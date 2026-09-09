L'iPhone Duo est officiel ! Voilà toutes les infos
Par Vincent Lautier - Publié le
Un grand écran qui tient dans la poche : Apple présente l'iPhone Duo, son premier iPhone pliable, lors du « One more thing » de John Ternus. Le constructeur défend un format passeport, compact une fois refermé, qui s'ouvre pour offrir davantage de place et travailler à la manière d'un iPad.
John Ternus a gardé l'iPhone pliable pour la fin, avec un « One more thing » depuis le Steve Jobs Theater. Apple commence par critiquer les proportions des modèles concurrents, jugés trop hauts, avant de défendre son propre choix : un format passeport, pensé pour être plus compact en poche.
Apple explique avoir commencé par réfléchir à un écran plus large, jugé plus naturel à utiliser, comme celui de l'iPad. Ce choix guide les proportions du Duo : fermé, il doit rester compact en poche, tandis que son écran déplié offre davantage de place pour travailler. Apple insiste sur cette idée d'un petit iPad de poche. Pendant la démonstration, le passage du petit au grand écran semble se faire sans interruption, pour continuer à utiliser l'appareil une fois déplié. Les deux écrans Super Retina XDR mesurent 5,4 pouces à l'extérieur et 7,6 pouces à l'intérieur. Selon Apple, ce dernier offre une surface d'affichage 50 % supérieure à celle de l'iPhone 18 Pro Max et 80 % supérieure à celle du 18 Pro. L'écran externe représente, lui, 90 % de la surface d'affichage d'un iPhone 18 Pro. Les deux dalles partagent le même ratio, pour conserver les proportions du contenu quand on déplie le téléphone. Elles disposent de ProMotion jusqu'à 120 Hz, de l'affichage permanent et d'une luminosité extérieure maximale de 3 000 nits.
Une fois ouvert, le Duo est présenté comme l'iPhone le plus fin jamais créé, encore plus fin que l'iPhone Air. Il mesure 5,2 mm d'épaisseur ouvert et 11,3 mm fermé, pour un poids de 254 g. Ses dimensions passent de 84,1 × 117,8 mm fermé à 164,6 × 117,8 mm ouvert. Son cadre est en titane de grade 5, et la marque insiste sur la robustesse de la charnière, une pièce forcément très sollicitée sur un téléphone que l'on ouvre et referme au quotidien. Selon Apple, cette charnière permet d'obtenir un écran parfaitement plat une fois l'appareil ouvert, tout en facilitant le passage d'une position à l'autre. La charnière comprend plus de 100 composants et un ensemble d'aimants assure le maintien en position fermée. Son cache est fabriqué par impression 3D. Le dos reçoit du Ceramic Shield, tandis que le Ceramic Shield 2 de la face extérieure offre, selon Apple, une résistance aux rayures trois fois supérieure à la génération précédente. Le Duo est certifié IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière.
Autre particularité, la caméra FaceTime est dissimulée sous l'écran. De quoi laisser davantage de place à l'affichage, sans découpe visible pour cette caméra. La qualité des appels vidéo avec ce dispositif sera à apprécier à l'usage. Le Duo ne dispose pas de Face ID : l'identification passe par Touch ID, intégré au bouton latéral. Apple explique ce choix par la possibilité de l'utiliser aussi bien avec le téléphone ouvert que fermé. On peut enregistrer plusieurs doigts et déverrouiller le Duo avec une Apple Watch.
Apple s'est attaqué à deux défauts des écrans pliants : la marque au niveau de la charnière et la sensation de plastique sous les doigts. L'écran du Duo associe des revêtements multicouches à une nanotexture mate en polymère, développée pour atténuer visuellement la pliure tout en conservant un toucher agréable. Cette finition réduit aussi les reflets, tandis qu'un revêtement conçu par Apple améliore la résistance aux rayures.
