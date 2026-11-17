iOS 27.3 : voici toutes les nouveautés (bêta 2)
Par Laurence - Publié le
Apple vient de publier la deuxième bêta d’iOS 27.3, avec plusieurs nouveautés pour l’iPhone. Au programme : des améliorations pour l’iPhone Duo, une nouvelle interface pour Calendrier, des vidéos verticales dans Apple TV et de nouvelles capacités pour Siri AI. Mais cette version introduit également les premiers tests de limitations d’utilisation pour Apple Intelligence.
Apple commence à tester un système de quotas quotidiens pour certaines fonctionnalités de Siri AI et d’Apple Intelligence. Chaque appareil devrait disposer d’un volume gratuit de requêtes, renouvelé quotidiennement. Les commandes classiques de Siri, comme programmer une alarme ou envoyer un message, resteraient accessibles sans limitation.
En revanche, les demandes complexes nécessitant un traitement sur les serveurs d’Apple seraient concernées. Cela inclut notamment les requêtes de Siri utilisant plusieurs étapes ou des informations personnelles, les outils de génération et de retouche d’images, ainsi que certaines automatisations de Raccourcis reposant sur AFM Cloud. Les applications tierces utilisant les modèles d’Apple dans Private Cloud Compute seraient également concernées.
Pour dépasser ces limites, Apple proposerait de passer par un abonnement iCloud+. Les forfaits existants offriraient des quotas supplémentaires, sans augmentation de prix annoncée :
Les quotas gratuits seraient calculés par appareil et non par compte. En revanche, les capacités supplémentaires des abonnements familiaux seraient partagées entre les membres. Cupertino prévoit également des avertissements lorsque les utilisateurs approchent de leurs limites, puis une notification une fois le quota atteint. Ces restrictions sont encore en phase de test et pourraient évoluer avant la sortie de la version définitive.
Cette évolution complète les améliorations introduites avec la première bêta d’iOS 27.3, qui permettaient déjà à Siri AI d’effectuer davantage d’actions dans les applications natives, mais également de passer de l’une à l’autre.
Globalement, Safari bénéficie de nouvelles commandes permettant de gérer les onglets, supprimer l’historique, enregistrer des articles dans la liste de lecture ou fermer les onglets en double.Dans Fichiers, Siri peut organiser les documents ou supprimer ceux qui n’ont pas été consultés depuis une période déterminée. Dans Mail, l’assistant peut notamment désinscrire l’utilisateur de listes de diffusion ou annuler l’envoi récent d’un message. Dans Météo, il pourra ajouter des villes ou de modifier les notifications. De nouvelles capacités se trouvent aussi dans Calendrier, Journal, Messages, Musique, Notes, Photos, Plans, Aperçu, Rappels et Raccourcis.
Enfin, la Pomme ouvre ces possibilités aux applications tierces, dont les développeurs pourront rendre les contenus et certaines actions directement accessibles à Siri AI. Cette fois-ci, Apple entend vraiment transformer Siri en un assistant capable non seulement de répondre à des questions, mais également d’effectuer des opérations complexes dans plusieurs applications, sans intervention spécifique de l’utilisateur.
La deuxième bêta apporte également deux améliorations spécifiques à l’iPhone Duo. La première permet de déverrouiller le smartphone à l’aide de la caméra frontale et d’une reconnaissance du visage. Il ne s’agit toutefois pas de Face ID : cette fonction est limitée au déverrouillage de l’écran, Touch ID demeurant obligatoire pour Apple Pay et les opérations sensibles. Une authentification par empreinte ou code doit également avoir été effectuée récemment, et Touch ID redevient nécessaire après environ 45 minutes d’inactivité.
La deuxième bêta d’iOS 27.3 apporte également une modification intéressante au fonctionnement de l’iPhone Duo lorsqu’il est refermé. Jusqu’à présent, le contenu affiché sur l’écran intérieur pouvait être transféré vers l’écran externe lors de la fermeture de l’appareil. Apple permet désormais de choisir de verrouiller automatiquement l’iPhone Duo lorsqu’il est replié, plutôt que de poursuivre l’utilisation sur son écran extérieur. Cette option est également accessible dans Réglages, puis Luminosité et affichage.
