Pourquoi Apple prolonge son accord avec Qualcomm malgré l’arrivée de ses propres modems

APPLE ET QUALCOMM PROLONGENT LEUR ACCORD

APPLE CONTINUE DE REMPLACER LES MODEMS QUALCOMM

DES BREVETS ENCORE DIFFICILES À CONTOURNER

QU’EN PENSER ?



Ce nouvel accord ne constitue donc pas vraiment un recul dans la stratégie d’Apple. Au contraire, la distinction entre les brevets et les composants montre à quel point le divorce est déjà avancé : Qualcomm reste incontournable pour certaines licences, mais de moins en moins pour ses modems. Le véritable symbole arrivera probablement lorsque le dernier modem Qualcomm aura disparu des iPhone. Avec le C2 désormais présent sur presque toute la gamme, Apple n’en semble plus très loin.

Le groupe n’a fourni pratiquement aucun autre détail, notamment sur sa durée ou sur ses conditions financières.L’annonce mérite surtout d’être. Cet accord de licence est distinct du contrat portant sur la fourniture des modems cellulaires utilisés dans les iPhone. Autrement dit, Apple peut continuer à utiliser des technologies couvertes par lessans nécessairement acheter ses puces.Les deux entreprises entretiennent une relation pour le moins mouvementée. Après une longue bataille judiciaire autour des brevets et des royalties, elles avaient finalement enterré la hache de guerre en 2019. L’accord conclu à l’époque prévoyait notammentApple avait ensuite utilisé une option permettant de la prolonger de deux ans, portant son échéance au 31 mars 2027.avait précédemment indiqué qu’. Le nouvel accord pourrait donc théoriquement courir jusqu’au 31 mars 2029, mais Qualcomm ne précise pas si c’est bien cette option qui vient d’être utilisée ou si de nouvelles conditions ont été négociées.Ce renouvellement ne devrait surtout pas remettre en cause le grand chantier entrepris depuis plusieurs années par Apple :. La transition est d’ailleurs désormais largement engagée. Sur la dernière génération, l’iPhone 18 Pro et l’iPhone Duo utilisent le. L’iPhone 18 Pro Max en est également équipé dans tous les pays à l’exception des États-Unis.. De leur côté, les versions cellulaires des derniers iPad Pro et iPad Air utilisent encore le C1X, la génération précédente du modem maison d’Apple.Qualcomm avait parallèlement conclu. Celui-ci arrive donc à son terme alors que Cupertino est désormais capable d’équiper l’essentiel de sa gamme avec ses propres composants.L’entreprise possède un vaste portefeuille de brevets essentiels aux standards de télécommunications mobiles, dont certaines technologies sont nécessaires pour concevoir des appareils compatibles avec les réseaux actuels.Cupertino peut donc progressivement remplacer les composants physiques de Qualcomm tout en. C’est précisément ce qui explique la coexistence des deux stratégies : la Pomme cherche l’indépendance matérielle sans pouvoir couper totalement les liens avec Qualcomm sur la propriété intellectuelle.