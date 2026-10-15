Netflix supprime 1 000 emplois : pourquoi le géant du streaming traverse-t-il une mauvaise passe ?

Qu’en penser ?



Ces licenciements illustrent un paradoxe assez frappant. Netflix affirme que ses activités se portent bien, mais supprime tout de même 6 % de ses effectifs. La plateforme semble surtout confrontée à une évolution profonde des habitudes de consommation. Désormais, elle ne se bat plus seulement contre les autres services de streaming, mais aussi contre les vidéos gratuites qui captent une part croissante du temps disponible. La question n’est donc plus uniquement de savoir combien de personnes paient Netflix, mais combien de temps elles continuent réellement à regarder ses contenus. Et sur ce terrain, YouTube et TikTok ont de sérieux arguments.