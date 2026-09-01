Qualcomm augmente le prix de ses puces
Par Vincent Lautier - Publié le
Mauvaise nouvelle pour le prix des smartphones. Qualcomm applique depuis le 1er septembre des hausses à deux chiffres sur l'ensemble de son catalogue de puces, celles qui équipent la quasi-totalité des Android haut de gamme. Le patron Cristiano Amon assume et parle simplement de répercuter les hausses de coûts qu'il subit lui-même. La facture va redescendre la chaîne jusqu'à votre poche.
L'histoire ressemble à un jeu de dominos. Tout en amont, TSMC, le fondeur taïwanais qui grave les puces de presque toute l'industrie, a relevé ses tarifs de gravure à deux chiffres sur l'ensemble de ses procédés, du plus avancé au plus ancien. Les petits composants suivent le mouvement, les condensateurs MLCC qui peuplent par centaines chaque carte mère ont pris entre 25 et 50 %. Qualcomm encaisse tout ça, et transmet. Nous ne faisons que répercuter les fortes hausses de coûts que nous subissons, résume Amon, qui négociera les augmentations client par client.
Les premiers touchés sont les constructeurs Android, Samsung, Motorola ou Nothing en tête, qui dépendent des Snapdragon pour leurs modèles les plus ambitieux. Leur marge de manœuvre est étroite. Absorber la hausse revient à rogner des marges déjà minces sur un marché qui stagne, la répercuter revient à vendre plus cher des téléphones que les clients trouvent déjà hors de prix. La plupart choisiront probablement un mélange des deux, avec des tarifs de lancement en hausse dès les prochaines générations.
Apple conçoit ses propres puces, mais les fait graver chez le même TSMC, aux mêmes tarifs relevés, et achète ses composants sur le même marché sous tension. La firme a déjà augmenté les prix des Mac et des iPad en juin, et l'iPhone 18 Pro s'annonce plus cher que les générations précédentes. La hausse des semi-conducteurs frappe tout le monde, la seule différence tenant à la capacité de chacun à l'amortir ou à la faire payer.
Cette hausse n'a rien d'un caprice de Qualcomm, elle raconte l'état du marché des semi-conducteurs, aspiré par la demande folle de l'IA qui fait grimper tous les coûts, de la gravure à la mémoire. Le problème, c'est que le consommateur arrive en bout de chaîne et paiera l'addition de tout le monde. Les smartphones à moins de 1 000 euros en haut de gamme vivent probablement leurs derniers mois, et personne ne semble en mesure d'inverser la tendance. Le bon calcul est peut-être d'acheter maintenant, avant les prochaines grilles tarifaires, sauf si vous voulez le dernier iPhone bien sûr.
Une cascade de hausses dans le silicium
L'histoire ressemble à un jeu de dominos. Tout en amont, TSMC, le fondeur taïwanais qui grave les puces de presque toute l'industrie, a relevé ses tarifs de gravure à deux chiffres sur l'ensemble de ses procédés, du plus avancé au plus ancien. Les petits composants suivent le mouvement, les condensateurs MLCC qui peuplent par centaines chaque carte mère ont pris entre 25 et 50 %. Qualcomm encaisse tout ça, et transmet. Nous ne faisons que répercuter les fortes hausses de coûts que nous subissons, résume Amon, qui négociera les augmentations client par client.
Samsung, Nothing et Motorola en première ligne
Les premiers touchés sont les constructeurs Android, Samsung, Motorola ou Nothing en tête, qui dépendent des Snapdragon pour leurs modèles les plus ambitieux. Leur marge de manœuvre est étroite. Absorber la hausse revient à rogner des marges déjà minces sur un marché qui stagne, la répercuter revient à vendre plus cher des téléphones que les clients trouvent déjà hors de prix. La plupart choisiront probablement un mélange des deux, avec des tarifs de lancement en hausse dès les prochaines générations.
Apple n'échappe pas à la lame de fond
Apple conçoit ses propres puces, mais les fait graver chez le même TSMC, aux mêmes tarifs relevés, et achète ses composants sur le même marché sous tension. La firme a déjà augmenté les prix des Mac et des iPad en juin, et l'iPhone 18 Pro s'annonce plus cher que les générations précédentes. La hausse des semi-conducteurs frappe tout le monde, la seule différence tenant à la capacité de chacun à l'amortir ou à la faire payer.
On en dit quoi ?
Cette hausse n'a rien d'un caprice de Qualcomm, elle raconte l'état du marché des semi-conducteurs, aspiré par la demande folle de l'IA qui fait grimper tous les coûts, de la gravure à la mémoire. Le problème, c'est que le consommateur arrive en bout de chaîne et paiera l'addition de tout le monde. Les smartphones à moins de 1 000 euros en haut de gamme vivent probablement leurs derniers mois, et personne ne semble en mesure d'inverser la tendance. Le bon calcul est peut-être d'acheter maintenant, avant les prochaines grilles tarifaires, sauf si vous voulez le dernier iPhone bien sûr.