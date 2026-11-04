iPhone 18 Pro : Apple facture trois fois le coût réel des options de stockage

Qu’en penser ?



Si la hausse du prix de la mémoire pèse effectivement sur les marges d’Apple, les options de stockage demeurent particulièrement lucratives. Le passage de 256 Go à 1 To sur l’iPhone 18 Pro est désormais facturé 600 dollars, pour un surcoût estimé à 192 dollars pour Apple. Certes, la rentabilité de ces options a diminué par rapport à la génération précédente, mais l’écart reste considérable. De quoi relativiser quelque peu les inquiétudes affichées par Cupertino concernant l’envolée du prix des composants.