iPhone Duo et chargeur de voiture : ça coince ? Premier test en Tesla, Zeekr...
Par Didier Pulicani - Publié le
Si l'iPhone Duo propose bien du MagSafe (ouf !), sa forme atypique pose une vraie question : quid de la recharge sans-fil sur les chargeurs embarqués dans les voitures modernes ?
En effet, les emplacements sont prévus pour des appareils rectangulaires et très allongés, alors que les smartphones pliants ont un design plus
Nous n'avons pas encore pu tester dans toutes les voitures, mais ça fonctionne bien dans notre Zeekr 7GT actuellement en test, l'iPhone parvient à se charger à chaque fois qu'on le déposer sur son pad de charge, ce qui est plutôt bon signe pour tout le groupe Geely (Volvo, Polestar, Smart etc.).
En revanche, les utilisateurs de Tesla sont un peu tombés des nus, car sur les Model Y premium, l'appareil refuse de se charger. Il faut en effet placer un objet sous l'iPhone pour que ça marche, mais on perd un peu en stabilité :
Des lecteurs ayant un Model Y Standard affirment que cela fonctionne, preuve à l'appui :
N'hésitez pas à nous dire si c'est le cas chez vous et sur quel type de voiture !
Nous avons fait quelques tests...
iPhone Duo et chargeur sans-fil de voiture
En effet, les emplacements sont prévus pour des appareils rectangulaires et très allongés, alors que les smartphones pliants ont un design plus
carré (4:3 en réalité), surtout depuis qu'Apple a insufflé le format
passeport.
Nous n'avons pas encore pu tester dans toutes les voitures, mais ça fonctionne bien dans notre Zeekr 7GT actuellement en test, l'iPhone parvient à se charger à chaque fois qu'on le déposer sur son pad de charge, ce qui est plutôt bon signe pour tout le groupe Geely (Volvo, Polestar, Smart etc.).
iPhone Duo et Tesla Model Y
En revanche, les utilisateurs de Tesla sont un peu tombés des nus, car sur les Model Y premium, l'appareil refuse de se charger. Il faut en effet placer un objet sous l'iPhone pour que ça marche, mais on perd un peu en stabilité :
Des lecteurs ayant un Model Y Standard affirment que cela fonctionne, preuve à l'appui :
N'hésitez pas à nous dire si c'est le cas chez vous et sur quel type de voiture !