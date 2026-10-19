Déçu par l'iPhone 18 pro ou l'iPhone Duo : les iPhone de 2027 pourraient vous faire craquer

2027 : une année particulière pour l’iPhone

Au printemps : iPhone 18, iPhone 18e et iPhone Air 2

À l’automne : place à l’iPhone des 20 ans !

L’iPhone Duo 2 déjà en préparation

Qu’en penser ?



Avec cinq modèles potentiels répartis sur deux périodes, 2027 pourrait marquer un véritable tournant dans la stratégie iPhone d’Apple. Le printemps serait consacré aux évolutions plus classiques, tandis que l’automne accueillerait les produits les plus ambitieux. Mais c’est surtout l’iPhone des 20 ans qui pourrait retenir l’attention. Après plusieurs générations relativement proches sur le plan esthétique, Apple aurait enfin l’occasion de proposer une rupture visible. Pour les possesseurs d’un iPhone récent qui hésitent à passer à l’iPhone 18 Pro, attendre 2027 pourrait donc avoir du sens. À condition, bien sûr, que ces nombreuses rumeurs se concrétisent.

Désormais, les iPhone les plus accessibles arriveraient au printemps, tandis que les versions haut de gamme conserveraient leur rendez-vous traditionnel de septembre.Un changement stratégique qui permettrait à Cupertino de mieux répartir ses nouveautés sur l’année, mais aussi de donner davantage de visibilité à chaque gamme., présenté pour la première fois par Steve Jobs le 9 janvier 2007. L’occasion de préparer une refonte majeure de son smartphone.Trois modèles pourraient être commercialisés durant le premier semestre.devrait logiquement adopter la puce A20, accompagnée de davantage de mémoire vive et d’un nouveau modem Apple C2. Des améliorations du refroidissement sont également évoquées., même si Apple pourrait rapprocher son apparence de celle des modèles Pro. Son prix américain pourrait rester fixé à 899 dollars, sans garantie concernant les tarifs français.constituerait une évolution plus modeste, principalement centrée sur le passage de la puce A19 à l’A20. Apple pourrait également mutualiser davantage de composants avec l’iPhone 18 pour réduire les coûts de fabrication. Mais la principale curiosité du printemps pourrait êtrePour cette seconde édition, Apple aurait revu sa copie. Le constructeur envisagerait notamment d’, répondant à l’une des principales critiques adressées à son smartphone ultrafin. Une batterie pouvant atteindre 3 500 mAh est également évoquée, soit. Le modem C2 pourrait remplacer le C1X actuel.Le véritable événement de 2027 devrait toutefois se dérouler en septembre. Les rumeurs concernant l’iPhone anniversaire sont nombreuses :Cet hypothétique iPhone 20 Pro pourrait également abandonner la Dynamic Island actuelle au profit d’une ouverture beaucoup plus discrète pour la caméra frontale. Face ID serait alors intégré sous l’écran, une évolution attendue depuis plusieurs générations. L’objectif serait de proposer un iPhone donnant presque l’impression de n’être constitué que d’un écran. Mais est-ce qu'Apple parviendra à concilier cette esthétique avec les contraintes de refroidissement et de résistance ?Enfin, Apple devrait poursuivre le développement de sa nouvelle gamme pliable., soit environ un an après la première génération.Pour l’instant, les informations restent. Une puce A21 Pro paraît probable, tandis que des améliorations photographiques et l’arrivée éventuelle de Face ID sont évoquées, sans confirmation. Après les délais de livraison particulièrement longs du premier Duo, la capacité d’Apple à produire suffisamment d’exemplaires sera également surveillée.