La construction fait également appel à du verre haute résistance de part et d'autre de la dalle et à une plaque de titane en dessous. Des adhésifs spécifiques permettent aux différentes couches de glisser les unes par rapport aux autres pendant le pliage, pour limiter les contraintes et les déformations. Apple annonce aussi un polymère jusqu'à 40 % plus rigide que les autres matériaux utilisés dans le secteur. La tenue de cet assemblage sera à juger après des mois d'ouvertures et de fermetures.
Le Duo embarque l'A20 Pro, la même puce que l'iPhone 18 Pro. Gravée en 2 nm, elle dispose d'un CPU à six cœurs, d'un GPU à sept cœurs et de deux moteurs neuronaux totalisant 32 cœurs. Apple a annoncé pour cette puce jusqu'à 40 % de performances graphiques supplémentaires par rapport à l'A19 Pro, ainsi qu'une bande passante mémoire en hausse de 50 %. Le CPU est annoncé jusqu'à 20 % plus rapide que celui de l'A19 Pro, et les deux moteurs neuronaux doublent la puissance de calcul dédiée à l'IA. Pour le Duo, Apple revendique jusqu'à 35 % de performances soutenues supplémentaires face à l'iPhone 17 Pro.
La puce intègre aussi un nouveau moteur d'affichage capable de piloter simultanément les deux écrans. Une chambre à vapeur assure le refroidissement, tandis que la connexion 5G repose sur le modem Apple C2. Selon Apple, le C2 permet des envois jusqu'à 50 % plus rapides que le C1X, tout en consommant 17 % d'énergie en moins. Il prend également en charge les ondes millimétriques aux États-Unis. Le Duo fonctionne exclusivement avec l'eSIM, partout dans le monde : aucun emplacement pour une carte SIM physique. Deux eSIM peuvent être actives simultanément et l'appareil peut conserver huit profils ou davantage. La puce N1 apporte aussi le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et Thread. iPhone Handoff permettra de passer d'un iPhone à l'autre avec le même numéro, mais uniquement chez T-Mobile aux États-Unis et Telekom en Allemagne au lancement.
Le port USB-C prend en charge l'USB 3 jusqu'à 10 Gbit/s, avec un câble compatible, ainsi que DisplayPort pour la sortie vidéo vers un écran externe. Le Duo conserve la puce Ultra Wideband de deuxième génération, SOS d'urgence et Localiser par satellite, ainsi que la détection des accidents.
Le Duo contient deux batteries, une dans chaque moitié de l'appareil. Apple annonce jusqu'à 24 heures d'utilisation avec un usage réparti également entre les deux écrans. En lecture vidéo, le chiffre dépend de l'écran utilisé : 31 heures avec l'écran intérieur et 44 heures avec l'écran extérieur. En streaming, Apple annonce jusqu'à 26 heures sur l'écran intérieur et 37 heures sur l'extérieur. Le choix du petit ou du grand affichage aura donc un effet sensible sur l'endurance annoncée.
La charge rapide permet de récupérer jusqu'à 50 % de batterie en environ 20 minutes en filaire. Le Duo prend en charge MagSafe et Qi2 jusqu'à 25 W, avec jusqu'à 50 % de charge en environ 30 minutes sans fil. Pour ces temps de recharge, Apple demande un adaptateur d'au moins 60 W en filaire, ou de 35 W avec un chargeur MagSafe, vendus séparément. Les tests sont réalisés avec le téléphone ouvert. Apple indique que cinq minutes de charge permettent de récupérer cinq heures de lecture vidéo sur l'écran extérieur. Ces chiffres sont ceux du constructeur, à confronter à un usage quotidien mêlant réseau mobile, photo et applications.
L'iPhone Duo associe un appareil photo principal Fusion de 48 mégapixels à un ultra grand-angle Fusion de 48 mégapixels. Le principal correspond à un 26 mm ouvrant à ƒ/1,6, et l'ultra grand-angle à un 13 mm ƒ/2,2. Le cadrage 2x de 12 mégapixels équivaut à un 52 mm, annoncé de qualité optique, sans téléobjectif distinct. Le capteur principal dispose d'une stabilisation optique par déplacement du capteur et produit par défaut des photos de 24 mégapixels. L'ultra grand-angle, identique à celui des iPhone 18 Pro, permet aussi la macro. Le bouton Camera Control donne un accès rapide à la caméra. Le capteur principal filme en Dolby Vision 4K jusqu'à 120 images par seconde et prend en charge les nouveaux styles photographiques, avec leurs réglages de grain et de texture. Les effets Cinématique peuvent être appliqués après capture jusqu'à 60 i/s, et les accélérés passent en 4K Dolby Vision HDR. Audio Mix améliore les voix et permet aussi d'isoler la musique.
