Mega rupture de stock pour l'iPhone Duo : gros succès, spéculations ou stocks limités ?
Par Didier Pulicani - Publié le
Si vous achetez un iPhone Duo maintenant, votre commande sera livrée en 2027, une première depuis bien longtemps pour un produit Apple.
L'Apple Store affiche en effet la date du 27 janvier, mais celle-ci pourrait encore se décaler de quelques semaines très bientôt. Est-ce le signe d'un immense succès ou ces délais cachent-ils d'autres causes plus insidieuses ?
Dans une interview donnée au Financial Times, Apple évoque une
Malgré les critiques sur les fonctionnalités manquantes, comme le zoom ou encore Face ID, il est bien possible que le format intéresse plus de clients que certains ne l'imaginaient. Après tout, c'est le premier pliable d'Apple et malgré un marché de niche côté Android, les clients de la Pomme sont certainement très curieux de tester la déclinaison proposée par Apple.
Apple aurait prévu environ 10 millions d'unités pour 2026, un stock déjà écoulé en quelques heures. Il se murmure que la Chine aurait capté a elle-seule environ 30% de ces précommandes, soit plus de 3,5 millions de modèles.
Du coté de Bloomberg, on estime surtout qu'Apple a lancé son appareil un peu tôt.
Le journaliste estime aussi qu'il n'y aura aucun stock dans les boutiques le jour J. Si vous n'avez pas précommandé, les chances de pouvoir repartir avec un appareil s'annoncent très minces, même si certains clients peuvent toujours se rétracter.
Une autre cause pourrait aussi se greffer sur cette rupture de stock prématurée : la spéculation. En Chine, il est assez facile de commander de nombreux appareils, en utilisant des IA et de nombreux comptes par exemple.
La vérité se situe certainement un peu à cheval entre tout cela : des stocks limités, de la spéculation et un engouement certain des clients historiques.
Malgré un tarif assez salé, beaucoup semblent avoir commandé "pour voir", quitte à retourner l'appareil sous 14 jours, comme la loi les y autorisent.
Et vous ? Avez-vous commandé le Duo ? Dites-le nous dans les commentaires !
L'Apple Store affiche en effet la date du 27 janvier, mais celle-ci pourrait encore se décaler de quelques semaines très bientôt. Est-ce le signe d'un immense succès ou ces délais cachent-ils d'autres causes plus insidieuses ?
A noter qu'Amazon semble tenir la date du 23 octobre, mais le site n'est pas forcément toujours très fiable sur le sujet.
Apple : "la demande est trop forte"
Dans une interview donnée au Financial Times, Apple évoque une
demande extraordinaireet estime travailler dur pour
fournir ses clients avec un produit révolutionnaire.
Malgré les critiques sur les fonctionnalités manquantes, comme le zoom ou encore Face ID, il est bien possible que le format intéresse plus de clients que certains ne l'imaginaient. Après tout, c'est le premier pliable d'Apple et malgré un marché de niche côté Android, les clients de la Pomme sont certainement très curieux de tester la déclinaison proposée par Apple.
Apple aurait prévu environ 10 millions d'unités pour 2026, un stock déjà écoulé en quelques heures. Il se murmure que la Chine aurait capté a elle-seule environ 30% de ces précommandes, soit plus de 3,5 millions de modèles.
Entre spéculations et lancement trop rapide
Du coté de Bloomberg, on estime surtout qu'Apple a lancé son appareil un peu tôt.
Apple a très clairement lancé l'iPhone Duo prématurément en fonction des approvisionnements disponibles, simplement pour le mettre sur le marché plus tôt. Je crois qu'ils savaient qu'ils n'auraient pas une quantité raisonnable d'approvisionnements avant novembre au plus tôt.
Le journaliste estime aussi qu'il n'y aura aucun stock dans les boutiques le jour J. Si vous n'avez pas précommandé, les chances de pouvoir repartir avec un appareil s'annoncent très minces, même si certains clients peuvent toujours se rétracter.
Apple n’a donné aucune indication quant à une disponibilité le premier jour dans ses magasins. S’ils ne clarifient pas cela à l’avance, il pourrait y avoir beaucoup de personnes mécontentes qui auront attendu en vain dans la file d’attente.
Une autre cause pourrait aussi se greffer sur cette rupture de stock prématurée : la spéculation. En Chine, il est assez facile de commander de nombreux appareils, en utilisant des IA et de nombreux comptes par exemple.
On en dit quoi ?
La vérité se situe certainement un peu à cheval entre tout cela : des stocks limités, de la spéculation et un engouement certain des clients historiques.
Malgré un tarif assez salé, beaucoup semblent avoir commandé "pour voir", quitte à retourner l'appareil sous 14 jours, comme la loi les y autorisent.
Et vous ? Avez-vous commandé le Duo ? Dites-le nous dans les commentaires !