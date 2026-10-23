On déballe ensemble les iPhone Duo ! (live Instagram/TikTok)
Par Didier Pulicani - Publié le
C'est le jour J ! Nous revenons de l'Apple Store avec les nouveaux iPhone Duo en main -car oui, nous avons dû les acheter, faute de support d'Apple France, qui continue de nous boycotter.
Nous avons acheté les 2 coloris et les coques officielles, donc n'hésitez pas à venir nous poser vos questions !
Une fois n'est pas coutume, je vous propose un petit déballage en live sur Instragram ou TikTok, des réseaux sociaux sur lesquels vous êtes plus 8 millions à regarder nos vidéos chaque mois.
Mac4Ever sur Instagram
Mac4Ever sur TikTok
Nous avons acheté les 2 coloris et les coques officielles, donc n'hésitez pas à venir nous poser vos questions !
Une fois n'est pas coutume, je vous propose un petit déballage en live sur Instragram ou TikTok, des réseaux sociaux sur lesquels vous êtes plus 8 millions à regarder nos vidéos chaque mois.
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