Le format pliable donne aussi d'autres usages aux caméras. On peut prendre un selfie avec les caméras principales en utilisant l'écran extérieur comme retour d'image. Lorsqu'on photographie quelqu'un, cet écran peut lui montrer le cadrage pour vérifier sa pose, grâce à Duo Preview. Repère animé affiche des animations Peanuts pour attirer le regard des enfants. Capture intelligente déclenche automatiquement lorsque les sujets prennent la pose, à l'aide de modèles d'IA exécutés sur l'appareil.
Une caméra frontale de 12 mégapixels avec Center Stage équipe l'écran extérieur, en plus de la caméra FaceTime sous l'écran intérieur. Center Stage permet de cadrer des selfies en paysage sans tourner le téléphone. La caméra extérieure filme en 4K Dolby Vision jusqu'à 60 i/s, tandis que celle sous l'écran intérieur se limite au 1080p à 30 ou 60 i/s. Le choix de la caméra compte donc aussi pour la définition vidéo. Dans FaceTime, Double capture transmet simultanément les images des caméras avant et arrière. Duo FaceTime permet à une personne placée de l'autre côté de l'appareil de rejoindre l'appel depuis l'écran extérieur et sa caméra.
Le Duo offre le plus grand écran jamais proposé sur un iPhone, avec un format fermé qu'Apple présente comme facile à tenir d'une main. L'ouverture se fait à deux mains, puis iOS conserve le contexte lorsque l'on passe d'un écran à l'autre. Les apps ont été adaptées à l'affichage intérieur et, surtout, deux applications peuvent fonctionner côte à côte. Il est aussi possible d'ouvrir deux instances d'une même app. On peut enregistrer des paires d'apps pour les retrouver plus tard. Le Duo sera livré avec iOS 27.1 et reprend donc une partie des usages multitâches associés à l'iPad.
Liquid Glass fait aussi partie de cette adaptation. Apple a retravaillé ses interfaces, avec les commandes principales sur la partie droite, à portée du pouce lorsque l'on tient l'appareil ouvert. Ce placement libère de l'espace vertical, dès l'écran verrouillé et jusque dans les apps. Le Dock passe lui aussi sur le côté. Ouvert, le Duo affiche deux pages d'accueil, avec les widgets de la vue Aujourd'hui à gauche. La Dynamic Island devient verticale, sur le côté des deux écrans, pour les activités en direct et les alertes. Les indicateurs de réseau et de batterie se regroupent dans un coin.
Le pliage sert aussi lorsque l'on pose le téléphone. Installé comme une petite tente sur une table de nuit, le Duo active le mode En veille, qui peut servir de réveil, sans avoir besoin d'être branché. Apple montre aussi une utilisation à moitié pliée, sans support, avec l'écran interne ou externe. Le Duo fonctionne en portrait comme en paysage, et iOS adapte automatiquement l'interface à l'orientation et à la position de l'écran. En veille gagne des vues Calendrier et Météo, les albums partagés dans Photos et davantage de réglages de couleurs, de polices et de complications.
Une fois l'écran ouvert, on profite d'un grand clavier. On peut également garder une vidéo en grand dans la partie haute et utiliser la partie basse pour autre chose. Le grand écran sert ainsi à mener plusieurs activités à la fois, au-delà du simple agrandissement d'une app. Des haut-parleurs placés en haut et en bas prennent en charge l'audio spatial.
Des apps tierces sont déjà adaptées au Duo, dont Netflix, Zoom et Slack, et d'autres doivent suivre. Netflix illustre le passage entre les deux écrans : on fait défiler des clips sur l'écran extérieur, puis on ouvre le téléphone pour regarder la vidéo sur l'affichage intérieur. Le format pliable permet donc de passer de la découverte d'un programme à son visionnage sur une plus grande surface.
