle évidemment les précédentes rumeurs autour d’un iPhone ressemblant davantage à une simple plaque de verre. Il ne s’agirait toutefois pas nécessairement d’un écran fortement incurvé à la manière de certains anciens smartphones Android. Apple chercherait surtout à faire disparaître visuellement les bordures en prolongeant subtilement la dalle autour du châssis.
Deux technologies finalement repoussées
Si le design général serait toujours d’actualité, Apple aurait en revanche revu ses ambitions concernant la technologie de l’écran. Selon ETNews, deux solutions envisagées pour cette génération auraient finalement été repoussées : le COE (Color Filter on Encapsulation) et le LTPO+.
Le COE permet notamment de réduire certaines couches traditionnelles de la dalle OLED et aurait pu contribuer à obtenir un écran plus fin. Le LTPO+ devait de son côté améliorer davantage l’efficacité énergétique de l’affichage. Deux évolutions intéressantes sur le papier, mais qui n’auraient finalement pas été jugées suffisamment importantes pour justifier leur intégration dès 2027.
Le prix de la mémoire pèserait sur les choix d’Apple
Cette décision serait en partie économique. Selon les sources industrielles citées par ETNews, la forte augmentation du prix de la mémoire compliquerait l’équation pour Apple. La firme devrait déjà absorber des coûts supplémentaires sur certains composants et chercherait donc à éviter de faire grimper davantage celui de l’écran. Un sujet particulièrement sensible alors que les composants liés à la mémoire représentent désormais une part croissante du prix de fabrication des appareils.
Mais le coût ne serait pas la seule explication. Apple considérerait également que les solutions COE et LTPO+ actuellement disponibles ne représentent pas une avancée suffisamment importante et chercherait des technologies plus performantes avant de les adopter. Leur absence ne remettrait toutefois pas en cause la principale nouveauté attendue pour cette génération : le nouveau design presque sans bordure.
Un iPhone vraiment différent pour les 20 ans ?
Apple avait déjà profondément revu son smartphone pour ses dix ans. En 2017, l’iPhone X avait abandonné le bouton Home et inauguré Face ID ainsi qu’un écran OLED occupant presque toute la face avant. Pour les 20 ans de l’iPhone, la firme semble vouloir reproduire cette rupture, cette fois en s’attaquant aux derniers éléments visibles autour de l’écran.
Et dans tout cela, plusieurs questions demeurent : comment Apple compte-t-elle intégrer les différents capteurs nécessaires à Face ID et à la caméra avant ? Les précédentes rumeurs ont régulièrement évoqué le déplacement de certains composants sous l’écran, une étape indispensable pour parvenir à une véritable façade entièrement occupée par la dalle.
Qu’en penser ?
Les informations autour de l’iPhone du 20e anniversaire commencent doucement à converger vers une même idée : Apple voudrait marquer le coup avec un modèle nettement différent des générations actuelles.
Le report du COE et du LTPO+ serait finalement assez secondaire si la firme parvient réellement à proposer cet écran incurvé sur quatre côtés et presque dépourvu de bordures. Après plusieurs générations essentiellement consacrées à affiner la formule actuelle, 2027 pourrait donc être l’occasion d’un changement de design beaucoup plus visible. Reste à savoir jusqu’où Apple pourra réellement pousser son concept de « plaque de verre » sans sacrifier la solidité et l’ergonomie.