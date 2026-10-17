Mega rupture de stock pour l'iPhone Duo : gros succès, spéculations ou stocks limités ?

Apple : "la demande est trop forte"

demande extraordinaire

fournir ses clients avec un produit révolutionnaire

Entre spéculations et lancement trop rapide

Apple a très clairement lancé l'iPhone Duo prématurément en fonction des approvisionnements disponibles, simplement pour le mettre sur le marché plus tôt. Je crois qu'ils savaient qu'ils n'auraient pas une quantité raisonnable d'approvisionnements avant novembre au plus tôt.

Apple n’a donné aucune indication quant à une disponibilité le premier jour dans ses magasins. S’ils ne clarifient pas cela à l’avance, il pourrait y avoir beaucoup de personnes mécontentes qui auront attendu en vain dans la file d’attente.

On en dit quoi ?



La vérité se situe certainement un peu à cheval entre tout cela : des stocks limités, de la spéculation et un engouement certain des clients historiques.



Malgré un tarif assez salé, beaucoup semblent avoir commandé "pour voir", quitte à retourner l'appareil sous 14 jours, comme la loi les y autorisent.



Et vous ? Avez-vous commandé le Duo ? Dites-le nous dans les commentaires !

, mais celle-ci pourrait encore se décaler de quelques semaines très bientôt. Est-ce le signe d'un immense succès ou ces délais cachent-ils d'autres causes plus insidieuses ?, il est bien possible que le format intéresse plus de clients que certains ne l'imaginaient. Après tout, c'est le premier pliable d'Apple et malgré un marché de niche côté Android, les clients de la Pomme sont certainement très curieux de tester la déclinaison proposée par Apple.. Il se murmure que la Chine aurait capté a elle-seule environ 30% de ces précommandes, soit plus de 3,5 millions de modèles.. Si vous n'avez pas précommandé, les chances de pouvoir repartir avec un appareil s'annoncent très minces, même si certains clients peuvent toujours se rétracter.