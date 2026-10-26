iPhone Duo : votre app préférée tourne-t-elle sur le grand écran ? Ce site y répond
Par Vincent Lautier - Publié le
L'iPhone Duo est en boutique depuis vendredi, et tous les acheteurs se posent la même question, celle des applications qui suivront vraiment sur le grand écran. Apple en met une cinquantaine en avant. Le créateur américain Stephen Robles fait nettement mieux sur son site perso, avec un annuaire d'apps déclarées prêtes par leurs propres développeurs.
Stephen Robles est un créateur américain que les habitués des podcasts Apple connaissent bien. Au moment de commander son iPhone Duo pour le jour du lancement, il a demandé aux développeurs, sur X, de lui signaler les applications qui seraient prêtes pour le Duo. Les réponses ont afflué. Il a tout regroupé sur beardfm.app, là où il distribue déjà ses propres petites apps, Leveler ou Transcriber par exemple. Chaque fiche renvoie directement vers l'App Store, capture d'écran et description comprises, et le site range tout ce monde en deux grandes familles, la productivité d'un côté et les apps juste pour s'amuser de l'autre. On y croise Cardhop ou Chroma, au milieu de studios beaucoup plus confidentiels qui se sont signalés après le lancement.
Apple avait bien publié sa propre liste le 22 octobre, la veille du lancement, avec une cinquantaine d'applications optimisées, Netflix, Instagram, Zoom ou Slack en tête, et la promesse de voir Word et Outlook arriver dans les semaines qui viennent sur ce pliable vendu à partir de 2 339 euros. Les premiers tests étaient nettement moins enthousiastes et pointaient des apps à l'étroit sur l'écran intérieur, pourtant 50 % plus grand que celui d'un iPhone 18 Pro Max. Avec ses 417 références, la page de Robles est environ huit fois plus fournie que la sélection officielle, parce qu'elle va chercher les studios indépendants qu'Apple ne citera jamais dans un communiqué.
Il faut quand même garder une limite en tête, et Robles l'assume très clairement. La liste se base sur la parole des développeurs, qui déclarent eux-mêmes leur compatibilité, et toutes les apps n'ont pas été testées une par une sur l'appareil. D'autres recensements communautaires sont nés depuis le lancement d'ailleurs.
Pour le coup, le projet est aussi simple que bien vu. Un acheteur qui vient de mettre plus de 2 300 euros dans un téléphone veut une réponse rapide, pas un communiqué de presse, et c'est un site perso qui la lui donne. On peut par contre s'étonner qu'Apple n'ait pas prévu un vrai filtre dans l'App Store pour son lancement le plus scruté de l'année. En attendant, cette page a toutes les chances de finir dans les favoris des premiers acheteurs du Duo.
Un annuaire né sur X
Stephen Robles est un créateur américain que les habitués des podcasts Apple connaissent bien. Au moment de commander son iPhone Duo pour le jour du lancement, il a demandé aux développeurs, sur X, de lui signaler les applications qui seraient prêtes pour le Duo. Les réponses ont afflué. Il a tout regroupé sur beardfm.app, là où il distribue déjà ses propres petites apps, Leveler ou Transcriber par exemple. Chaque fiche renvoie directement vers l'App Store, capture d'écran et description comprises, et le site range tout ce monde en deux grandes familles, la productivité d'un côté et les apps juste pour s'amuser de l'autre. On y croise Cardhop ou Chroma, au milieu de studios beaucoup plus confidentiels qui se sont signalés après le lancement.
Apple, elle, joue petit bras
Apple avait bien publié sa propre liste le 22 octobre, la veille du lancement, avec une cinquantaine d'applications optimisées, Netflix, Instagram, Zoom ou Slack en tête, et la promesse de voir Word et Outlook arriver dans les semaines qui viennent sur ce pliable vendu à partir de 2 339 euros. Les premiers tests étaient nettement moins enthousiastes et pointaient des apps à l'étroit sur l'écran intérieur, pourtant 50 % plus grand que celui d'un iPhone 18 Pro Max. Avec ses 417 références, la page de Robles est environ huit fois plus fournie que la sélection officielle, parce qu'elle va chercher les studios indépendants qu'Apple ne citera jamais dans un communiqué.
Du déclaratif, pas du vérifié
Il faut quand même garder une limite en tête, et Robles l'assume très clairement. La liste se base sur la parole des développeurs, qui déclarent eux-mêmes leur compatibilité, et toutes les apps n'ont pas été testées une par une sur l'appareil. D'autres recensements communautaires sont nés depuis le lancement d'ailleurs.
On en dit quoi ?
Pour le coup, le projet est aussi simple que bien vu. Un acheteur qui vient de mettre plus de 2 300 euros dans un téléphone veut une réponse rapide, pas un communiqué de presse, et c'est un site perso qui la lui donne. On peut par contre s'étonner qu'Apple n'ait pas prévu un vrai filtre dans l'App Store pour son lancement le plus scruté de l'année. En attendant, cette page a toutes les chances de finir dans les favoris des premiers acheteurs du Duo.