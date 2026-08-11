iOS 27 confirme six futurs iPhone (dont l’iPhone Ultra pliable)

SIX IPHONE INÉDITS DANS IOS 27

• V62 : iPhone Air 2

• V63 : iPhone 18 Pro

• V64 : iPhone 18 Pro Max

• V67 : iPhone 18

• V68 : iPhone Ultra (ou iPhone Fold)

• V69 : iPhone 18e

TROIS NOUVEAUX IPHONE DÈS SEPTEMBRE

L’IPHONE 18 CLASSIQUE ATTENDRA 2027

Qu’en penser ?



La découverte ne révèle finalement aucune caractéristique inconnue des futurs iPhone, mais la présence simultanée des six références dans iOS 27 bêta 5 vient conforter le nouveau calendrier qui se dessine.



Elle est surtout intéressante pour l’iPhone Ultra : à quelques semaines de sa présentation supposée, le premier pliable d’Apple apparaît désormais directement dans les fichiers d’iOS aux côtés des iPhone 18 Pro. De quoi rendre son lancement en septembre un peu plus concret.

Découvertes paren examinant certains fichiers système d’iOS 27 bêta 5,Pas question évidemment pour Apple d’utiliser directement les futurs noms commerciaux. Les appareils sont uniquementEn les recoupant avec les précédentes fuites concernant les nouveaux modèles, il est néanmoins possible de reconstituer assez précisément la future gamme :Leur présence confirme surtout qu’Apple prépare déjà iOS 27 pour plusieurs générations qui arriveront progressivement au cours des prochains mois.La première partie de cette gamme devrait être présentée très rapidement., qui constitueront comme chaque année le haut de gamme plus traditionnel de la famille.Mais 2026 devrait surtout être marquée par l’arrivée du, même si son nom commercial définitif n’est évidemment pas confirmé. Sa présence dans les fichiers système aux côtés des autres modèles constitue un indice supplémentaire de son intégration à la prochaine gamme.. Selon les informations disponibles jusqu’à présent, l’iPhone 18, l’iPhone 18e et l’iPhone Air 2 seraient prévus pourPlutôt que de présenter l’essentiel de sa gamme au mois de septembre, Cupertino répartirait désormais ses nouveautés sur deux périodes distinctes. L’automne serait réservé aux modèles les plus haut de gamme — Pro, Pro Max et pliable — tandis que les iPhone plus accessibles arriveraient quelques mois plus tard.