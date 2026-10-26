Le Tesla Roadster à propulseurs roule déjà dans les rues de Los Angeles
Par Vincent Lautier - Publié le
Franz von Holzhausen, le patron du design de Tesla, est arrivé au dîner du Petersen Automotive Museum au volant du Roadster dévoilé mi-octobre au Texas. Portes dièdres levées, coffre ouvert pour montrer le réservoir de fusée aux invités, la supercar s'est offert sa première vraie sortie publique, sur route ouverte et au milieu des voituriers de Los Angeles.
La scène s'est jouée hier soir devant le Petersen Automotive Museum, sur Wilshire Boulevard. Le designer en chef de Tesla s'est garé au volant du prototype, a levé les deux portes dièdres, et son équipe a ouvert le compartiment arrière pour laisser les invités regarder le fameux COPV, ce réservoir composite sous très haute pression directement dérivé de ceux que SpaceX embarque dans ses fusées Falcon 9. C'est lui qui alimente les propulseurs à gaz froid de la voiture. Jusqu'ici, le Roadster n'avait été vu qu'en conditions de démonstration, avec rampe et public trié. Le voir arriver par la route, s'insérer dans la circulation et se garer comme n'importe quelle voiture, c'est une image que Tesla n'avait encore jamais montrée.
Tesla a dévoilé ce Roadster mi-octobre sur le site d'essai de SpaceX à McGregor, au Texas, lors d'une démonstration où la voiture a grimpé une rampe, roulé la tête en bas grâce à son système d'aspiration, puis décollé sur quelques mètres avant de retomber sur ses roues. Le 0 à près de 100 km/h a été mesuré ce soir-là en 0,81 seconde. La gamme comptera trois versions, une Performance à deux places qui se contente de l'aérodynamique active et annonce moins de 1,6 seconde sur le même exercice, une Thrust qui ajoute un réservoir COPV et quatre propulseurs à l'arrière, et une Rocket monoplace qui pousse jusqu'à deux réservoirs et dix propulseurs répartis autour de la caisse, de quoi se soulever du sol.
L'exemplaire qui a servi de taxi de soirée est justement le prototype Thrust, et il reste exposé gratuitement dans le hall du Petersen jusqu'à demain mardi 27 octobre. Lars Moravy, le vice-président de l'ingénierie de Tesla, assure que les propulseurs sont bien conçus pour la production, calée en 2028. Aucun prix n'a été communiqué, ni en dollars ni en euros, et Tesla n'a rien dit d'une éventuelle arrivée en Europe, où l'homologation d'une voiture qui souffle du gaz comprimé sur la route s'annonce probablement compliquée.
Pour le coup, cette petite sortie mondaine en dit plus long que le grand show texan. Une rampe, des caméras et un montage soigné, ça se scénarise. Une voiture qui traverse Los Angeles par ses propres moyens, se gare devant un musée et laisse les curieux coller le nez sur son réservoir de fusée, c'est quand même plus difficile à truquer. Ce Roadster avait été annoncé en 2017 pour une sortie en 2020, et on parle maintenant de 2028. Le calendrier de Tesla est donc toujours aussi élastique, mais pour la première fois depuis neuf ans, cette voiture ressemble à un vrai projet.
Une arrivée très étudiée
La scène s'est jouée hier soir devant le Petersen Automotive Museum, sur Wilshire Boulevard. Le designer en chef de Tesla s'est garé au volant du prototype, a levé les deux portes dièdres, et son équipe a ouvert le compartiment arrière pour laisser les invités regarder le fameux COPV, ce réservoir composite sous très haute pression directement dérivé de ceux que SpaceX embarque dans ses fusées Falcon 9. C'est lui qui alimente les propulseurs à gaz froid de la voiture. Jusqu'ici, le Roadster n'avait été vu qu'en conditions de démonstration, avec rampe et public trié. Le voir arriver par la route, s'insérer dans la circulation et se garer comme n'importe quelle voiture, c'est une image que Tesla n'avait encore jamais montrée.
Après le show de McGregor
Tesla a dévoilé ce Roadster mi-octobre sur le site d'essai de SpaceX à McGregor, au Texas, lors d'une démonstration où la voiture a grimpé une rampe, roulé la tête en bas grâce à son système d'aspiration, puis décollé sur quelques mètres avant de retomber sur ses roues. Le 0 à près de 100 km/h a été mesuré ce soir-là en 0,81 seconde. La gamme comptera trois versions, une Performance à deux places qui se contente de l'aérodynamique active et annonce moins de 1,6 seconde sur le même exercice, une Thrust qui ajoute un réservoir COPV et quatre propulseurs à l'arrière, et une Rocket monoplace qui pousse jusqu'à deux réservoirs et dix propulseurs répartis autour de la caisse, de quoi se soulever du sol.
En attendant 2028
L'exemplaire qui a servi de taxi de soirée est justement le prototype Thrust, et il reste exposé gratuitement dans le hall du Petersen jusqu'à demain mardi 27 octobre. Lars Moravy, le vice-président de l'ingénierie de Tesla, assure que les propulseurs sont bien conçus pour la production, calée en 2028. Aucun prix n'a été communiqué, ni en dollars ni en euros, et Tesla n'a rien dit d'une éventuelle arrivée en Europe, où l'homologation d'une voiture qui souffle du gaz comprimé sur la route s'annonce probablement compliquée.
On en dit quoi ?
Pour le coup, cette petite sortie mondaine en dit plus long que le grand show texan. Une rampe, des caméras et un montage soigné, ça se scénarise. Une voiture qui traverse Los Angeles par ses propres moyens, se gare devant un musée et laisse les curieux coller le nez sur son réservoir de fusée, c'est quand même plus difficile à truquer. Ce Roadster avait été annoncé en 2017 pour une sortie en 2020, et on parle maintenant de 2028. Le calendrier de Tesla est donc toujours aussi élastique, mais pour la première fois depuis neuf ans, cette voiture ressemble à un vrai projet.