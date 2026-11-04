iPhone 18 Pro : Apple facture trois fois le coût réel des options de stockage
Par Laurence - Publié le
Apple justifie en partie la baisse de ses marges par l’augmentation du prix des composants, notamment de la mémoire. Mais les options de stockage des iPhone 18 Pro demeurent particulièrement rentables. Malgré la flambée des coûts, Cupertino facturerait toujours plus de trois fois le prix des composants supplémentaires à ses clients.
Les options de stockage proposées par Apple ont toujours été particulièrement onéreuses. Que ce soit sur les Mac, les iPad ou les iPhone, augmenter la capacité de son appareil représente généralement une dépense importante. Et la situation ne semble pas s’améliorer avec les iPhone 18 Pro. Selon une analyse du Wall Street Journal, Apple facture désormais 600 dollars (750 euros en Europe) pour passer de 256 Go à 1 To de stockage sur l’iPhone 18 Pro.
Pourtant, le coût supplémentaire de ces composants pour le constructeur serait estimé à seulement 192 dollars. Autrement dit, Apple demanderait à ses clients un montant équivalent à 3,125 fois son propre coût d’approvisionnement, avant prise en compte des autres coûts et charges de l’entreprise. Il ne s’agit donc pas d’un bénéfice net de 408 dollars, mais d’un écart entre le supplément facturé au client et le coût estimé des composants.
La comparaison avec la génération précédente est particulièrement intéressante. Sur l’iPhone 17 Pro, le passage de 256 Go à 1 To était facturé 400 dollars. Selon les estimations citées par le Wall Street Journal, cette augmentation de capacité ne coûtait alors qu’environ 42 dollars à Apple.
Le supplément demandé représentait donc près de 9,5 fois le coût des composants. Avec l’iPhone 18 Pro, le prix de l’option a augmenté de 50 %, mais le coût estimé pour Apple a été multiplié par plus de quatre. La marge brute sur cette seule option aurait ainsi diminué, passant d’environ 89,5 % à 68 %.
Ces chiffres montrent que la hausse du prix de la mémoire a effectivement réduit la rentabilité des configurations disposant de davantage de stockage. Pour autant, le supplément demandé aux consommateurs demeure nettement supérieur au coût matériel estimé.
Cette analyse intervient quelques jours après la publication des résultats financiers d’Apple pour le quatrième trimestre fiscal 2026. Malgré un chiffre d’affaires record de 114,5 milliards de dollars, la firme a annoncé une baisse de sa marge brute globale à 47,9 %, contre 50,1 % au trimestre précédent. La marge sur les produits a également reculé, passant de 40,1 % à 37,2 %.
Le directeur financier Kevan Parekh a notamment expliqué que l’augmentation du prix de la mémoire constituait l’une des principales raisons de cette dégradation. Apple a également bénéficié de remboursements de droits de douane, qui ont permis d’atténuer une partie de cette pression.
Pour le premier trimestre fiscal 2027, l’entreprise prévoit une nouvelle baisse de sa marge brute, attendue entre 45 et 46 %. John Ternus a d’ailleurs qualifié la situation actuelle sur le marché de la mémoire de
Il convient toutefois de distinguer le coût des composants du prix final d’une option. Les estimations du Wall Street Journal portent sur le coût direct du stockage supplémentaire, sans nécessairement intégrer l’ensemble des dépenses associées à la conception, à la fabrication, à la distribution ou au service après-vente.
Par ailleurs, toutes les mémoires ne se valent pas. Sur Mac notamment, les SSD utilisés par Apple offrent des performances qui ne peuvent pas toujours être comparées à celles de solutions de stockage tierces moins coûteuses. Ces éléments ne remettent toutefois pas en cause l’importance des écarts constatés sur les iPhone.
Si la hausse du prix de la mémoire pèse effectivement sur les marges d’Apple, les options de stockage demeurent particulièrement lucratives. Le passage de 256 Go à 1 To sur l’iPhone 18 Pro est désormais facturé 600 dollars, pour un surcoût estimé à 192 dollars pour Apple. Certes, la rentabilité de ces options a diminué par rapport à la génération précédente, mais l’écart reste considérable. De quoi relativiser quelque peu les inquiétudes affichées par Cupertino concernant l’envolée du prix des composants.
