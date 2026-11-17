• 50 Go : aucune augmentation ; • 200 Go : jusqu’à 2 fois plus de requêtes ; • 2 To : jusqu’à 5 fois plus ; • 6 To : jusqu’à 10 fois plus ; • 12 To : jusqu’à 20 fois plus.

Qu’en penser ?



Cette deuxième bêta apporte plusieurs améliorations pratiques, notamment pour l’iPhone Duo et les applications intégrées. Mais l’introduction de quotas pour Siri AI et Apple Intelligence constitue un changement bien plus important dans la stratégie d’Apple. Jusqu’à présent, la firme mettait en avant l’intégration de ses fonctionnalités d’intelligence artificielle sans abonnement spécifique. Avec ce nouveau système, les utilisateurs les plus intensifs pourraient désormais être incités à souscrire un forfait iCloud+ plus important. Une évolution qui pourrait transformer progressivement l’intelligence artificielle en argument supplémentaire pour les abonnements aux services d’Apple.