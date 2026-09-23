iPhone 20 : avec un écran pareil, mieux vaudra ne pas le faire tomber

Un écran qui se prolonge sur les quatre côtés

presque sans bordure

Hop plus de bordure comme au Marina Bay Sands de Singapour

Deux technologies finalement repoussées

Le prix de la mémoire pèserait sur les choix d’Apple

Un iPhone vraiment différent pour les 20 ans ?

Qu’en penser ?

Voilà plusieurs mois que les rumeurs évoquent. Le projet reposerait notamment sur un écran venantD’après, Apple aurait toujours l’intention d’aller dans cette direction. La dalle seraitCette nouvelle information vient donc contredire les doutes récemment exprimés parsur la faisabilité du projet.L’idée rappelle évidemment les précédentes rumeurs autour d’un iPhone ressemblant davantage àIl ne s’agirait toutefois pas nécessairement d’un écran fortement incurvé à la manière de certains anciens smartphones Android. Apple chercherait surtout àen prolongeant subtilement la dalle autour du châssis.Si le design général serait toujours d’actualité,. Selon, deux solutions envisagées pour cette génération auraient finalement été repoussées : le COE (Color Filter on Encapsulation) et le LTPO+.. Le LTPO+ devait de son côté améliorer davantage l’efficacité énergétique de l’affichage. Deux évolutions intéressantes sur le papier, mais qui n’auraient finalement pas été jugées suffisamment importantes pour justifier leur intégration dès 2027.Cette décision serait en partie économique. Selon les sources industrielles citées parLa firme devrait déjà absorber des coûts supplémentaires sur certains composants et chercherait donc à éviter de faire grimper davantage celui de l’écran. Un sujet particulièrement sensible alors que les composants liés à la mémoire représentent désormais une part croissante du prix de fabrication des appareils.Mais le coût ne serait pas la seule explication. Apple considérerait également que les solutions COE et LTPO+ actuellement disponibles ne représentent pas une avancée suffisamment importante et chercherait des technologies plus performantes avant de les adopter.Apple avait déjà profondément revu son smartphone pour ses dix ans.Pour les 20 ans de l’iPhone, la firme semble vouloir reproduire cette rupture, cette fois en s’attaquant aux derniers éléments visibles autour de l’écran.comment Apple compte-t-elle intégrer les différents capteurs nécessaires à Face ID et à la caméra avant ? Les précédentes rumeurs ont régulièrement évoqué le déplacement de certains composants sous l’écran, une étape indispensable pour parvenir à une véritable façade entièrement occupée par la dalle.Les informations autour de l’iPhone du 20e anniversaire commencent doucement à converger vers une même idée : Apple voudrait marquer le coup avec un modèle nettement différent des générations actuelles.Le report du COE et du LTPO+ serait finalement assez secondaire si la firme parvient réellement à proposer cet écran incurvé sur quatre côtés et presque dépourvu de bordures. Après plusieurs générations essentiellement consacrées à affiner la formule actuelle, 2027 pourrait donc être l’occasion d’un changement de design beaucoup plus visible. Reste à savoir jusqu’où Apple pourra réellement pousser son concept de « plaque de verre » sans sacrifier la solidité et l’ergonomie.