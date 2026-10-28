Vivo X500 Pro et Pro Max : un retour en France à des prix d'iPhone
Par Vincent Lautier - Publié le
Vivo a officialisé ses X500 Pro et X500 Pro Max, avec la France présentée comme un marché clé de son retour en Europe. Deux smartphones pensés pour la photo, facturés 1399 et 1599 euros, qui visent sans complexe l'iPhone 18 Pro Max. La marque chinoise, longtemps absente de nos rayons, veut cette fois s'installer pour de bon.
Vous aviez peut-être oublié Vivo, et c'est bien normal. Arrivée en France en octobre 2020 avec le X51 5G, la marque avait recruté Squeezie et mis les petits plats dans les grands avant de s'évaporer. Un litige de brevets avec Nokia l'a chassée d'Allemagne en 2023, et plus aucun lancement officiel chez nous entre le X90 Pro de mars 2023 et le X300 Ultra de ce printemps. La machine est repartie depuis un an, quatre haut de gamme européens à la clé. Les X500 arrivent eux cinq semaines seulement après la Chine, et Vivo décrit cette fois une France
Vivo présente volontiers ses X500 comme des appareils photo avec un smartphone autour, et la fiche technique va dans ce sens. La puce MediaTek Dimensity 9600 Pro gravée en 2 nm, les 12 Go de RAM et le capteur principal Sony Lytia L910 de 50 Mpx donné pour 17 EV de dynamique sont communs aux deux modèles, tout comme les écrans AMOLED 144 Hz qui grimpent à 4500 nits, en 6,36 ou 6,85 pouces. La parenté s'arrête au téléobjectif, puisque le Pro se contente de 64 Mpx là où le Pro Max en aligne 200 avec une stabilisation digne d'un gimbal, épaulée par des convertisseurs Zeiss qui se vissent sur une coque dédiée et emmènent la focale jusqu'à un équivalent 400 mm. Les vidéastes auront du 4K à 240 images par seconde, de la 8K sur le capteur principal et du Log 10 bits, pendant que les batteries de 6510 et 6750 mAh acceptent 90 W en filaire et 40 W sans fil.
Toute cette artillerie se paie 1399 euros pour le X500 Pro en 256 Go et 1599 euros pour le Pro Max, qui grimpe à 1 To et propose même un kit photographe à 1999 euros. Les précommandes européennes ont ouvert le 27 octobre pour une mise en vente le 5 novembre.
Il faut quand même oser revenir après trois ans de silence avec des téléphones à ce prix, pendant qu'Apple et Samsung écrasent les ventes françaises. L'argument photo est réel, personne d'autre ne vend ce genre d'attirail en rayon. À tester donc.
Un retour préparé depuis un an
Vous aviez peut-être oublié Vivo, et c'est bien normal. Arrivée en France en octobre 2020 avec le X51 5G, la marque avait recruté Squeezie et mis les petits plats dans les grands avant de s'évaporer. Un litige de brevets avec Nokia l'a chassée d'Allemagne en 2023, et plus aucun lancement officiel chez nous entre le X90 Pro de mars 2023 et le X300 Ultra de ce printemps. La machine est repartie depuis un an, quatre haut de gamme européens à la clé. Les X500 arrivent eux cinq semaines seulement après la Chine, et Vivo décrit cette fois une France
fermement intégrée au projet.
La photo avant tout
Vivo présente volontiers ses X500 comme des appareils photo avec un smartphone autour, et la fiche technique va dans ce sens. La puce MediaTek Dimensity 9600 Pro gravée en 2 nm, les 12 Go de RAM et le capteur principal Sony Lytia L910 de 50 Mpx donné pour 17 EV de dynamique sont communs aux deux modèles, tout comme les écrans AMOLED 144 Hz qui grimpent à 4500 nits, en 6,36 ou 6,85 pouces. La parenté s'arrête au téléobjectif, puisque le Pro se contente de 64 Mpx là où le Pro Max en aligne 200 avec une stabilisation digne d'un gimbal, épaulée par des convertisseurs Zeiss qui se vissent sur une coque dédiée et emmènent la focale jusqu'à un équivalent 400 mm. Les vidéastes auront du 4K à 240 images par seconde, de la 8K sur le capteur principal et du Log 10 bits, pendant que les batteries de 6510 et 6750 mAh acceptent 90 W en filaire et 40 W sans fil.
La France devra attendre un peu
Toute cette artillerie se paie 1399 euros pour le X500 Pro en 256 Go et 1599 euros pour le Pro Max, qui grimpe à 1 To et propose même un kit photographe à 1999 euros. Les précommandes européennes ont ouvert le 27 octobre pour une mise en vente le 5 novembre.
On en dit quoi ?
Il faut quand même oser revenir après trois ans de silence avec des téléphones à ce prix, pendant qu'Apple et Samsung écrasent les ventes françaises. L'argument photo est réel, personne d'autre ne vend ce genre d'attirail en rayon. À tester donc.