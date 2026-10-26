Le Tesla Roadster à propulseurs roule déjà dans les rues de Los Angeles

On en dit quoi ?



Pour le coup, cette petite sortie mondaine en dit plus long que le grand show texan. Une rampe, des caméras et un montage soigné, ça se scénarise. Une voiture qui traverse Los Angeles par ses propres moyens, se gare devant un musée et laisse les curieux coller le nez sur son réservoir de fusée, c'est quand même plus difficile à truquer. Ce Roadster avait été annoncé en 2017 pour une sortie en 2020, et on parle maintenant de 2028. Le calendrier de Tesla est donc toujours aussi élastique, mais pour la première fois depuis neuf ans, cette voiture ressemble à un vrai projet.