L'iPhone Duo prendra en charge l'Apple Pencil USB-C plus tard dans l'année. Il fonctionnera sur les deux écrans, pour prendre des notes, dessiner ou annoter des documents. Apple ne mentionne pas de compatibilité avec l'Apple Pencil Pro dans son communiqué.
Le Duo prend bien en charge Siri AI, mais l'assistant et les fonctions qui en dépendent ne seront pas disponibles dans l'Union européenne au lancement. L'arrivée du français en octobre ne lève pas cette restriction. Dans les régions compatibles, Siri peut retrouver des informations dans les messages, e-mails et photos, agir sur le contenu affiché et rester ouvert à côté d'une autre app.
Apple Intelligence apporte aussi le recadrage spatial, l'extension des photos, un Nettoyage amélioré et la génération photoréaliste dans Image Playground. Safari peut surveiller les changements d'une page avec Notify Me. La disponibilité varie selon les fonctions et les régions. SynthID arrivera plus tard dans l'année pour identifier des images générées ou modifiées par IA, sans constituer un certificat d'authenticité des photos. Certaines fonctions utilisant les modèles sur serveur sont soumises à des quotas quotidiens.
L'iPhone Duo sera disponible en France le 23 octobre, avec des précommandes ouvertes le 16 octobre à 14 h. Quatre capacités sont proposées, de 256 Go à 2 To, avec les tarifs suivants :
- 256 Go : 2 339 €
- 512 Go : 2 589 €
- 1 To : 3 089 €
- 2 To : 3 839 €
Deux coloris sont proposés : Blanc stellaire et Ciel nocturne. Apple a également prévu un étui iPhone Duo Folio avec support, ainsi qu'une coque en deux parties pour protéger chaque moitié de l'appareil.
Un format passeport pour passer de la poche au grand écran
John Ternus a gardé l'iPhone pliable pour la fin, avec un « One more thing » depuis le Steve Jobs Theater. Apple commence par critiquer les proportions des modèles concurrents, jugés trop hauts, avant de défendre son propre choix : un format passeport, pensé pour être plus compact en poche.
Apple explique avoir commencé par réfléchir à un écran plus large, jugé plus naturel à utiliser, comme celui de l'iPad. Ce choix guide les proportions du Duo : fermé, il doit rester compact en poche, tandis que son écran déplié offre davantage de place pour travailler. Apple insiste sur cette idée d'un petit iPad de poche. Pendant la démonstration, le passage du petit au grand écran semble se faire sans interruption, pour continuer à utiliser l'appareil une fois déplié. Les deux écrans Super Retina XDR mesurent 5,4 pouces à l'extérieur et 7,6 pouces à l'intérieur. Selon Apple, ce dernier offre une surface d'affichage 50 % supérieure à celle de l'iPhone 18 Pro Max et 80 % supérieure à celle du 18 Pro. L'écran externe représente, lui, 90 % de la surface d'affichage d'un iPhone 18 Pro. Les deux dalles partagent le même ratio, pour conserver les proportions du contenu quand on déplie le téléphone. Elles disposent de ProMotion jusqu'à 120 Hz, de l'affichage permanent et d'une luminosité extérieure maximale de 3 000 nits.
Du titane et une charnière conçue pour durer
Une fois ouvert, le Duo est présenté comme l'iPhone le plus fin jamais créé, encore plus fin que l'iPhone Air. Il mesure 5,2 mm d'épaisseur ouvert et 11,3 mm fermé, pour un poids de 254 g. Ses dimensions passent de 84,1 × 117,8 mm fermé à 164,6 × 117,8 mm ouvert. Son cadre est en titane de grade 5, et la marque insiste sur la robustesse de la charnière, une pièce forcément très sollicitée sur un téléphone que l'on ouvre et referme au quotidien. Selon Apple, cette charnière permet d'obtenir un écran parfaitement plat une fois l'appareil ouvert, tout en facilitant le passage d'une position à l'autre. La charnière comprend plus de 100 composants et un ensemble d'aimants assure le maintien en position fermée. Son cache est fabriqué par impression 3D. Le dos reçoit du Ceramic Shield, tandis que le Ceramic Shield 2 de la face extérieure offre, selon Apple, une résistance aux rayures trois fois supérieure à la génération précédente. Le Duo est certifié IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière.
