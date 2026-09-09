L'iPhone Duo est officiel ! Voilà toutes les infos

Un format passeport pour passer de la poche au grand écran

Du titane et une charnière conçue pour durer

Un écran traité pour rendre la pliure moins visible

L'A20 Pro et le modem C2 confirmés

Deux batteries et jusqu'à 44 heures de vidéo

Un capteur de 48 mégapixels et un ultra grand-angle

Une interface adaptée au grand écran

Netflix, Zoom et Slack ont déjà adapté leurs apps

L'Apple Pencil arrive sur iPhone

Siri AI confirmé, mais pas dans l'Union européenne au lancement

À partir de 2 339 euros en France, lancement le 23 octobre

John Ternus a gardé l'iPhone pliable pour la fin, avec un « One more thing » depuis le Steve Jobs Theater. Apple commence par critiquer les proportions des modèles concurrents, jugés trop hauts, avant de défendre son propre choix :Apple explique avoir commencé par réfléchir à. Ce choix guide les proportions du Duo : fermé, il doit rester compact en poche, tandis que son écran déplié offre davantage de place pour travailler. Apple insiste sur cette idée d'un petit iPad de poche. Pendant la démonstration, le passage du petit au grand écran semble se faire sans interruption, pour continuer à utiliser l'appareil une fois déplié.. Selon Apple, ce dernier offre une surface d'affichage 50 % supérieure à celle de l'iPhone 18 Pro Max et 80 % supérieure à celle du 18 Pro. L'écran externe représente, lui, 90 % de la surface d'affichage d'un iPhone 18 Pro. Les deux dalles partagent le même ratio, pour conserver les proportions du contenu quand on déplie le téléphone.. Il mesure. Ses dimensions passent de 84,1 × 117,8 mm fermé à 164,6 × 117,8 mm ouvert. Son cadre est en titane de grade 5, et la marque insiste sur la robustesse de la charnière, une pièce forcément très sollicitée sur un téléphone que l'on ouvre et referme au quotidien. Selon Apple, cette charnière permet d'obtenir un écran parfaitement plat une fois l'appareil ouvert, tout en facilitant le passage d'une position à l'autre. La charnière comprend plus de 100 composants et un ensemble d'aimants assure le maintien en position fermée. Son cache est fabriqué par impression 3D. Le dos reçoit du Ceramic Shield, tandis que le Ceramic Shield 2 de la face extérieure offre, selon Apple, une résistance aux rayures trois fois supérieure à la génération précédente.Autre particularité,. De quoi laisser davantage de place à l'affichage, sans découpe visible pour cette caméra. La qualité des appels vidéo avec ce dispositif sera à apprécier à l'usage.. Apple explique ce choix par la possibilité de l'utiliser aussi bien avec le téléphone ouvert que fermé. On peut enregistrer plusieurs doigts et déverrouiller le Duo avec une Apple Watch.Apple s'est attaqué à deux défauts des écrans pliants : la marque au niveau de la charnière et la sensation de plastique sous les doigts., développée pour atténuer visuellement la pliure tout en conservant un toucher agréable. Cette finition réduit aussi les reflets, tandis qu'un revêtement conçu par Apple améliore la résistance aux rayures.La construction fait également appel à. Des adhésifs spécifiques permettent aux différentes couches de glisser les unes par rapport aux autres pendant le pliage, pour limiter les contraintes et les déformations. Apple annonce aussi un polymère jusqu'à 40 % plus rigide que les autres matériaux utilisés dans le secteur. La tenue de cet assemblage sera à juger après des mois d'ouvertures et de fermetures.. Gravée en 2 nm, elle dispose d'un CPU à six cœurs, d'un GPU à sept cœurs et de deux moteurs neuronaux totalisant 32 cœurs. Apple a annoncé pour cette puce jusqu'à 40 % de performances graphiques supplémentaires par rapport à l'A19 Pro, ainsi qu'une bande passante mémoire en hausse de 50 %. Le CPU est annoncé jusqu'à 20 % plus rapide que celui de l'A19 Pro, et les deux moteurs neuronaux doublent la puissance de calcul dédiée à l'IA.La puce intègre aussi un nouveau moteur d'affichage capable de piloter simultanément les deux écrans., tandis que la connexion 5G repose sur le modem Apple C2. Selon Apple, le C2 permet des envois jusqu'à 50 % plus rapides que le C1X, tout en consommant 17 % d'énergie en moins. Il prend également en charge les ondes millimétriques aux États-Unis.: aucun emplacement pour une carte SIM physique. Deux eSIM peuvent être actives simultanément et l'appareil peut conserver huit profils ou davantage. La puce N1 apporte aussi. iPhone Handoff permettra de passer d'un iPhone à l'autre avec le même numéro, mais uniquement chez T-Mobile aux États-Unis et Telekom en Allemagne au lancement., ainsi que DisplayPort pour la sortie vidéo vers un écran externe. Le Duo conserve la puce Ultra Wideband de deuxième génération, SOS d'urgence et Localiser par satellite, ainsi que la détection des accidents.. Apple annonce jusqu'à 24 heures d'utilisation avec un usage réparti également entre les deux écrans. En lecture vidéo, le chiffre dépend de l'écran