iPhone Duo et chargeur de voiture : ça coince ? Premier test en Tesla, Zeekr...

Nous avons fait quelques tests...

iPhone Duo et chargeur sans-fil de voiture

carré (4:3 en réalité)

passeport

iPhone Duo et Tesla Model Y

En effet,, surtout depuis qu'Apple a insufflé le formatNous n'avons pas encore pu tester dans toutes les voitures, mais, l'iPhone parvient à se charger à chaque fois qu'on le déposer sur son pad de charge, ce qui est plutôt bon signe pour tout le groupe Geely (Volvo, Polestar, Smart etc.).En revanche, les utilisateurs de Tesla sont un peu tombés des nus, car. Il faut en effet placer un objet sous l'iPhone pour que ça marche, mais on perd un peu en stabilité :, preuve à l'appui :