L'application Calendrier bénéficie de quelques améliorations. Les boutons de recherche et d’ajout d’événement ont été déplacés vers le bas de l’écran, afin de faciliter leur utilisation à une main. Le mois et l’année apparaissent désormais au centre de la partie supérieure de l’interface. Enfin, le bouton permettant de revenir à la date actuelle affiche directement le jour et sa date, plutôt que la simple mention
L’application Apple TV accueille deux nouveaux formats. Le premier concerne des extraits vidéo verticaux, consultables en faisant défiler l’écran à la manière de TikTok. Ces séquences, regroupées dans des collections thématiques, permettent de découvrir des extraits de films et de séries Apple Originals, avec la possibilité d’ajouter directement les programmes à sa liste de lecture. La seconde nouveautés concerne l’intégration des podcasts vidéo issus d’Apple Podcasts. Une nouvelle rubrique leur est consacrée, avec la possibilité de synchroniser l’historique et la progression de lecture entre les deux applications.
Apple étend également les jeux et puzzles d’Apple News+ à de nouveaux marchés, notamment l’Australie, le Canada francophone et le Royaume-Uni, avec une disponibilité variable selon les régions. Du côté du Mac, les nouvelles bêtas introduisent aussi des modifications concernant les autorisations d’accès complet au disque. La deuxième bêta d’iOS 27.3 est actuellement réservée aux développeurs. Une bêta publique devrait suivre prochainement, avant une sortie définitive attendue en décembre.
Cette deuxième bêta apporte plusieurs améliorations pratiques, notamment pour l’iPhone Duo et les applications intégrées. Mais l’introduction de quotas pour Siri AI et Apple Intelligence constitue un changement bien plus important dans la stratégie d’Apple. Jusqu’à présent, la firme mettait en avant l’intégration de ses fonctionnalités d’intelligence artificielle sans abonnement spécifique. Avec ce nouveau système, les utilisateurs les plus intensifs pourraient désormais être incités à souscrire un forfait iCloud+ plus important. Une évolution qui pourrait transformer progressivement l’intelligence artificielle en argument supplémentaire pour les abonnements aux services d’Apple.
Siri AI et Apple Intelligence : des limites d’utilisation en approche
Apple commence à tester un système de quotas quotidiens pour certaines fonctionnalités de Siri AI et d’Apple Intelligence. Chaque appareil devrait disposer d’un volume gratuit de requêtes, renouvelé quotidiennement. Les commandes classiques de Siri, comme programmer une alarme ou envoyer un message, resteraient accessibles sans limitation.
En revanche, les demandes complexes nécessitant un traitement sur les serveurs d’Apple seraient concernées. Cela inclut notamment les requêtes de Siri utilisant plusieurs étapes ou des informations personnelles, les outils de génération et de retouche d’images, ainsi que certaines automatisations de Raccourcis reposant sur AFM Cloud. Les applications tierces utilisant les modèles d’Apple dans Private Cloud Compute seraient également concernées.
Pour dépasser ces limites, Apple proposerait de passer par un abonnement iCloud+. Les forfaits existants offriraient des quotas supplémentaires, sans augmentation de prix annoncée :
• 50 Go : aucune augmentation ;
• 200 Go : jusqu’à 2 fois plus de requêtes ;
• 2 To : jusqu’à 5 fois plus ;
• 6 To : jusqu’à 10 fois plus ;
• 12 To : jusqu’à 20 fois plus.
• 200 Go : jusqu’à 2 fois plus de requêtes ;
• 2 To : jusqu’à 5 fois plus ;
• 6 To : jusqu’à 10 fois plus ;
• 12 To : jusqu’à 20 fois plus.
Les quotas gratuits seraient calculés par appareil et non par compte. En revanche, les capacités supplémentaires des abonnements familiaux seraient partagées entre les membres. Cupertino prévoit également des avertissements lorsque les utilisateurs approchent de leurs limites, puis une notification une fois le quota atteint. Ces restrictions sont encore en phase de test et pourraient évoluer avant la sortie de la version définitive.
Siri peut aussi effectuer davantage d’actions dans les applications
Cette évolution complète les améliorations introduites avec la première bêta d’iOS 27.3, qui permettaient déjà à Siri AI d’effectuer davantage d’actions dans les applications natives, mais également de passer de l’une à l’autre.
