Qualcomm augmente le prix de ses puces

On en dit quoi ?



Cette hausse n'a rien d'un caprice de Qualcomm, elle raconte l'état du marché des semi-conducteurs, aspiré par la demande folle de l'IA qui fait grimper tous les coûts, de la gravure à la mémoire. Le problème, c'est que le consommateur arrive en bout de chaîne et paiera l'addition de tout le monde. Les smartphones à moins de 1 000 euros en haut de gamme vivent probablement leurs derniers mois, et personne ne semble en mesure d'inverser la tendance. Le bon calcul est peut-être d'acheter maintenant, avant les prochaines grilles tarifaires, sauf si vous voulez le dernier iPhone bien sûr.