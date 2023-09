MediaTek devant Apple pour les puces en 3nm ?

MediaTek, premier sur le 3nm ?

Un effet d'annonce

La firme taïwanaise MediaTek est loin d'être un petit acteur du monde des puces pour smartphones puisqu'elle détenait la plus grosse part de marché (32%) devant Qualcomm (28%) et Apple (26%) au premier trimestre 2023 selon Counterpoint . Aujourd'hui,, et ce quelques jours seulement avant qu'Apple ne clame la même chose au sujet de l'A17 qui équipera les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max (voire un hypothétique iPhone 15 Ultra ).La puce Dimensity de MediaTek sera donc gravée en 3nm par TSMC. Il s'agit toutefois d'un effet d'annonce permettant à la firme de faire un petit buzz, puisque si l'annonce précède bien celle d'Apple, l, alors que Cupertino devrait commercialiser les premiers iPhone munis d'une puce en 3nm quelques jours seulement après la keynote du 12 septembre. D'ailleurs,, Cupertino s'étant approprié l'intégralité de la production de TSMC après le retrait d'Intel.