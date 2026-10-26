iPhone Duo : votre app préférée tourne-t-elle sur le grand écran ? Ce site y répond

On en dit quoi ?



Pour le coup, le projet est aussi simple que bien vu. Un acheteur qui vient de mettre plus de 2 300 euros dans un téléphone veut une réponse rapide, pas un communiqué de presse, et c'est un site perso qui la lui donne. On peut par contre s'étonner qu'Apple n'ait pas prévu un vrai filtre dans l'App Store pour son lancement le plus scruté de l'année. En attendant, cette page a toutes les chances de finir dans les favoris des premiers acheteurs du Duo.