Autre particularité, la caméra FaceTime est dissimulée sous l'écran. De quoi laisser davantage de place à l'affichage, sans découpe visible pour cette caméra. La qualité des appels vidéo avec ce dispositif sera à apprécier à l'usage. Le Duo ne dispose pas de Face ID : l'identification passe par Touch ID, intégré au bouton latéral. Apple explique ce choix par la possibilité de l'utiliser aussi bien avec le téléphone ouvert que fermé. On peut enregistrer plusieurs doigts et déverrouiller le Duo avec une Apple Watch.
Un écran traité pour rendre la pliure moins visible
Apple s'est attaqué à deux défauts des écrans pliants : la marque au niveau de la charnière et la sensation de plastique sous les doigts. L'écran du Duo associe des revêtements multicouches à une nanotexture mate en polymère, développée pour atténuer visuellement la pliure tout en conservant un toucher agréable. Cette finition réduit aussi les reflets, tandis qu'un revêtement conçu par Apple améliore la résistance aux rayures.
La construction fait également appel à du verre haute résistance de part et d'autre de la dalle et à une plaque de titane en dessous. Des adhésifs spécifiques permettent aux différentes couches de glisser les unes par rapport aux autres pendant le pliage, pour limiter les contraintes et les déformations. Apple annonce aussi un polymère jusqu'à 40 % plus rigide que les autres matériaux utilisés dans le secteur. La tenue de cet assemblage sera à juger après des mois d'ouvertures et de fermetures.
L'A20 Pro et le modem C2 confirmés
Le Duo embarque l'A20 Pro, la même puce que l'iPhone 18 Pro. Gravée en 2 nm, elle dispose d'un CPU à six cœurs, d'un GPU à sept cœurs et de deux moteurs neuronaux totalisant 32 cœurs. Apple a annoncé pour cette puce jusqu'à 40 % de performances graphiques supplémentaires par rapport à l'A19 Pro, ainsi qu'une bande passante mémoire en hausse de 50 %. Le CPU est annoncé jusqu'à 20 % plus rapide que celui de l'A19 Pro, et les deux moteurs neuronaux doublent la puissance de calcul dédiée à l'IA. Pour le Duo, Apple revendique jusqu'à 35 % de performances soutenues supplémentaires face à l'iPhone 17 Pro.
La puce intègre aussi un nouveau moteur d'affichage capable de piloter simultanément les deux écrans. Une chambre à vapeur assure le refroidissement, tandis que la connexion 5G repose sur le modem Apple C2. Selon Apple, le C2 permet des envois jusqu'à 50 % plus rapides que le C1X, tout en consommant 17 % d'énergie en moins. Il prend également en charge les ondes millimétriques aux États-Unis. Le Duo fonctionne exclusivement avec l'eSIM, partout dans le monde : aucun emplacement pour une carte SIM physique. Deux eSIM peuvent être actives simultanément et l'appareil peut conserver huit profils ou davantage. La puce N1 apporte aussi le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et Thread. iPhone Handoff permettra de passer d'un iPhone à l'autre avec le même numéro, mais uniquement chez T-Mobile aux États-Unis et Telekom en Allemagne au lancement.
Le port USB-C prend en charge l'USB 3 jusqu'à 10 Gbit/s, avec un câble compatible, ainsi que DisplayPort pour la sortie vidéo vers un écran externe. Le Duo conserve la puce Ultra Wideband de deuxième génération, SOS d'urgence et Localiser par satellite, ainsi que la détection des accidents.