utilisé :. En streaming, Apple annonce jusqu'à 26 heures sur l'écran intérieur et 37 heures sur l'extérieur. Le choix du petit ou du grand affichage aura donc un effet sensible sur l'endurance annoncée.. Le Duo prend en charge, avec jusqu'à 50 % de charge en environ 30 minutes sans fil. Pour ces temps de recharge, Apple demande un adaptateur d'au moins 60 W en filaire, ou de 35 W avec un chargeur MagSafe, vendus séparément. Les tests sont réalisés avec le téléphone ouvert. Apple indique que. Ces chiffres sont ceux du constructeur, à confronter à un usage quotidien mêlant réseau mobile, photo et applications.. Le principal correspond à un 26 mm ouvrant à ƒ/1,6, et l'ultra grand-angle à un 13 mm ƒ/2,2. Le cadrage 2x de 12 mégapixels équivaut à un 52 mm, annoncé de qualité optique, sans téléobjectif distinct. Le capteur principal dispose d'une stabilisation optique par déplacement du capteur et produit par défaut des photos de 24 mégapixels. L'ultra grand-angle, identique à celui des iPhone 18 Pro, permet aussi la macro. Le bouton Camera Control donne un accès rapide à la caméra.et prend en charge les nouveaux styles photographiques, avec leurs réglages de grain et de texture. Les effets Cinématique peuvent être appliqués après capture jusqu'à 60 i/s, et les accélérés passent en 4K Dolby Vision HDR. Audio Mix améliore les voix et permet aussi d'isoler la musique.Le format pliable donne aussi d'autres usages aux caméras.. Lorsqu'on photographie quelqu'un, cet écran peut lui montrer le cadrage pour vérifier sa pose, grâce à Duo Preview. Repère animé affiche des animations Peanuts pour attirer le regard des enfants., à l'aide de modèles d'IA exécutés sur l'appareil., en plus de la caméra FaceTime sous l'écran intérieur. Center Stage permet de cadrer des selfies en paysage sans tourner le téléphone.. Le choix de la caméra compte donc aussi pour la définition vidéo. Dans FaceTime, Double capture transmet simultanément les images des caméras avant et arrière., avec un format fermé qu'Apple présente comme facile à tenir d'une main. L'ouverture se fait à deux mains, puis iOS conserve le contexte lorsque l'on passe d'un écran à l'autre. Les apps ont été adaptées à l'affichage intérieur et, surtout,. Il est aussi possible d'ouvrir. On peut enregistrer des paires d'apps pour les retrouver plus tard. Le Duo sera livré avec iOS 27.1 et reprend donc une partie des usages multitâches associés à l'iPad.Liquid Glass fait aussi partie de cette adaptation. Apple a retravaillé ses interfaces, aveclorsque l'on tient l'appareil ouvert. Ce placement libère de l'espace vertical, dès l'écran verrouillé et jusque dans les apps. Le Dock passe lui aussi sur le côté. Ouvert, le Duo affiche deux pages d'accueil, avec les widgets de la vue Aujourd'hui à gauche., pour les activités en direct et les alertes. Les indicateurs de réseau et de batterie se regroupent dans un coin.Le pliage sert aussi lorsque l'on pose le téléphone.. Apple montre aussi une utilisation à moitié pliée, sans support, avec l'écran interne ou externe., et iOS adapte automatiquement l'interface à l'orientation et à la position de l'écran. En veille gagne des vues Calendrier et Météo, les albums partagés dans Photos et davantage de réglages de couleurs, de polices et de complications.Une fois l'écran ouvert, on profite d'un grand clavier. On peut également. Le grand écran sert ainsi à mener plusieurs activités à la fois, au-delà du simple agrandissement d'une app. Des haut-parleurs placés en haut et en bas prennent en charge l'audio spatial., et d'autres doivent suivre. Netflix illustre le passage entre les deux écrans : on fait défiler des clips sur l'écran extérieur, puis on ouvre le téléphone pour regarder la vidéo sur l'affichage intérieur. Le format pliable permet donc de passer de la découverte d'un programme à son visionnage sur une plus grande surface., pour prendre des notes, dessiner ou annoter des documents. Apple ne mentionne pas de compatibilité avec l'Apple Pencil Pro dans son communiqué.. L'arrivée du français en octobre ne lève pas cette restriction. Dans les régions compatibles, Siri peut retrouver des informations dans les messages, e-mails et photos, agir sur le contenu affiché et rester ouvert à côté d'une autre app.Apple Intelligence apporte aussi le recadrage spatial, l'extension des photos, un Nettoyage amélioré et la génération photoréaliste dans Image Playground. Safari peut surveiller les changements d'une page avec Notify Me. La disponibilité varie selon les fonctions et les régions. SynthID arrivera plus tard dans l'année pour identifier des images générées ou modifiées par IA, sans constituer un certificat d'authenticité des photos. Certaines fonctions utilisant les modèles sur serveur sont soumises à des quotas quotidiens.. Quatre capacités sont proposées, de 256 Go à 2 To, avec les tarifs suivants :Deux coloris sont proposés :. Apple a également prévu un étui iPhone Duo Folio avec support, ainsi qu'une coque en deux parties pour protéger chaque moitié de l'appareil.