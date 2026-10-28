iPhone 18e : voici ce qu'Apple préparerait pour son iPhone le moins cher

Une puce A20 pour l’iPhone 18e

Un écran OLED toujours limité à 60 Hz

Y aura-t-il un changement avec l'iPhone 17e ?

Une caméra frontale de 24 mégapixels ?

Apple chercherait surtout à contenir les coûts

Qu’en penser ?



Si ces informations se confirment, l’iPhone 18e pourrait être l’une des mises à jour les plus modestes de la gamme 2027. L’arrivée de la puce A20 constituerait une amélioration bienvenue, mais l’écran 60 Hz et l’unique capteur arrière commenceraient à peser dans la comparaison avec la concurrence. Le principal enjeu sera finalement le prix dans une gamme où tout est tiré vers le haut !

Apple a décidé de modifier son calendrier de lancement cette année. En septembre, la firme s’est concentrée sur les modèles les plus haut de gamme,Les autres modèles devraient arriver au printemps 2027, avec trois appareils attendus : l’iPhone 18 classique, l’iPhone Air 2 et l’iPhone 18e.Si plusieurs informations ont déjà circulé concernant les deux premiers, le successeur de l’iPhone 17e était jusqu’à présent beaucoup plus discret. Le leaker, généralement bien renseigné sur l’industrie des smartphones, vient toutefois de partager quelques caractéristiques sur le réseau social chinoisLa principale évolution concernerait le processeur., succédant à l’A19 de son prédécesseur. Cette puce serait particulièrement intéressante à observer, puisqu’Apple n’a pour l’instant présenté que l’A20 Pro, gravée en 2 nm et utilisée dans ses iPhone les plus récents.L’arrivée d’une déclinaison standard permettrait de faire bénéficier le modèle d’entrée de gamme des progrès de cette nouvelle génération, notamment en matière de performances et d’efficacité énergétique.En revanche, il ne faudrait pas attendre de révolution du côté de l’affichage. Selon Digital Chat Station,. En effet, Apple continuerait de réserver les technologies d’affichage les plus avancées à ses modèles plus coûteux.L’absence de ProMotion pourrait décevoir,, y compris à des tarifs relativement accessibles.Cette dernière constituerait pourtant une évolution visible, sans nécessiter une refonte complète de l’appareil., contre 12 mégapixels sur l’iPhone 17e. Il convient toutefois de rester prudent, puisque cette amélioration n’est pas présentée comme acquise. Apple pourrait aussi choisir un capteur de 18 mégapixels, comme celui proposé sur ses autres iPhone récents.À l’arrière, aucun changement majeur ne serait prévu. L’iPhone 18e conserverait, une configuration qui permet à Apple de différencier son modèle le moins cher des iPhone plus haut de gamme. Les éventuelles améliorations photographiques pourraient donc principalement provenir du traitement logiciel et de la nouvelle puce A20.Cette relative absence de nouveautés pourrait s’expliquer par le. Les prix des composants, notamment de la mémoire et du stockage, connaissent une forte pression à la hausse. La fabrication des nouvelles puces gravées en 2 nm représente également un coût important.Dans ces conditions,Elle chercherait ainsi à proposer une puce récente, tout en conservant une grande partie des composants et du design de la génération précédente. Aucune information précise n’a encore été communiquée concernant le prix ou la date de lancement.