Globalement, Safari bénéficie de nouvelles commandes permettant de gérer les onglets, supprimer l’historique, enregistrer des articles dans la liste de lecture ou fermer les onglets en double.Dans Fichiers, Siri peut organiser les documents ou supprimer ceux qui n’ont pas été consultés depuis une période déterminée. Dans Mail, l’assistant peut notamment désinscrire l’utilisateur de listes de diffusion ou annuler l’envoi récent d’un message. Dans Météo, il pourra ajouter des villes ou de modifier les notifications. De nouvelles capacités se trouvent aussi dans Calendrier, Journal, Messages, Musique, Notes, Photos, Plans, Aperçu, Rappels et Raccourcis.
Enfin, la Pomme ouvre ces possibilités aux applications tierces, dont les développeurs pourront rendre les contenus et certaines actions directement accessibles à Siri AI. Cette fois-ci, Apple entend vraiment transformer Siri en un assistant capable non seulement de répondre à des questions, mais également d’effectuer des opérations complexes dans plusieurs applications, sans intervention spécifique de l’utilisateur.
L’iPhone Duo gagne la reconnaissance faciale
La deuxième bêta apporte également deux améliorations spécifiques à l’iPhone Duo. La première permet de déverrouiller le smartphone à l’aide de la caméra frontale et d’une reconnaissance du visage. Il ne s’agit toutefois pas de Face ID : cette fonction est limitée au déverrouillage de l’écran, Touch ID demeurant obligatoire pour Apple Pay et les opérations sensibles. Une authentification par empreinte ou code doit également avoir été effectuée récemment, et Touch ID redevient nécessaire après environ 45 minutes d’inactivité.
La deuxième bêta d’iOS 27.3 apporte également une modification intéressante au fonctionnement de l’iPhone Duo lorsqu’il est refermé. Jusqu’à présent, le contenu affiché sur l’écran intérieur pouvait être transféré vers l’écran externe lors de la fermeture de l’appareil. Apple permet désormais de choisir de verrouiller automatiquement l’iPhone Duo lorsqu’il est replié, plutôt que de poursuivre l’utilisation sur son écran extérieur. Cette option est également accessible dans Réglages, puis Luminosité et affichage.
ET le reste ?
L'application Calendrier bénéficie de quelques améliorations. Les boutons de recherche et d’ajout d’événement ont été déplacés vers le bas de l’écran, afin de faciliter leur utilisation à une main. Le mois et l’année apparaissent désormais au centre de la partie supérieure de l’interface. Enfin, le bouton permettant de revenir à la date actuelle affiche directement le jour et sa date, plutôt que la simple mention
Aujourd’hui.
L’application Apple TV accueille deux nouveaux formats. Le premier concerne des extraits vidéo verticaux, consultables en faisant défiler l’écran à la manière de TikTok. Ces séquences, regroupées dans des collections thématiques, permettent de découvrir des extraits de films et de séries Apple Originals, avec la possibilité d’ajouter directement les programmes à sa liste de lecture. La seconde nouveautés concerne l’intégration des podcasts vidéo issus d’Apple Podcasts. Une nouvelle rubrique leur est consacrée, avec la possibilité de synchroniser l’historique et la progression de lecture entre les deux applications.
Apple étend également les jeux et puzzles d’Apple News+ à de nouveaux marchés, notamment l’Australie, le Canada francophone et le Royaume-Uni, avec une disponibilité variable selon les régions. Du côté du Mac, les nouvelles bêtas introduisent aussi des modifications concernant les autorisations d’accès complet au disque. La deuxième bêta d’iOS 27.3 est actuellement réservée aux développeurs. Une bêta publique devrait suivre prochainement, avant une sortie définitive attendue en décembre.
Qu’en penser ?
Cette deuxième bêta apporte plusieurs améliorations pratiques, notamment pour l’iPhone Duo et les applications intégrées. Mais l’introduction de quotas pour Siri AI et Apple Intelligence constitue un changement bien plus important dans la stratégie d’Apple. Jusqu’à présent, la firme mettait en avant l’intégration de ses fonctionnalités d’intelligence artificielle sans abonnement spécifique. Avec ce nouveau système, les utilisateurs les plus intensifs pourraient désormais être incités à souscrire un forfait iCloud+ plus important. Une évolution qui pourrait transformer progressivement l’intelligence artificielle en argument supplémentaire pour les abonnements aux services d’Apple.