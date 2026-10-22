iPhone Duo : 7 Apple Stores fermés samedi, pas de stocks, uniquement sur réservation

7 Apple Stores fermés samedi

• Strasbourg,

• Aix-en-Provence,

• Lille,

• Marché Saint-Germain (Paris),

• Champs-Élysées (Paris),

• Opéra (Paris)

• Sainte-Catherine (Bordeaux)

Pas de stocks ?

. Apple a d'ailleurs déjà contacté les futurs clients que leur appareil était prêt à être récupéré, comme nous le signalent de nombreux lecteurs :Pour les livraisons,, même pour ceux qui s'y sont pris très rapidement lors des précommandes.Tous les Apple Store ne sont pas concernés, les boutiques en question sont :. N'hésitez pas à vérifier si la boutique est ouverte sur le site ad-hoc.Malgré tout, entre les annulations éventuelles et les unités résiduelles, il est quand-même. Mais il semble plus probable que les opérateurs, boutiques tierces et autres revendeurs aient un peu plus de stocks qu'Apple, surtout demain.