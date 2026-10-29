iPhone Duo : comment Apple pourrait devenir numéro 2 des smartphones pliables en un an ?

Apple pourrait vendre 5 millions d’iPhone Duo dès 2026

Près de 30 % du marché dès 2027

Un marché qui pourrait retrouver de la croissance

Qu’en penser ?



Avec l’iPhone Duo, Apple pourrait réussir une entrée particulièrement remarquée sur le marché des smartphones pliables. Les prévisions de TrendForce témoignent des attentes importantes autour de ce premier modèle, même si elles devront être confrontées aux ventes réelles dans les prochains mois. L’enjeu ne sera pas uniquement de séduire les premiers acheteurs, mais de démontrer que le format pliable apporte des avantages concrets au quotidien. Surtout à ce prix...

L’arrivée de l’iPhone Duo marque l’entrée d’Apple sur un marché jusqu’ici dominé par les constructeurs Android, notamment. Et selon, cette première génération pourrait rapidement rencontrer son public, et ce, malgré son prix, le faible stock ou encore les compromis techniques.Au lendemain de sa présentation, le cabinet d’analyse estimait déjà qu’Apple pourrait. Ce volume représenterait 24,8 % des livraisons mondiales de smartphones pliables, quelques mois seulement après le lancement de l’appareil.Ces prévisions sont d’autant plus remarquables que. TrendForce anticipe en effet une croissance mondiale limitée à 0,5 % en 2026, avec une baisse de plus de 20 % des livraisons des seuls fabricants Android sur un an. Finalement, l’arrivée d’Apple pourrait donc constituer l’un des principaux moteurs de croissance du secteur.Dans une nouvelle étude publiée cette semaine, TrendForce confirme ses premières estimations et anticipe une nouvelle progression d’Apple dès l’année prochaine., contre 24,8 % attendus pour 2026.Si ces prévisions se concrétisent, Apple deviendrait le deuxième constructeur mondial de smartphones pliables, derrière Samsung, mais devant Huawei. Le classement pourrait alors évoluer de la manière suivante :contre 35,1 % en 2026,contre 24,8 % en 2026, et enfin,contre 24,8 % en 2026. L’écart entre Apple et Samsung serait donc particulièrement réduit, avec seulement 2,1 points de différence.TrendForce prévoit également une reprise plus marquée du marché mondial des smartphones pliables en 2027.Cette croissance serait notamment portée par l’arrivée d’Apple, mais également parLe cabinet estime que lespourraient également contribuer à renforcer l’intérêt des consommateurs. Mais pour, l’un des principaux atouts d’Apple réside surtout dans sa capacité à maîtriser l’ensemble de son écosystème.Contrairement à plusieurs de ses concurrents, Apple conçoit à la fois ses processeurs, son système d’exploitation et une grande partie des outils utilisés par les développeurs. Cette intégration pourrait faciliter l’adaptation des applications au double écran de l’iPhone Duo.L’amélioration de la compatibilité des applications et de la fiabilité des appareils serait donc déterminante pour convaincre un public plus large.