600 dollars pour passer de 256 Go à 1 To
Les options de stockage proposées par Apple ont toujours été particulièrement onéreuses. Que ce soit sur les Mac, les iPad ou les iPhone, augmenter la capacité de son appareil représente généralement une dépense importante. Et la situation ne semble pas s’améliorer avec les iPhone 18 Pro. Selon une analyse du Wall Street Journal, Apple facture désormais 600 dollars (750 euros en Europe) pour passer de 256 Go à 1 To de stockage sur l’iPhone 18 Pro.
Pourtant, le coût supplémentaire de ces composants pour le constructeur serait estimé à seulement 192 dollars. Autrement dit, Apple demanderait à ses clients un montant équivalent à 3,125 fois son propre coût d’approvisionnement, avant prise en compte des autres coûts et charges de l’entreprise. Il ne s’agit donc pas d’un bénéfice net de 408 dollars, mais d’un écart entre le supplément facturé au client et le coût estimé des composants.
Des marges moins importantes qu’avec l’iPhone 17 Pro
La comparaison avec la génération précédente est particulièrement intéressante. Sur l’iPhone 17 Pro, le passage de 256 Go à 1 To était facturé 400 dollars. Selon les estimations citées par le Wall Street Journal, cette augmentation de capacité ne coûtait alors qu’environ 42 dollars à Apple.
Le supplément demandé représentait donc près de 9,5 fois le coût des composants. Avec l’iPhone 18 Pro, le prix de l’option a augmenté de 50 %, mais le coût estimé pour Apple a été multiplié par plus de quatre. La marge brute sur cette seule option aurait ainsi diminué, passant d’environ 89,5 % à 68 %.
Ces chiffres montrent que la hausse du prix de la mémoire a effectivement réduit la rentabilité des configurations disposant de davantage de stockage. Pour autant, le supplément demandé aux consommateurs demeure nettement supérieur au coût matériel estimé.
Apple prévient pourtant que ses marges sont sous pression
Cette analyse intervient quelques jours après la publication des résultats financiers d’Apple pour le quatrième trimestre fiscal 2026. Malgré un chiffre d’affaires record de 114,5 milliards de dollars, la firme a annoncé une baisse de sa marge brute globale à 47,9 %, contre 50,1 % au trimestre précédent. La marge sur les produits a également reculé, passant de 40,1 % à 37,2 %.
Le directeur financier Kevan Parekh a notamment expliqué que l’augmentation du prix de la mémoire constituait l’une des principales raisons de cette dégradation. Apple a également bénéficié de remboursements de droits de douane, qui ont permis d’atténuer une partie de cette pression.
Pour le premier trimestre fiscal 2027, l’entreprise prévoit une nouvelle baisse de sa marge brute, attendue entre 45 et 46 %. John Ternus a d’ailleurs qualifié la situation actuelle sur le marché de la mémoire de
sans précédent, en prévenant que les prix pourraient continuer à augmenter au-delà du trimestre de décembre.
Des comparaisons à relativiser
Il convient toutefois de distinguer le coût des composants du prix final d’une option. Les estimations du Wall Street Journal portent sur le coût direct du stockage supplémentaire, sans nécessairement intégrer l’ensemble des dépenses associées à la conception, à la fabrication, à la distribution ou au service après-vente.
Par ailleurs, toutes les mémoires ne se valent pas. Sur Mac notamment, les SSD utilisés par Apple offrent des performances qui ne peuvent pas toujours être comparées à celles de solutions de stockage tierces moins coûteuses. Ces éléments ne remettent toutefois pas en cause l’importance des écarts constatés sur les iPhone.
Qu’en penser ?
Si la hausse du prix de la mémoire pèse effectivement sur les marges d’Apple, les options de stockage demeurent particulièrement lucratives. Le passage de 256 Go à 1 To sur l’iPhone 18 Pro est désormais facturé 600 dollars, pour un surcoût estimé à 192 dollars pour Apple. Certes, la rentabilité de ces options a diminué par rapport à la génération précédente, mais l’écart reste considérable. De quoi relativiser quelque peu les inquiétudes affichées par Cupertino concernant l’envolée du prix des composants.