iOS 27 confirme six futurs iPhone (dont l’iPhone Ultra pliable)
Par Laurence - Publié le
Apple a publié hier la cinquième bêta d’iOS 27, avec plusieurs nouveautés visibles comme de nouvelles icônes et quelques ajustements pour Spotlight. Mais le système cache également des informations beaucoup plus intéressantes dans ses fichiers internes : six iPhone encore non commercialisés y sont référencés, couvrant toute la future gamme iPhone 18, mais également l’iPhone Air 2 et le très attendu iPhone Ultra pliable.
Découvertes par Macworld en examinant certains fichiers système d’iOS 27 bêta 5, des références apparaissent au niveau des pilotes de batterie et aux fonctions Battery Intelligence de l’iPhone.
Pas question évidemment pour Apple d’utiliser directement les futurs noms commerciaux. Les appareils sont uniquement identifiés par leurs références internes. En les recoupant avec les précédentes fuites concernant les nouveaux modèles, il est néanmoins possible de reconstituer assez précisément la future gamme :
La bêta ne livre évidemment aucune caractéristique technique supplémentaire sur ces appareils. Leur présence confirme surtout qu’Apple prépare déjà iOS 27 pour plusieurs générations qui arriveront progressivement au cours des prochains mois.
La première partie de cette gamme devrait être présentée très rapidement. Apple est attendue dès le mois prochain avec les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, qui constitueront comme chaque année le haut de gamme plus traditionnel de la famille.
Mais 2026 devrait surtout être marquée par l’arrivée du premier iPhone pliable d’Apple. Actuellement identifié sous la référence V68, celui-ci est régulièrement désigné comme iPhone Ultra dans les différentes rumeurs, même si son nom commercial définitif n’est évidemment pas confirmé. Sa présence dans les fichiers système aux côtés des autres modèles constitue un indice supplémentaire de son intégration à la prochaine gamme.
Les trois autres références ne devraient en revanche pas être commercialisées en septembre. Selon les informations disponibles jusqu’à présent, l’iPhone 18, l’iPhone 18e et l’iPhone Air 2 seraient prévus pour le début de l’année 2027.
Apple inaugurerait ainsi sa nouvelle organisation du calendrier de lancement de l’iPhone. Plutôt que de présenter l’essentiel de sa gamme au mois de septembre, Cupertino répartirait désormais ses nouveautés sur deux périodes distinctes. L’automne serait réservé aux modèles les plus haut de gamme — Pro, Pro Max et pliable — tandis que les iPhone plus accessibles arriveraient quelques mois plus tard.
La découverte ne révèle finalement aucune caractéristique inconnue des futurs iPhone, mais la présence simultanée des six références dans iOS 27 bêta 5 vient conforter le nouveau calendrier qui se dessine.
Elle est surtout intéressante pour l’iPhone Ultra : à quelques semaines de sa présentation supposée, le premier pliable d’Apple apparaît désormais directement dans les fichiers d’iOS aux côtés des iPhone 18 Pro. De quoi rendre son lancement en septembre un peu plus concret.
SIX IPHONE INÉDITS DANS IOS 27
Découvertes par Macworld en examinant certains fichiers système d’iOS 27 bêta 5, des références apparaissent au niveau des pilotes de batterie et aux fonctions Battery Intelligence de l’iPhone.
Pas question évidemment pour Apple d’utiliser directement les futurs noms commerciaux. Les appareils sont uniquement identifiés par leurs références internes. En les recoupant avec les précédentes fuites concernant les nouveaux modèles, il est néanmoins possible de reconstituer assez précisément la future gamme :
• V62 : iPhone Air 2
• V63 : iPhone 18 Pro
• V64 : iPhone 18 Pro Max
• V67 : iPhone 18
• V68 : iPhone Ultra (ou iPhone Fold)
• V69 : iPhone 18e
• V63 : iPhone 18 Pro
• V64 : iPhone 18 Pro Max
• V67 : iPhone 18
• V68 : iPhone Ultra (ou iPhone Fold)
• V69 : iPhone 18e
La bêta ne livre évidemment aucune caractéristique technique supplémentaire sur ces appareils. Leur présence confirme surtout qu’Apple prépare déjà iOS 27 pour plusieurs générations qui arriveront progressivement au cours des prochains mois.
TROIS NOUVEAUX IPHONE DÈS SEPTEMBRE
La première partie de cette gamme devrait être présentée très rapidement. Apple est attendue dès le mois prochain avec les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, qui constitueront comme chaque année le haut de gamme plus traditionnel de la famille.
Mais 2026 devrait surtout être marquée par l’arrivée du premier iPhone pliable d’Apple. Actuellement identifié sous la référence V68, celui-ci est régulièrement désigné comme iPhone Ultra dans les différentes rumeurs, même si son nom commercial définitif n’est évidemment pas confirmé. Sa présence dans les fichiers système aux côtés des autres modèles constitue un indice supplémentaire de son intégration à la prochaine gamme.
L’IPHONE 18 CLASSIQUE ATTENDRA 2027
Les trois autres références ne devraient en revanche pas être commercialisées en septembre. Selon les informations disponibles jusqu’à présent, l’iPhone 18, l’iPhone 18e et l’iPhone Air 2 seraient prévus pour le début de l’année 2027.
Apple inaugurerait ainsi sa nouvelle organisation du calendrier de lancement de l’iPhone. Plutôt que de présenter l’essentiel de sa gamme au mois de septembre, Cupertino répartirait désormais ses nouveautés sur deux périodes distinctes. L’automne serait réservé aux modèles les plus haut de gamme — Pro, Pro Max et pliable — tandis que les iPhone plus accessibles arriveraient quelques mois plus tard.
Qu’en penser ?
La découverte ne révèle finalement aucune caractéristique inconnue des futurs iPhone, mais la présence simultanée des six références dans iOS 27 bêta 5 vient conforter le nouveau calendrier qui se dessine.
Elle est surtout intéressante pour l’iPhone Ultra : à quelques semaines de sa présentation supposée, le premier pliable d’Apple apparaît désormais directement dans les fichiers d’iOS aux côtés des iPhone 18 Pro. De quoi rendre son lancement en septembre un peu plus concret.