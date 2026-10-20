Apple Store pillés le 17 octobre : pourquoi voler un iPhone était une mauvaise idée !

Des iPhone qui se bloquent lorsqu’ils quittent le magasin

Cet appareil a été désactivé et est géolocalisé. Les autorités locales seront averties.

Quels sont les autres moyens de protection ?

Qu’en penser ?



Les protections mises en place par Apple montrent que la sécurité des appareils ne se limite plus aux antivols physiques installés dans les magasins. Le constructeur peut également s’appuyer sur des mécanismes logiciels pour réduire l’intérêt des vols. Ces dispositifs ne permettent évidemment pas d’empêcher les pillages, mais ils peuvent compliquer considérablement la revente des appareils dérobés.

Contrairement aux modèles commercialisés, les iPhone présentés dans les Apple Store disposent d’une configuration spécifique, destinée à une utilisation dans le cadre d'une démonstration. Ces appareils intègrent aussiD'ailleurs, ce dispositif n'est pas récent et avait notamment fait parler de lui en 2020, lors du pillage de plusieurs Apple Store aux États-Unis.Un avertissement invitait également à rapporter le téléphone dans son magasin d’origine. Et c'est exactement ce qui s'est passé ces derniers jours, notamment avec les smartphones dérobés à Lille.En revanche et pour cause, le fonctionnement technique exact de cette protection n’a jamais été détaillé publiquement par Apple. Plusieurs informations évoquent une détection de la sortie du réseau Wi-Fi du magasin ou l’utilisation de balises Bluetooth.A cela s'ajoutent d'autres protections. Ainsi. Car les mécanismes de sécurité de la Pomme ne reposent pas uniquement sur les données enregistrées dans l’appareil. Le verrouillage d’activation s’appuie notamment sur les serveurs de la firme pour vérifier qu'un iPhone peut être réactivé après une restauration. Là encore, on sait que ces protections spécifiques aux modèles d’exposition existent mais elles ne sont pas vraiment documentées.Apple a également renforcé ses dispositifs pour limiter la revente des composants provenant d’iPhone volés. Depuis iOS 18,, notamment les batteries, les écrans et les caméras compatibles. Lorsqu’un composant est associé à un appareil déclaré perdu ou volé, son installation dans un autre iPhone peut là encore être bloqué, afin de lutter contre le vol et le recel des pièces détachées.Dans ce cas, les numéros de série et les identifiants IMEI sont logiquement conservés dans les registres des magasins, et peuvent être transmis à fins d'identification et de blocage par un opérateur (hors Wifi). Il est probable qu'Apple a aussi la possibilité de les verrouiller...