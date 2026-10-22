iPhone Duo : 7 Apple Stores fermés samedi, pas de stocks, uniquement sur réservation
Par Didier Pulicani - Publié le
Même si certains journalistes et influenceurs ont déjà reçu (gratuitement) leur modèle depuis quelques jours, le lancement de l'iPhone Duo, c'est officiellement demain, vendredi 23 octobre !
Le meilleur moyen d'avoir un appareil au petit matin, c'est... de l'avoir pré-commandé, évidemment. Apple a d'ailleurs déjà contacté les futurs clients que leur appareil était prêt à être récupéré, comme nous le signalent de nombreux lecteurs :
Pour les livraisons, elles sont souvent annoncés pour lundi, voire pour début novembre, même pour ceux qui s'y sont pris très rapidement lors des précommandes.
Vu le climat actuel en France, Apple a toutefois décidé de fermer ses boutiques samedi, jour de la prochaine manifestation lycéenne et des gilets jaunes, compte tenu des vols et pillages du week-end dernier.
Tous les Apple Store ne sont pas concernés, les boutiques en question sont :
Si vous avez opté pour un retrait samedi dans ces boutiques, il faudra sans doute attendre dimanche ou lundi pour récupérer votre iPhone Duo. N'hésitez pas à vérifier si la boutique est ouverte sur le site ad-hoc.
Enfin, Apple n'aura normalement pas de stocks pour les personnes sans réservation, du moins en France, donc inutile de faire la queue devant les boutiques au petit matin.
Malgré tout, entre les annulations éventuelles et les unités résiduelles, il est quand-même possible qu'un certain nombre d'appareils soient malgré tout en vente sans rendez-vous durant les jours suivants. Mais il semble plus probable que les opérateurs, boutiques tierces et autres revendeurs aient un peu plus de stocks qu'Apple, surtout demain.
Le meilleur moyen d'avoir un appareil au petit matin, c'est... de l'avoir pré-commandé, évidemment. Apple a d'ailleurs déjà contacté les futurs clients que leur appareil était prêt à être récupéré, comme nous le signalent de nombreux lecteurs :
Pour les livraisons, elles sont souvent annoncés pour lundi, voire pour début novembre, même pour ceux qui s'y sont pris très rapidement lors des précommandes.
7 Apple Stores fermés samedi
Vu le climat actuel en France, Apple a toutefois décidé de fermer ses boutiques samedi, jour de la prochaine manifestation lycéenne et des gilets jaunes, compte tenu des vols et pillages du week-end dernier.
Tous les Apple Store ne sont pas concernés, les boutiques en question sont :
• Strasbourg,
• Aix-en-Provence,
• Lille,
• Marché Saint-Germain (Paris),
• Champs-Élysées (Paris),
• Opéra (Paris)
• Sainte-Catherine (Bordeaux)
• Aix-en-Provence,
• Lille,
• Marché Saint-Germain (Paris),
• Champs-Élysées (Paris),
• Opéra (Paris)
• Sainte-Catherine (Bordeaux)
Si vous avez opté pour un retrait samedi dans ces boutiques, il faudra sans doute attendre dimanche ou lundi pour récupérer votre iPhone Duo. N'hésitez pas à vérifier si la boutique est ouverte sur le site ad-hoc.
Pas de stocks ?
Enfin, Apple n'aura normalement pas de stocks pour les personnes sans réservation, du moins en France, donc inutile de faire la queue devant les boutiques au petit matin.
Malgré tout, entre les annulations éventuelles et les unités résiduelles, il est quand-même possible qu'un certain nombre d'appareils soient malgré tout en vente sans rendez-vous durant les jours suivants. Mais il semble plus probable que les opérateurs, boutiques tierces et autres revendeurs aient un peu plus de stocks qu'Apple, surtout demain.