Deux batteries et jusqu'à 44 heures de vidéo
Le Duo contient deux batteries, une dans chaque moitié de l'appareil. Apple annonce jusqu'à 24 heures d'utilisation avec un usage réparti également entre les deux écrans. En lecture vidéo, le chiffre dépend de l'écran utilisé : 31 heures avec l'écran intérieur et 44 heures avec l'écran extérieur. En streaming, Apple annonce jusqu'à 26 heures sur l'écran intérieur et 37 heures sur l'extérieur. Le choix du petit ou du grand affichage aura donc un effet sensible sur l'endurance annoncée.
La charge rapide permet de récupérer jusqu'à 50 % de batterie en environ 20 minutes en filaire. Le Duo prend en charge MagSafe et Qi2 jusqu'à 25 W, avec jusqu'à 50 % de charge en environ 30 minutes sans fil. Pour ces temps de recharge, Apple demande un adaptateur d'au moins 60 W en filaire, ou de 35 W avec un chargeur MagSafe, vendus séparément. Les tests sont réalisés avec le téléphone ouvert. Apple indique que cinq minutes de charge permettent de récupérer cinq heures de lecture vidéo sur l'écran extérieur. Ces chiffres sont ceux du constructeur, à confronter à un usage quotidien mêlant réseau mobile, photo et applications.
Un capteur de 48 mégapixels et un ultra grand-angle
L'iPhone Duo associe un appareil photo principal Fusion de 48 mégapixels à un ultra grand-angle Fusion de 48 mégapixels. Le principal correspond à un 26 mm ouvrant à ƒ/1,6, et l'ultra grand-angle à un 13 mm ƒ/2,2. Le cadrage 2x de 12 mégapixels équivaut à un 52 mm, annoncé de qualité optique, sans téléobjectif distinct. Le capteur principal dispose d'une stabilisation optique par déplacement du capteur et produit par défaut des photos de 24 mégapixels. L'ultra grand-angle, identique à celui des iPhone 18 Pro, permet aussi la macro. Le bouton Camera Control donne un accès rapide à la caméra. Le capteur principal filme en Dolby Vision 4K jusqu'à 120 images par seconde et prend en charge les nouveaux styles photographiques, avec leurs réglages de grain et de texture. Les effets Cinématique peuvent être appliqués après capture jusqu'à 60 i/s, et les accélérés passent en 4K Dolby Vision HDR. Audio Mix améliore les voix et permet aussi d'isoler la musique.
Le format pliable donne aussi d'autres usages aux caméras. On peut prendre un selfie avec les caméras principales en utilisant l'écran extérieur comme retour d'image. Lorsqu'on photographie quelqu'un, cet écran peut lui montrer le cadrage pour vérifier sa pose, grâce à Duo Preview. Repère animé affiche des animations Peanuts pour attirer le regard des enfants. Capture intelligente déclenche automatiquement lorsque les sujets prennent la pose, à l'aide de modèles d'IA exécutés sur l'appareil.
Une caméra frontale de 12 mégapixels avec Center Stage équipe l'écran extérieur, en plus de la caméra FaceTime sous l'écran intérieur. Center Stage permet de cadrer des selfies en paysage sans tourner le téléphone. La caméra extérieure filme en 4K Dolby Vision jusqu'à 60 i/s, tandis que celle sous l'écran intérieur se limite au 1080p à 30 ou 60 i/s. Le choix de la caméra compte donc aussi pour la définition vidéo. Dans FaceTime, Double capture transmet simultanément les images des caméras avant et arrière. Duo FaceTime permet à une personne placée de l'autre côté de l'appareil de rejoindre l'appel depuis l'écran extérieur et sa caméra.
Une interface adaptée au grand écran
Le Duo offre le plus grand écran jamais proposé sur un iPhone, avec un format fermé qu'Apple présente comme facile à tenir d'une main. L'ouverture se fait à deux mains, puis iOS conserve le contexte lorsque l'on passe d'un écran à l'autre. Les apps ont été adaptées à l'affichage intérieur et, surtout, deux applications peuvent fonctionner côte à côte. Il est aussi possible d'ouvrir deux instances d'une même app. On peut enregistrer des paires d'apps pour les retrouver plus tard. Le Duo sera livré avec iOS 27.1 et reprend donc une partie des usages multitâches associés à l'iPad.
Liquid Glass fait aussi partie de cette adaptation. Apple a retravaillé ses interfaces, avec les commandes principales sur la partie droite, à portée du pouce lorsque l'on tient l'appareil ouvert. Ce placement libère de l'espace vertical, dès l'écran verrouillé et jusque dans les apps. Le Dock passe lui aussi sur le côté. Ouvert, le Duo affiche deux pages d'accueil, avec les widgets de la vue Aujourd'hui à gauche. La Dynamic Island devient verticale, sur le côté des deux écrans, pour les activités en direct et les alertes. Les indicateurs de réseau et de batterie se regroupent dans un coin.
Le pliage sert aussi lorsque l'on pose le téléphone. Installé comme une petite tente sur une table de nuit, le Duo active le mode En veille, qui peut servir de réveil, sans avoir besoin d'être branché. Apple montre aussi une utilisation à moitié pliée, sans support, avec l'écran interne ou externe. Le Duo fonctionne en portrait comme en paysage, et iOS adapte automatiquement l'interface à l'orientation et à la position de l'écran. En veille gagne des vues Calendrier et Météo, les albums partagés dans Photos et davantage de réglages de couleurs, de polices et de complications.
Une fois l'écran ouvert, on profite d'un grand clavier. On peut également garder une vidéo en grand dans la partie haute et utiliser la partie basse pour autre chose. Le grand écran sert ainsi à mener plusieurs activités à la fois, au-delà du simple agrandissement d'une app. Des haut-parleurs placés en haut et en bas prennent en charge l'audio spatial.
Netflix, Zoom et Slack ont déjà adapté leurs apps
Des apps tierces sont déjà adaptées au Duo, dont Netflix, Zoom et Slack, et d'autres doivent suivre. Netflix illustre le passage entre les deux écrans : on fait défiler des clips sur l'écran extérieur, puis on ouvre le téléphone pour regarder la vidéo sur l'affichage intérieur. Le format pliable permet donc de passer de la découverte d'un programme à son visionnage sur une plus grande surface.
L'Apple Pencil arrive sur iPhone
L'iPhone Duo prendra en charge l'Apple Pencil USB-C plus tard dans l'année. Il fonctionnera sur les deux écrans, pour prendre des notes, dessiner ou annoter des documents. Apple ne mentionne pas de compatibilité avec l'Apple Pencil Pro dans son communiqué.
Siri AI confirmé, mais pas dans l'Union européenne au lancement
Le Duo prend bien en charge Siri AI, mais l'assistant et les fonctions qui en dépendent ne seront pas disponibles dans l'Union européenne au lancement. L'arrivée du français en octobre ne lève pas cette restriction. Dans les régions compatibles, Siri peut retrouver des informations dans les messages, e-mails et photos, agir sur le contenu affiché et rester ouvert à côté d'une autre app.
Apple Intelligence apporte aussi le recadrage spatial, l'extension des photos, un Nettoyage amélioré et la génération photoréaliste dans Image Playground. Safari peut surveiller les changements d'une page avec Notify Me. La disponibilité varie selon les fonctions et les régions. SynthID arrivera plus tard dans l'année pour identifier des images générées ou modifiées par IA, sans constituer un certificat d'authenticité des photos. Certaines fonctions utilisant les modèles sur serveur sont soumises à des quotas quotidiens.
À partir de 2 339 euros en France, lancement le 23 octobre
L'iPhone Duo sera disponible en France le 23 octobre, avec des précommandes ouvertes le 16 octobre à 14 h. Quatre capacités sont proposées, de 256 Go à 2 To, avec les tarifs suivants :
- 256 Go : 2 339 €
- 512 Go : 2 589 €
- 1 To : 3 089 €
- 2 To : 3 839 €
Deux coloris sont proposés : Blanc stellaire et Ciel nocturne. Apple a également prévu un étui iPhone Duo Folio avec support, ainsi qu'une coque en deux parties pour protéger chaque moitié de l'appareil.